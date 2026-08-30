Basket Plus: egyelőre tart a titok, nem tudni, újranyit-e a magyarországi orosz diszkont – volt már példa arra, hogy az ajtón kidobott cég visszamászott az ablakon

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, bezárt Magyarország egyetlen Basket Plus áruháza, és ahogy a dolog kinéz, egész Európából kiszorulóban van a főként Mere néven ismert lánc az EU legutóbbi szankcióinak köszönhetően. A Svetofor-csoport, illetve annak európai Mere-hálózata egyelőre nem adott átfogó magyarázatot arra, miért zárnak be egymás után az üzletei. Arra ugyanakkor már volt példa a múltban, hogy más néven próbálkoztak az adott piacon maradni - úgy tűnik, nem túl sok sikerrel.

A Basket Plus egyetlen, nemrég bezárt budapesti üzlete

Fotó: Világgazdaság

Basket Plus: ebben hasonlít a bezárt magyarországi áruház a Baltikum Mere boltjaihoz

„Technikai nehézségek”: mindenütt erre hivatkozik a Mere és más néven is élelmiszer-láncokat működtető vállalat, ahol boltjaikra szó szerint egyik napról a másikra kellett kitenni a „zárva” táblát. Ez a hivatkozás úgy tűnik, valóban nem ismer határokat: a magyarországi Basket Plus néven augusztus elején bezárt Besence utcai üzletüknél ugyanez a hivatkozási alap, ahogy más hol is. A balti országokban a helyi képviselők a megkeresésekre jellemzően ugyanezt közölték, vagyis hogy egyes boltok „technikai nehézségek” miatt tartanak zárva.

Arra nem adtak egyértelmű választ, hogy végleges bezárásokról van-e szó, illetve milyen kapcsolatban állnak a leállások az Oroszországgal szembeni uniós szankciókkal.

A háttérben ugyanakkor minden valamire való elemzés megemlíti: az Európai Unió szankciós intézkedései a Svetoforhoz köthető tulajdonosi kör működését is érintik, mivel annak személyi vonatkozásai is vannak. A korlátozások következtében az uniós országokban a vállalatok vagyonának és pénzügyi műveleteinek befagyasztása is felmerült, ami alapjaiban nehezíti meg az üzletek működtetését.

Eddig így próbált piacon maradni a Svetofor

Azt, hogy mi lesz a bezárt üzletek sorsa, azért is nehéz tisztán látni, mert bár az akár érthető is lehet, ha a cég egy ilyen horderejű változásnál egy ideig nem ad ki hivatalos állásfoglalást (ez lehet például amiatt, mert a háttérben beszállítókkal vagy az árukészletet/boltokat átvevőkkel folytat egyeztéseket). Ám ez esetben arról is szó van, hogy talán meglepetősszámba menne, ha később mégis tenne ilye. A Svetofor ugyanis alapvetően egy nagyon zárt, családi tulajdonban lévő orosz vállalat (a Snajder család tulajdona), amely Oroszországban sem folytat klasszikus PR-tevékenységet, és nem, vagy csak elvétve kommunikál a sajtóval.