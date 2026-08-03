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áruházlánc
KÖKI Terminál
bezárás
Euronics

Megszólalt a magyar üzletlánc a boltbezárás hátteréről – lapunknak elmondták, miben bíznak most

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar tulajdonú Euronics a növekvő online értékesítés mellett továbbra is fontos szerepet szán a fizikai üzleteknek, ezért folytatja üzlethálózatának korszerűsítését – jelezte a Világgazdaság megkeresésére a vállalat. A műszaki kiskereskedelmi lánc szerint a vásárlók a nagyobb értékű elektronikai termékek esetében továbbra is igénylik a személyes találkozást a termékekkel és a szakértői segítséget.
Juhász Péter
2026.08.03, 11:44

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a magyar tulajdonú, elsősorban elektronikai árucikkekkel foglalkozó áruházlánc, az Euronics bezárta egyik budapesti üzletét. A bezárás hosszabb időtartamra – körülbelül két hónapra – szól. A vállalatnál a Világgazdaság arról érdeklődött, hogy a KÖKI Terminálban működő üzlet a cég üzletfelújítási programjába illeszkedik-e, amelynek keretében a cég több egységét is korszerűsítette az elmúlt időszakban.

Euronics - Headquarters, elektronikai termékek
Megszólalt az elektronikai termékeket forgalmazó Euronics üzletbezárásáról (illusztráció)
Fotó: Marijan Murat / Northphoto

Újra kinyit majd az elektronikai termékeket forgalmazó áruházlánc boltja

A cég tájékoztatása szerint a felújítások célja nem pusztán az üzletek technikai korszerűsítése, hanem a vásárlói élmény javítása. A KÖKI-üzletben is megjelenik majd az Etele Plaza üzletben már működő Okospult, amely többek között készülékfóliázási és adatmásolási szolgáltatásokat kínál. Az átalakítás után a bolt nagyobb és modernebb kialakítással várja majd a vásárlókat.

Az Euronics szerint a fizikai értékesítési pontok szerepe az online kereskedelem erősödése ellenére sem szorul háttérbe. A vállalat úgy látja, hogy 

különösen a magasabb árkategóriájú műszaki termékek vásárlásakor sok fogyasztó továbbra is szeretné személyesen megvizsgálni és összehasonlítani a készülékeket.

Emellett a vásárlók jelentős része igényli a szakértői tanácsadást és a helyben elérhető szerviz- és garanciális ügyintézést.

Spórol a világításon a KÖKI Terminál is

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a Westend bevásárlóközpont a kialakult energiaügyi helyzetben péntektől a helyzet rendeződéséig mérsékli a működéséhez nem feltétlenül szükséges energiafelhasználást, különös tekintettel a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. Energiafogyasztásának mérséklését jelentette be a KÖKI Terminál is: a létesítmény Facebook-oldalán megjelent üzemeltetési tájékoztatás szerint a rendkívüli energiahelyzetben átmenetileg lekapcsolják az épület külső világítását. Ez az intézkedés az üzletek működését, valamint a belső terek légkondicionálását nem érinti.

107 milliárd forint felett volt a forgalom az előző évben

Az Euronics az elmúlt években jelentős hangsúlyt helyezett digitális értékesítési csatornáinak fejlesztésére is. Ugyanakkor a cég közlése szerint üzleteiben és webáruházában egyaránt évről évre több vásárlót szolgál ki, miközben a vállalat a hálózat és a szolgáltatások fejlesztésére is fordít forrásokat.

A társaság legutóbbi ismert, 2025 júniusával zárult üzleti évében a forgalom meghaladta a 107 milliárd forintot. 

Arra a kérdésre, hogy az ezt követő időszakban várható-e további növekedés, az Euronics konkrét árbevételi előrejelzést nem közölt, ugyanakkor jelezte: stabil bővüléssel számol, amely lehetővé teszi a folyamatos beruházásokat.

A vállalat közlése szerint jelenleg több mint ezer munkavállalót foglalkoztat, és saját meghatározása szerint a műszaki kiskereskedelmi piacon egyedüli magyar tulajdonú országos szereplőként van jelen. Az online értékesítés növekedése mellett az üzlethálózat fejlesztésével próbálja megtartani pozícióját a hazai elektronikai kiskereskedelmi piacon, ahol a nemzetközi láncok és az online szereplők erős versenyt támasztanak.

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