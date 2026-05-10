Itáliai ihletésű üzletet nyitott a Spar egy szomszédos országban

Új, olasz ihletettségű üzletformátumot indított el a Spar Szlovéniában: az első Despar üzlet az olasz határhoz közel fekvő Koper városában működő Planet Koper bevásárlóközpontban nyílt meg. Az 1200 négyzetméteres áruház célja, hogy a vásárlóknak élményszerű, az olasz kiskereskedelmi hagyományokat idéző környezetet kínáljon, hangsúlyosan olasz termékválasztékkal és modern boltbelső-kialakítással – írta meg az Origo.

Az üzlet dizájnját egységesen az olasz stílus határozza meg: a teljes áruházban kétnyelvű – szlovén és olasz – feliratok és vizuális elemek segítik a tájékozódást. A bejáratnál frissen készített ételek és klasszikus olasz specialitások, például pizza vagy focaccia kapható – írja a Trade Magazin.

A csemegepult kiemelt szerepet kap: széles választék mellett helyben szeletelt termékek várják a vásárlókat.

A kiszolgálás hatékonyságát növeli a sorszámhúzásos rendszer, melynek révén a vevők várakozás közben más részlegeken is körülnézhetnek.

Az üzletben emellett hentes- és halrészleg, önkiszolgáló pékség, valamint az olasz piacok hangulatát idéző zöldség-gyümölcs osztály is helyet kapott.

