Felkerült az i-re a pont: kivásárolták a népszerű magyar üzletláncot – az új tulajdonos üzent a vásárlóknak is

A vállalati közlemény szerint a most bejelentett tranzakció a vásárlók, a munkavállalók, a beszállítók és az üzleti partnerek számára folytonosságot biztosít, miközben stabil alapot teremt az Auchan hosszú távú fejlesztésére. Az Auchan Magyarország az elmúlt 18 hónapban már az Indotek Group irányításával működött. Ez idő alatt a társaság operatív teljesítménye és nyereségessége javult, valamint elkészült és a nyilvánosság számára is bemutatták a vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiáját. Az Auchan Magyarország ezzel párhuzamosan önálló finanszírozási háttérre is váltott: a társaság az ARI korábbi anyavállalati forrásait vezető nemzetközi kereskedelmi bankok – az Erste, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank – által biztosított, a korábbinál kedvezőbb feltételeket kínáló hitelkonstrukciókkal váltotta ki.

100 százalékban az Indotek Grouop tulajdonába került az Auchan Magyarország (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP

Másfél éve már bevásárolta magát az Indotek az Auchan Magyarországba, most telirakták a kosarukat vele

Miként arról 2024. decemberében a Világgazdaság oldalán beszámoltunk, az Indotek Group 47 százalékos tulajdonrészt szerzett az összesen több mint húsz áruházat üzemeltető vállalatban. Az akkori adatok szerint az Auchan Magyarország Kft. és az akvizícióban érintett hazai érdekeltségei mintegy 6 ezer dolgozót foglalkoztattak, a megelőző évben 460 milliárd forint árbevétel mellett 27 milliárd forint EBITDA-t értek el.

A most kiadott tájékoztatás szerint az Indotek Group eredményesnek értékeli az azóta eltelt másfél évet, mely időszakban a vállalat nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek.

Az Indotek Group az elmúlt években jelentős nemzetközi portfóliót épített és elsősorban külföldön fektetett be, de a hazai piacon ismét érdemi, hosszú távú növekedési lehetőségeket látunk. Az Auchanban kiemelkedő üzleti potenciál van, ezért döntöttünk a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett

– fogalmazott Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

Hangsúlyozta, hogy a kizárólagos magyar tulajdonosi háttér nem jelent elszakadást az Auchan nemzetközi rendszerétől.