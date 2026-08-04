Nincs friss pékárú a Lidlben 5 után, a „hőségpénzt" pedig bukták a futárok, mert rosszul lennének tőle – így fogja vissza magát Magyarország
Mint a Világgazdaság összeállításában bemutattuk, önkéntes energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be a hazai kiskereskedelmi láncok az ország villamosenergia-rendszerének tehermentesítése érdekében. Most újabb áruházláncok tették közzé, milyen fogyasztáscsökkentő lépéseket tesznek, és hogy ezek mennyiben érintik a vásárlók kiszolgálását.
Lép a német áruházlánc: nem változik az ALDI-k nyitvatartása, többletköltséggel nem számolnak
Az ALDI közölte, hogy továbbra is elsődleges szempontnak tekinti a lakosság folyamatos és biztonságos élelmiszer-ellátását, ezért energiatakarékossági döntéseit úgy hozza meg, hogy azok ne veszélyeztessék sem az üzletmenetet, sem az élelmiszerbiztonságot. A társaság az OKSZ ajánlásait figyelembe véve vizsgálja a további energia-megtakarítási lehetőségeket, miközben a zárvatartási időszakokban kizárólag a működéshez és az élelmiszerek megfelelő tárolásához nélkülözhetetlen berendezéseket üzemelteti.
A diszkontlánc kiemelte, hogy az elmúlt években jelentős energiahatékonysági beruházásokat hajtott végre. A vállalat emellett korszerűsítette több üzletének világítását, mélyhűtőláda-csereprogramot hajtott végre, valamint optimalizálta a hűtéstechnikai rendszerek beállításait. Azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges, továbbra is támogatja az otthoni munkavégzést.
Az ALDI hangsúlyozta, hogy jelenleg nem tervezi üzletei nyitvatartási idejének módosítását.
A társaság szerint az OKSZ által javasolt intézkedések bevezetése nem jelent számottevő többletköltséget vagy szervezési terhet, mivel a vállalat működésének része az előre kidolgozott vészhelyzeti forgatókönyvek alkalmazása.
A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy a tartós hőség miatt megnövelt készletekkel készült, elsősorban az ásványvizek esetében.
Bár az utóbbi napokban jelentősen nőtt a kereslet, pánikvásárlást egyetlen termékkategóriában sem tapasztaltak.
Előfordulhat ugyan, hogy egyes saját márkás ásványvizek átmenetileg nem minden üzletben érhetők el, ugyanakkor a vállalat szerint minden áruházban biztosított a megfelelő mennyiségű ásványvíz, saját márkás és gyártói termékekből egyaránt.
Rossmann: több mint 10 százalékos fogyasztáscsökkentés
A Rossmann Magyarország szintén csatlakozott a kormány energiatakarékossági felhívásához. A drogérialánc közlése szerint intézkedéseinek eredményeként teljes villamosenergia-felhasználása több mint 10 százalékkal csökken.
Ennek érdekében az üzletekben
- kikapcsolják a digitális kijelzőket,
- lekapcsolják a homlokzati és beltéri logóvilágítást, valamint a polcvilágítás egy részét,
- az üzletek hőmérsékletét pedig 26 Celsius-fokra állítják.
A vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy központi irodája már eleve energiahatékony műszaki megoldásokkal – hőszivattyús rendszerrel, napelemekkel és korszerű hőszigeteléssel – működik.
A MediaMarkt is az esti csúcsidőszakban spórol
A MediaMarkt augusztus 4-étől vezette be önkéntes intézkedéseit mind a 40 magyarországi áruházában, raktáraiban és központi irodájában.
Az intézkedések között szerepel az áruházi és raktári világítás csökkentése, a homlokzati világítás lekapcsolása, az italhűtők kikapcsolása, valamint a központi iroda energiafelhasználásának visszafogása és a home office kiterjesztése.
A legnagyobb hálózati terhelést jelentő, 17 óra utáni időszakban kikapcsolják a televíziók bemutatókészülékeit, a LED-falakat és a digitális reklámkijelzőket is.
Ugyanakkor ezeket vásárlói igény esetén ismét üzembe helyezik.
A Lidl is módosítja működését: mindent kisütnek 17 óra előtt
A Lidl Magyarorország közzétett tájékoztatása szerint augusztus 4. és 9. között ideiglenes energiatakarékossági intézkedéseket vezet be valamennyi hazai üzletében.
A vállalat 17 óráig ütemezi át a pékáru sütésének döntő részét, ezt követően a sütőket csak a folyamatos kínálat fenntartásához szükséges mértékben használja.
Emellett kikapcsolják az italhűtőket, leállítják a logó- és parkolóvilágítást, valamint az öntözőrendszereket. A központi iroda épületét átmenetileg bezárják,
Az elektromosautó-töltők csak az üzletek nyitásától 17 óráig lesznek használhatók.
Nem ad plusz pénzt a foodora futárainak
Több intézkedést hozott meg a foodora Magyarország az országos villamosenergia-hálózat támogatására érdekében a hőhullám ideje alatt, miközben továbbra is elsődleges számára a futárok biztonsága és a működés magas színvonalon tartása. Tájékoztatásuk szerint hűtőláncukat optimalizálták, intelligens útvonaltervezéssel és a mikromobilitás segítségével akár 70 százalékkal csökkenti az egy rendelésre jutó energiafogyasztást, miközben az élelmiszerbiztonság kérdéseiben nem tesznek engedményt.
„Egyéni vállalkozóként a foodora futárpartnerei teljesen szabadon dönthetnek arról, hogy mikor és mennyit szeretnének dolgozni. A legfontosabb, hogy szélsőséges hőség idején szándékosan nem alkalmazunk pénzügyi ösztönzőket vagy egyéb bónuszokat. Szeretnénk elkerülni, hogy a plusz bevétel lehetősége érdekében bárki is az egészségét kockáztassa. Ehelyett extra pihenőidőkkel és egy olyan futárbarát éttermi partnerhálózattal támogatjuk őket, ahol hűsölhetnek és újratölthetik a kulacsaikat” – tette hozzá Chris Thorsheim, a foodora Magyarország ügyvezetője.
Otthoni munkavégzést rendeltek el számos nagyvállalatnál
Tájékoztatásaik alapján a távközlési és szolgáltatói szektor több szereplője is rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az elmúlt napokban. A közös elem a távmunka szélesebb körű alkalmazása, az irodaházak energiaigényének visszafogása, valamint a digitális kijelzők és díszvilágítások ideiglenes lekapcsolása.
A Yettel Magyarország augusztus 3. és 10. között kötelező otthoni munkavégzést rendelt el minden olyan munkavállalója számára, akinek ezt a munkaköre lehetővé teszi, beleértve a teljes ügyfélszolgálati állományt is. A vállalat egy hétre leállította törökbálinti irodaházának működését, üzleteiben pedig átmenetileg kikapcsolta a digitális televíziós kijelzőket.
A Magyar Telekom ennél hosszabb időszakra, augusztus 3. és 17. között rendelte el az otthoni munkavégzést az érintett munkakörökben dolgozók számára. A társaság emellett lekapcsolja budapesti székházának digitális kijelzőit, majd a következő héten országszerte üzlethálózatának digitális kijelzőit is, ezzel kívánva mérsékelni energiafelhasználását a rendkívüli helyzet idején.
Az Alfa Biztosító szintén átmeneti home office bevezetésével csökkenti energiaigényét. A biztosító az intézkedés időtartamára teljesen leállítja székházának klimatizálását, valamint kikapcsolja az esti díszkivilágítást is.
A Szerencsejáték Zrt. augusztus 3. és 5. között rendelte el az otthoni munkavégzést minden olyan munkavállalója számára, akinek feladatai ezt lehetővé teszik. A társaság szerint ezzel jelentősen mérsékelhető az irodaházak villamosenergia-felhasználása.
Az Alza.hu ugyancsak csatlakozott az önkéntes intézkedésekhez: az irodai dolgozók számára otthoni munkavégzést biztosít, miközben bemutatótermeiben ideiglenesen kikapcsolta a digitális kijelzőket.
A Shell Hungary azt közölte, hogy a vállalat központi irodájában az eddig is rugalmas munkavégzést teljes egészében home office-ra állítja át, ezzel is mérsékelve az irodai energiafelhasználást, töltőállomásain pedig további áramfogyasztás-csökkentő intézkedéseket vezetett be.