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Árzuhanást látni a sertés- és csirkehús áránál – a boltok lépése a kérdés, de már megvan a válasz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés- és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) összesítéseiben. A beszerzési oldalon mért árcsökkenés a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint részben a fogyasztói árakban is megjelent.
VG - MTI
2026.08.30, 06:41
Frissítve: 2026.08.30, 06:50

Az AKI Piaci Árinformációs Rendszer 33. heti (augusztus 10-17.) adatai alapján a nyers sertéshúsok kiskereskedelmi beszerzési árai 10 és 23 százalék közötti mértékben csökkentek, a legnagyobb mértékben a sertéscombé, amely csont nélkül (lédig) mintegy 1130 forintba került, ami az egy évvel korábbi ár 77 százaléka. A darált sertéshús csaknem 13 százalékkal lett olcsóbb egy év alatt, az idén a 33. héten a kiskerekedők átlagosan 1385 forintért jutottak hozzá. A KSH adatai alapján az árcsökkenést részben megkapták a vásárlók is a fogyasztói árakban.

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Árcsökkenést mértek a sertéshús és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési áránál (illusztráció)
Fotó: Vladimir Razgulyaev / Shutterstcok

Árcsökkenés a húsok beszerzési árában: röpködnek a mínuszok

Az AKI adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 510 forint volt kilogrammonként (hasított meleg súly) 2026 júliusában, 34,6 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest.

A belföldi termelésből származó vágósertés termelői ára körülbelül 25-27 százalékkal mérséklődött - írták.

Rövid távon megállhatott a vágósertés árának zuhanása, a magyar sertéstartók helyzetén azonban ez még alig javít. A sertés termelői ára harmadával marad el a tavalyitól, az exportból lényegesen kevesebb bevétel származik, miközben az afrikai sertéspestis terjedése újabb külpiacokat veszélyeztet – írtuk a napokban megjelent elemezésünkben, melyben az afrikai sertéspestis gazdálkodókra és az árakra gyakorolt hatásaival is foglalkoztunk.

A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben körülbelül 5 és 10 százalék közötti mértékben csökkent a 33. héten. A friss egész csirkéé (lédig) 876 forintra csökkent 920 forintról, míg a csirkemellfiléé 1800 forintra 2019 forintról.

Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 5,3 százalékkal 418,4 forintra csökkent kilogrammonként 2026 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest az AKI rendszerének adatai alapján.

A KSH adatai alapján a boltok részben biztosan lekövették a változást. A KSH által júliusra kiadott fogyasztói árak változásaira vonatkozó adatok szerint a 12 hónappal ezelőtti adatokhoz képest több mint 10 százalékos volt a sertéshús árának mérséklődése.

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