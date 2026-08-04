Nincs friss pékárú a Lidlben 5 után, a „hőségpénzt" pedig bukták a futárok, mert rosszul lennének tőle – így fogja vissza magát Magyarország

Mint a Világgazdaság összeállításában bemutattuk, önkéntes energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be a hazai kiskereskedelmi láncok az ország villamosenergia-rendszerének tehermentesítése érdekében. Most újabb áruházláncok tették közzé, milyen fogyasztáscsökkentő lépéseket tesznek, és hogy ezek mennyiben érintik a vásárlók kiszolgálását.

Újabb önkéntes intézkedések láthatók a magyarországi áruházláncoknál az energiaválság miatt, az Aldi, Lidl, Rossmann, MediaMarkt is bejelentést tett

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Lép a német áruházlánc: nem változik az ALDI-k nyitvatartása, többletköltséggel nem számolnak

Az ALDI közölte, hogy továbbra is elsődleges szempontnak tekinti a lakosság folyamatos és biztonságos élelmiszer-ellátását, ezért energiatakarékossági döntéseit úgy hozza meg, hogy azok ne veszélyeztessék sem az üzletmenetet, sem az élelmiszerbiztonságot. A társaság az OKSZ ajánlásait figyelembe véve vizsgálja a további energia-megtakarítási lehetőségeket, miközben a zárvatartási időszakokban kizárólag a működéshez és az élelmiszerek megfelelő tárolásához nélkülözhetetlen berendezéseket üzemelteti.

A diszkontlánc kiemelte, hogy az elmúlt években jelentős energiahatékonysági beruházásokat hajtott végre. A vállalat emellett korszerűsítette több üzletének világítását, mélyhűtőláda-csereprogramot hajtott végre, valamint optimalizálta a hűtéstechnikai rendszerek beállításait. Azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges, továbbra is támogatja az otthoni munkavégzést.

Az ALDI hangsúlyozta, hogy jelenleg nem tervezi üzletei nyitvatartási idejének módosítását.

A társaság szerint az OKSZ által javasolt intézkedések bevezetése nem jelent számottevő többletköltséget vagy szervezési terhet, mivel a vállalat működésének része az előre kidolgozott vészhelyzeti forgatókönyvek alkalmazása.

A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy a tartós hőség miatt megnövelt készletekkel készült, elsősorban az ásványvizek esetében.

Bár az utóbbi napokban jelentősen nőtt a kereslet, pánikvásárlást egyetlen termékkategóriában sem tapasztaltak.

Előfordulhat ugyan, hogy egyes saját márkás ásványvizek átmenetileg nem minden üzletben érhetők el, ugyanakkor a vállalat szerint minden áruházban biztosított a megfelelő mennyiségű ásványvíz, saját márkás és gyártói termékekből egyaránt.