Súlyos milliókra rántotta meg a Gazdasági Versenyhivatal a lengyel Amazont – sokba került a cégnek, hogy nem volt őszinte
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 elején indított versenyfelügyeleti eljárást az online webáruházat üzemeltető Allegro sp. z o.o-val szemben . A GVH az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás 2024. október 1. és 2025. február 28. között nem nyújtott megfelelő tájékoztatást a „legalacsonyabb ár garancia” szlogennel népszerűsített árgarancia rendszerének feltételeiről. A GVH az eljárásban feltárt szabálytalanságok miatt 42,5 millió forintra bírságolta a közép-európai régióban jelentős online kiskereskedelmi piactérnek számító, lengyel alapítású Allegrót.
Osztogatta a kuponokat, de nem árult el mindent az Allegro
Az árgarancia rendszer lényege, hogy a webáruház garantálja, hogy a piacon elérhető árukat nála tudják a fogyasztók a legalacsonyabb áron megvásárolni, amennyiben pedig a vásárló olcsóbb árat talál annál, a webáruház a különbözetet megfizeti. Az Allegro árgarancia rendszerében a fogyasztók a különbözet 150 százaléknak megfelelő kupont kaphattak, a vállalkozás azonban több jelentős információt is elhallgatott (vagy időszerűtlenül kommunikált) a garancia feltételeit és érvényesíthetőségét illetően.
- A vállalkozás csak 20 webáruház áraival kapcsolatosan vállalta az árgaranciát.
- A garantált kupon visszatérítés csak olyan megrendelések után volt érvényesíthető, amelyeket regisztrált és bejelentkezett vásárló hajtott végre.
- Az árgarancia keretében juttatott Allegro kuponok nem voltak felhasználhatóak utánvétes vásárlás esetén.
Az Allegro az árgarancia szlogen alkalmazásával arra késztette a fogyasztókat, hogy ne vessződjenek az online árak összehasonlításával, mivel a legrosszabb esetben is kuponnal lesznek „kompenzálva”.
A jelentős információk elhallgatásával azonban a cég megtévesztette a fogyasztókat és olyan döntések meghozatalára késztethette őket, melyeket az információk birtokában nem biztos, hogy meghoztak volna.
A webáruházat működtető vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, nem vitatta a tényeket, lemondott a jogorvoslati jogáról, valamint belső megfelelési program bevezetését és fenntartását vállalta. A GVH Versenytanácsa végül 42,5 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, valamint a vállalt megfelelési program legalább három évig tartó működtetésére kötelezte a céget, melyet a hatóság később utóvizsgálatban ellenőrizni fog.
A lengyel vállalat szorosabbra fűzi az integrációt az otthonához közelebbi piacokon, míg Horvátországot és Szlovéniát elengedi. Az Allegro Európa egyik legnagyobb online piacterét üzemelteti – számoltunk be a közelmúltban a vállalattal kapcsolatos fejleményekről.
A versenyhatóság továbbra is figyelemmel kíséri az online webáruházak gyakorlatait. A tavalyi év folyamán az Answear-el és az About You-val szemben is lezárta vizsgálatát, mely utóbbi esetben a vállalkozást összesen több mint 1 milliárd forint bírságot, illetve kompenzáció fizetett a GVH eljárásnak következményeként.