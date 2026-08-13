Úgy bejött az energiakrízis a kiskerláncoknak, hogy megtartják az intézkedéseket? – sokat lehet fogni ott, ahol a vásárló nem látja

A következő időszakban derülhet ki, hogy a hazai kiskereskedelem szereplői pontosan mennyit tartanak meg azokból az energiamegtakarítási intézkedésekből, amelyeket a közelmúlt energiakrízisében, az Országos Kereskedelmi Szövetséggel (OKSZ) együttműködve vezettek be, egymás után téve a bejelentéseket. A krízis idején több száz vállalat csökkentette önkéntesen energiafelhasználását – ami például augusztus 3-án 700 megawattal kevesebb felhasznált energiát jelentett országosan –, hozzájárulva az ország villamosenergia-rendszerének stabilitásához. Ebben a nagy élelmiszerláncok is vállalásai is benne voltak, most azonban kérdés, mi marad meg azokból. A Világgazdaság erről kérdezte az áruházláncokat, ám egyelőre a láncok többsége mérlegel, de legalábbis szemérmesen hallgat a kérdésről.

Kérdés, mit tartanak meg a magyarországi áruházláncok az önkéntes energiafogyasztás-csökkentési intézkedéseikből Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Energiaspórólás a nagy láncoknál: leoltották a fényeket, kikapcsolták a hűtőket

A nagy kiskereskedelmi láncok közül a JYSK, a PENNY Magyarország, a Tesco Magyarország, a Lidl, a COOP és az Aldi is beszámolt korábban energiafogyasztásának mérsékléséről. A vállalatok jellemzően az esti, 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban próbálták visszafogni fogyasztásukat, de az üzletekben is számos változást lehetett tapasztalni.

A vásárlók az üzletekben azzal találkozhattak, hogy egyes italhűtők nem működtek, csökkentették vagy kikapcsolták a logók és homlokzatok világítását, illetve ideiglenesen az elektromosautó-töltők használatát is korlátozták.

Ahol helyben sütött pékárut kínáltak, ott a készre sütés időzítését is megváltoztatták. Egyes üzletekben az automata ajtók működését módosították, és az eladóterek hőmérsékletén is változtattak: a korábbi 24 Celsius-fok helyett akár 26 fokos beállítás is előfordult.

Mindez azonban nem jelentette azt, hogy a vásárlók alapvető kiszolgálása sérült volna. A boltok nyitvatartását nem kellett általánosan módosítani, és a kiskereskedelmi láncoknak arra is ügyelniük kellett – becsületükre legyen mondva, hoy ebben is példásan teljesítettek –, hogy az energiamegtakarítás ne veszélyeztesse az élelmiszer-biztonságot, különösen a hűtési lánc folyamatosságát.