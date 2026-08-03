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kiskereskedelmi lánc
energiaválság
Auchan
Spar
Tesco

Energiabiztonság: vészüzemmódra kapcsolnak a kiskereskedelmi láncok, ez vár a vásárlókra – nem lesz hűtve az innivaló, ne vásárlás közben próbáljuk tölteni e-autónkat, még az automata ajtók működése is változik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Önkéntes energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be a hazai kiskereskedelmi láncok az ország villamosenergia-rendszerének tehermentesítése előmozdítása érdekében. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közlése szerint tagvállalataik úgy csökkentik energiafelhasználásukat, hogy közben a boltok nyitvatartása, az élelmiszerellátás biztonsága és a vásárlók kiszolgálása ne sérüljön. A lépések ugyanakkor nemcsak az országos energiabiztonság szempontjából fontosak: bár konkrét számokat most még nem ismerhetünk, de az intézkedések a kereskedők működési költségeire és eredményességére is hatással lehetnek.
Juhász Péter
2026.08.03, 21:05

A hazai villamosenergia-rendszerre nehezedő nyomás miatt az elmúlt napokban egyre több nagyvállalat jelentett be önkénetes fogyasztáscsökkentő intézkedéseket. A gyártócégek mellett a kiskereskedelmi szektor is csatlakozott a kezdeményezésekhez, illetve a kormányzati kérés teljesítéséhez: az OKSZ tagvállalatai összehangolt, önkéntes lépésekkel kívánják mérsékelni villamosenergia-igényüket, elősegítve az energiabiztonság fenntartását. Lapunknak több áruházlánc ismertette annak részleteit, mivel találkozhatnak a vásárlók az üzletekben a kialakult helyzetben.

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Energiabiztonság: ezeket a lépéseket teszik meg az OKSZ tagvállalatai (illusztráció)
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Energiabiztonság: több területen is visszafogják a felhasználását a nagy kiskereskedők

A szervezet hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi láncok elsődleges feladata továbbra is a lakosság folyamatos és zavartalan ellátása, különösen az élelmiszerek esetében. 

Az energiafelhasználás csökkentése ezért kizárólag olyan területeket érinthet, amelyek nem veszélyeztetik az üzletmenetet és az élelmiszer-biztonsági követelmények teljesülését.

Az OKSZ tájékoztatása szerint a tagvállalatok (a tagvállalatok főként az országos szinten működő, piaci szempontból legjelentősebbnek számító, a lakossági ellátásban kiemelkedő szerepet betöltő élelmiszer kiskeresekedelmi láncokat jelentik) több intézkedést is bevezetnek, bár konkrét ütemezést vagy láncok szerinti bontást a Világgazdaság érdeklődésére sem tudtak arról közölni. 

A legfrissebb táájékoztastás szerint a vállalatok az alábbi, általanosnak tekinthető lépéseket teszik meg üzleteikben energiafelhasználásuk mérséklése érdekében:

  • A boltok zárvatartási idejében tovább csökkentik a nem feltétlenül szükséges villamosenergia-felhasználást, elsősorban a világítás mérséklésével vagy teljes lekapcsolásával. 
  • Emellett felülvizsgálják, hogy az üzletek működéséhez szükséges rendszerek közül melyek energiaigénye csökkenthető a kritikus időszakokban.
  • Nemcsak az áruházakban, hanem a központi irodákban is takarékossági intézkedések léptek életbe. A vállalatok felülvizsgálják az irodai klímaberendezések használatát, szükség esetén támogatják az otthoni munkavégzést, valamint minden olyan további energiahatékonysági megoldást megvizsgálnak az eddig elrendeltek mellett, amelyek nem veszélyeztetik sem a vásárlók kiszolgálását, sem az áruk megfelelő tárolását.

Az OKSZ szerint a tagvállalatok folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal, és amennyiben az energiapiaci helyzet indokolja, további intézkedéseket is készek bevezetni.

A forgalmat nem, inkább a költségeket érinthetik a változások

Gazdasági szempontból a most bejelentett intézkedések várhatóan nem a kiskereskedelmi forgalomban, hanem a vállalatok költségszerkezetében jelennek meg.

Mivel az áruházak változatlan nyitvatartási idő mellett működnek tovább, a vásárlók továbbra is ugyanabban az időszakban szerzik be az élelmiszereket és a napi fogyasztási cikkeket. 

A keresletet elsősorban a háztartások jövedelmi helyzete, a reálbérek alakulása és a fogyasztói bizalom befolyásolja, nem pedig az, hogy néhány fokkal melegebb-e az eladótér vagy alacsonyabb fényerővel működik-e a világítás. A Világgazdaságnak nyilatkozó nagy áruházláncok szerint a forgalmi adatok azt mutatják, hogy a hőség miatt változások történnek a fogyasztói preferenciákban, ami praktikusan a hidratálást elősegítő termékek (ásványvizek, gyümölcsök stb.) eladásának növekedésében jelenik meg, de azt is közölték: nincsenek pánikvásárlásra utaló jelek az üzletekben.

Ráadásul az energiafelhasználás visszafogása közvetlen költségcsökkentő hatással járhat. A világítás, a klímaberendezések és egyes nem kritikus fogyasztók működésének mérséklése csökkenti a villamosenergia-költségeket, ami javíthatja a kereskedelmi láncok eredményességét egy olyan időszakban, amikor az ágazatot továbbra is jelentős költségnyomás terheli. (Utóbbi vonatkozás kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy az Országgyűlés épp most, augusztus első munkanapján döntött a kiskereskedelmi különadóra is vonatkozó jogszabály módosításának elfogadásáról, ami a terhet alapvetően érintetlenül hagyja, és az OKSZ szerint feltétlen kivezetendő tételről van szó – a kérdés hátteréről ebben a cikkünkben olvashat.)

A komfortérzet mérsékelt romlása ugyanakkor minimális hatással lehet a vásárlói viselkedésre az üzletekben. 

Egy melegebb eladótérben előfordulhat, hogy a vásárlók rövidebb időt töltenek az üzletben, ami kis mértékben visszafoghatja az impulzusvásárlásokat.

Ennek hatása azonban várhatóan elenyésző lesz a teljes forgalom szempontjából, bár pontos prognózist erre nem lehet adni.

Az élelmiszer-biztonsági rendszereket pedig hangsúlyosan nem érintik a korlátozások. A hűtőpultok, fagyasztók és más kritikus berendezések továbbra is változatlan üzemben működnek, így sem készlethiányra, sem az áruk minőségének romlására nem kell számítani.

Az Auchan és a Tesco már kiterítette lapjait – ezeket lépik meg

A helyzetre a nagy láncok közül elsők között reagált az Auchan Retail Magyarország, amely közölte, hogy az országos energiapiaci helyzet miatt azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be.

A vállalat lekapcsolja a nem feltétlenül szükséges külső és belső fényeket, megszűnik a totemek, logók és fényreklámok megvilágítása, az üzletek zárása után pedig csak a biztonsági és őrfények maradnak bekapcsolva. A parkolók világítását is átmenetileg szüneteltetik, néhány, biztonsági szempontból fontos terület kivételével.

Az áruházakban a légkondicionálókat 25 helyett 27 Celsius-fokra állítják.

Kiemelték ugyanakkor, hogy továbbra is elsődleges feladatuknak tekintik a lakosság zavartalan, különösen az élelmiszerekre kiterjedő ellátását.

Hasonló döntést hozott a Tesco Magyarország is. A vállalat lapunkkal azt közölte, hogy

a kormányzati felhíváshoz csatlakozva további energiatakarékossági intézkedéseket vezet be valamennyi működési területén.

Ezt részletezve kifejtették, hogy a társaság az elmúlt évek energiahatékonysági beruházásaira építve most újabb lépéseket tesz:

  • mérséklik az eladótéri világítás fényerejét, 
  • korlátozzák az italhűtők működését, 
  • energiahatékony üzemmódra állítják az automata ajtókat, valamint 
  • ideiglenesen leállítják az elektromosautó-töltők működését is. 

Emellett további, a fogyasztás csökkentését szolgáló intézkedések bevezetését is megkezdték.

A Tesco hangsúlyozta, hogy a változtatások időnként kényelmetlenséget okozhatnak a vásárlóknak, ugyanakkor az energiaellátás biztonságát közös ügynek tekintik, ezért felelős piaci szereplőként részt kívánnak vállalni a rendkívüli helyzet kezelésében.

Hűtőeszközöket is üzemen kívül helyez a SPAR, a logisztikát 17 óra előttre ütemezik

A SPAR Magyarország szintén önkéntes energiafelhasználás-csökkentő intézkedéseket jelentett be, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak az ország villamosenergia-ellátásának stabilitásához, miközben továbbra is biztosítják a folyamatos élelmiszerellátást és maradéktalanul betartják az élelmiszer-biztonsági előírásokat.

Maczelka Márk, a cég kommunikációs igazgatója a Világgazdaságnak elmondta, hogy a vállalat saját tulajdonú üzleteinél zárvatartási időben lekapcsolja a parkolók világítását, valamint a nem szükséges külső és belső világítást, a biztonsági őrvilágítás kivételével. 

Emellett az energiaigényes áruházi és logisztikai munkafolyamatok jelentős részét a 17 óra előtti időszakra ütemezik át, hogy mérsékeljék a rendszer csúcsterhelését.

A SPAR ideiglenesen leállítja az energiaigényes üdítőital- és sörhűtőket, valamint egyes hűtőkamrákat, miközben az élelmiszer-biztonság szempontjából kritikus hűtési rendszerek változatlanul működnek. Azokon a helyszíneken, ahol erre lehetőség van, megemelik az eladóterek hőmérsékletét, csökkentik a nyitva tartó bejáratok számát és nyitási szélességét, ezzel is mérsékelve a klimatizálás energiaigényét.

A vállalat az elektromosautó-töltők használatában is önkéntes korlátozást kér a vásárlóktól: arra ösztönzik őket, hogy lehetőség szerint 17 és 22 óra között ne töltsék járműveiket. Emellett augusztusban felfüggesztik a kamionflotta külső mosását, amellyel nemcsak villamos energiát, hanem vizet is megtakarítanak, továbbá azokban a munkakörökben, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, ismét otthoni munkavégzést rendeltek el.

A SPAR közlése szerint folyamatosan dolgoznak azon, hogy a fenti intézkedések valamennyi saját tulajdonú áruházban mielőbb életbe lépjenek. A társaság emellett arra is kéri franchise partnereit, hogy csatlakozzanak az önkéntes energiatakarékossági programhoz.

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A vállalatok igéretei szerint fenntartják a hűtési láncot a kialakult helyzetben, ellátási láncaik pedig működnek (illusztráció)
Fotó: Miguel Perfectti / Shutterstock

Tartós alkalmazkodás jöhet a kiskereskedelemben

A most bejelentett lépések arra utalnak, hogy a kereskedelmi szektor már nem néhány napos átmeneti helyzetként kezeli az energiapiaci feszültségeket.

A vállalatok működésének átalakítása, az irodai munkarend felülvizsgálata és az energiafelhasználás részletes elemzése inkább arra utal, hogy a láncok hosszabb időszakra rendezkednek be.

Az eddig nyilatkozó cégek egyelőre nem adtak információt arról, hogy az intézkedések érintenék a nyitvatartást vagy az áruellátást (illetve más vonatkozásban megerősítették, hogy a beszállító láncok rendben működnek), így 

a vásárlók számára a leginkább érzékelhető változás a visszafogottabb világítás, a magasabbra állított klímaberendezések és egyes kényelmi szolgáltatások ideiglenes korlátozása lehet, legalábbis egyelőre.

Ezek a mostani információk ugyanakkor nem zárják ki, hogy a következő napoban vagy hetekben újabb intézkedéseket vezessenek be a kiskereskedők, és a magyarok vásárlását érintheti az is, ha a kormány elfogadja a javaslatot az augusztus 8-i munkanap szeptemberre csúsztatásáról.

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