Itáliai ihletésű üzletet nyitott a Spar egy szomszédos országban

A Spar Szlovéniában új üzletformátumot indított útjára, amellyel az itáliai kiskereskedelmi hagyományokat szeretnék interpretálni, mindezt természetesen olasz termékválasztékkal.
Világgazdaság
2026.05.10, 17:08
Frissítve: 2026.05.10, 17:33

Új, olasz ihletettségű üzletformátumot indított el a Spar Szlovéniában: az első Despar üzlet az olasz határhoz közel fekvő Koper városában működő Planet Koper bevásárlóközpontban nyílt meg. Az 1200 négyzetméteres áruház célja, hogy a vásárlóknak élményszerű, az olasz kiskereskedelmi hagyományokat idéző környezetet kínáljon, hangsúlyosan olasz termékválasztékkal és modern boltbelső-kialakítással – írta meg az Origo.

Új üzletformátumot indított útjára a Spar Szlovéniában / Fotó: csikiphoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az üzlet dizájnját egységesen az olasz stílus határozza meg: a teljes áruházban kétnyelvű – szlovén és olasz – feliratok és vizuális elemek segítik a tájékozódást. A bejáratnál frissen készített ételek és klasszikus olasz specialitások, például pizza vagy focaccia kapható – írja a Trade Magazin.

A csemegepult kiemelt szerepet kap: széles választék mellett helyben szeletelt termékek várják a vásárlókat. 

A kiszolgálás hatékonyságát növeli a sorszámhúzásos rendszer, melynek révén a vevők várakozás közben más részlegeken is körülnézhetnek. 

Az üzletben emellett hentes- és halrészleg, önkiszolgáló pékség, valamint az olasz piacok hangulatát idéző zöldség-gyümölcs osztály is helyet kapott.

