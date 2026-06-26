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Megszólalt az Auchan Magyarország ügyvezetője a felvásárlásról, és nem titkolt el semmit

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A friss bejelentés alapján az Indotek Group felvásárolta az Auchan Magyarország Kft. eddig az Auchan Retail International (ARI) tulajdonában álló, az Indotek korábbi tranzakciója nyomán fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak. Az Auchan márka megtartását és megerősítését az Indotek közleményében jelezte előre, most pedig az Auchan részéről is hasonló tartalmú nyilatkozat érkezett: az ügyvezető megerősítette, hogy tartják magukat a közelmúltban bejelentett expanziós tervhez.
Juhász Péter
2026.06.26, 15:39

Az Indotek Group még 2024. decemberében szerzett 47 százalékos mértékű tulajdonrészt az összesen több mint húsz áruházat üzemeltető vállalatban. Másfél évvel ezt követően a vállalat vezetése úgy értékelte, hogy a tulajdonszerzéssel megerősítették az Auchan pozícióját, ideértve a beszállítói kapcsolatokat is, és a márkanév megtartása, a fogyasztói oldalon megszokott saját márkás és külföldi importtermékek megtartása mellett bejelentették az Auchan Magyarország Kft.-ben a fennmaradó, 53 százalékos tulajdonrész megszerzését is. Az Auchan Magyarországtól lapunknak megerősítették: folytatják a februárban bejelentett bővítési terveiket, többcsatornás modell bevezetésével valósítanák meg az országos lefedettséget.

FRANCE - ILLUSTRATION INSIDE A AUCHAN HYPERMARKET IN CALUIRE
Vásárló egy franciaországi Auchan áruházban (illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP

Auchan Magyarország: a bővülési célok nem változnak

Nem változnak a korábban bejelentett tervek, az Auchan célja továbbra is egy több boltformátumot integráló, országos üzlethálózat kiépítése és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re – erősítette meg a Világgazdaságnak Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója. A korábban bejelentett stratégiai terv része az is, hogy újrapozícionálják a szuper- és hipermarketekete, valamint 70-150 négyzetméteres kényelmi üzleteket indítanak a kiskereskedelmi lánc márkaneve alatt, valamint beemelnek mesterséges intelligenciát is a vállalati folyamatokba.

Az expanzió első, ebből a szempontból látványos éve 2027 lehet, a cég tervei szerint jüvő számos új Auchan üzlet nyílik.

Az Auchan Magyarország jelenleg 

  • 19 hipermarkettel, 
  • 2 nagy superstore-ral, 
  • 3 szupermarkettel, 
  • egy jelenleg innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik. 

A cég először meglévő hipermarketeit újítaná meg, ami a vásárlók részéről kézzelfogható változást jelent az eladótér átalakításával, továbbá az élelmiszerkínálat súlyának növelésével a szortimenten belül.

Vincze Géza azt mondta, hogy

a kiépülő többcsatornás modell a vásárlói igényekből indul ki, és országos lefedettséget biztosít.

Hozzátette azt is, hogy ez a kulcsa annak, hogy az ország minden pontján elérhetővé váljon a termékválaszték.

Kiemelte, hogy a hipermarketek kapcsán a stratégiai cél az, hogy a bevásárlási lehetőség mellett szolgáltatásokat, illetve élményeket is kínáljanak a vásárlóknak.

A napi vásárlási igények kiszolgálására kisebb boltokat hoznak létre a lakóövezetekben és a közlekedési csompóntokban.

A vállalat azt közölte, hogy az új üzletnyitások 2027-től, több ütemben, döntően saját finanszírozásból valósulnak meg, és az expanzióban lehetőséget teremtenének egy franchise-modell szerinti becsatlakozásra is.

A fenieket az Indotek Group közleménye is megerősíti. A most már 100 százalékban tulajdonos vállalat szerint az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti majd hazai üzlethálózatát. 

Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását az Indotek Group saját forrásból finanszírozta; a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. Az Auchan Retail közelménye szerint a tranzakcióval az Indotek azonnal az Auchan Magyarország kizárólagos tulajdonosává válik.

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