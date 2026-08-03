Energiabiztonság: vészüzemmódra kapcsolnak a kiskereskedelmi láncok, ez vár a vásárlókra – nem lesz hűtve az innivaló, ne vásárlás közben próbáljuk tölteni e-autónkat, még az automata ajtók működése is változik
A hazai villamosenergia-rendszerre nehezedő nyomás miatt az elmúlt napokban egyre több nagyvállalat jelentett be önkénetes fogyasztáscsökkentő intézkedéseket. A gyártócégek mellett a kiskereskedelmi szektor is csatlakozott a kezdeményezésekhez, illetve a kormányzati kérés teljesítéséhez: az OKSZ tagvállalatai összehangolt, önkéntes lépésekkel kívánják mérsékelni villamosenergia-igényüket, elősegítve az energiabiztonság fenntartását. Lapunknak több áruházlánc ismertette annak részleteit, mivel találkozhatnak a vásárlók az üzletekben a kialakult helyzetben.
Energiabiztonság: több területen is visszafogják a felhasználását a nagy kiskereskedők
A szervezet hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi láncok elsődleges feladata továbbra is a lakosság folyamatos és zavartalan ellátása, különösen az élelmiszerek esetében.
Az energiafelhasználás csökkentése ezért kizárólag olyan területeket érinthet, amelyek nem veszélyeztetik az üzletmenetet és az élelmiszer-biztonsági követelmények teljesülését.
Az OKSZ tájékoztatása szerint a tagvállalatok (a tagvállalatok főként az országos szinten működő, piaci szempontból legjelentősebbnek számító, a lakossági ellátásban kiemelkedő szerepet betöltő élelmiszer kiskeresekedelmi láncokat jelentik) több intézkedést is bevezetnek, bár konkrét ütemezést vagy láncok szerinti bontást a Világgazdaság érdeklődésére sem tudtak arról közölni.
A legfrissebb táájékoztastás szerint a vállalatok az alábbi, általanosnak tekinthető lépéseket teszik meg üzleteikben energiafelhasználásuk mérséklése érdekében:
- A boltok zárvatartási idejében tovább csökkentik a nem feltétlenül szükséges villamosenergia-felhasználást, elsősorban a világítás mérséklésével vagy teljes lekapcsolásával.
- Emellett felülvizsgálják, hogy az üzletek működéséhez szükséges rendszerek közül melyek energiaigénye csökkenthető a kritikus időszakokban.
- Nemcsak az áruházakban, hanem a központi irodákban is takarékossági intézkedések léptek életbe. A vállalatok felülvizsgálják az irodai klímaberendezések használatát, szükség esetén támogatják az otthoni munkavégzést, valamint minden olyan további energiahatékonysági megoldást megvizsgálnak az eddig elrendeltek mellett, amelyek nem veszélyeztetik sem a vásárlók kiszolgálását, sem az áruk megfelelő tárolását.
Az OKSZ szerint a tagvállalatok folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal, és amennyiben az energiapiaci helyzet indokolja, további intézkedéseket is készek bevezetni.
A forgalmat nem, inkább a költségeket érinthetik a változások
Gazdasági szempontból a most bejelentett intézkedések várhatóan nem a kiskereskedelmi forgalomban, hanem a vállalatok költségszerkezetében jelennek meg.
Mivel az áruházak változatlan nyitvatartási idő mellett működnek tovább, a vásárlók továbbra is ugyanabban az időszakban szerzik be az élelmiszereket és a napi fogyasztási cikkeket.
A keresletet elsősorban a háztartások jövedelmi helyzete, a reálbérek alakulása és a fogyasztói bizalom befolyásolja, nem pedig az, hogy néhány fokkal melegebb-e az eladótér vagy alacsonyabb fényerővel működik-e a világítás. A Világgazdaságnak nyilatkozó nagy áruházláncok szerint a forgalmi adatok azt mutatják, hogy a hőség miatt változások történnek a fogyasztói preferenciákban, ami praktikusan a hidratálást elősegítő termékek (ásványvizek, gyümölcsök stb.) eladásának növekedésében jelenik meg, de azt is közölték: nincsenek pánikvásárlásra utaló jelek az üzletekben.
Ráadásul az energiafelhasználás visszafogása közvetlen költségcsökkentő hatással járhat. A világítás, a klímaberendezések és egyes nem kritikus fogyasztók működésének mérséklése csökkenti a villamosenergia-költségeket, ami javíthatja a kereskedelmi láncok eredményességét egy olyan időszakban, amikor az ágazatot továbbra is jelentős költségnyomás terheli. (Utóbbi vonatkozás kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy az Országgyűlés épp most, augusztus első munkanapján döntött a kiskereskedelmi különadóra is vonatkozó jogszabály módosításának elfogadásáról, ami a terhet alapvetően érintetlenül hagyja, és az OKSZ szerint feltétlen kivezetendő tételről van szó – a kérdés hátteréről ebben a cikkünkben olvashat.)
A komfortérzet mérsékelt romlása ugyanakkor minimális hatással lehet a vásárlói viselkedésre az üzletekben.
Egy melegebb eladótérben előfordulhat, hogy a vásárlók rövidebb időt töltenek az üzletben, ami kis mértékben visszafoghatja az impulzusvásárlásokat.
Ennek hatása azonban várhatóan elenyésző lesz a teljes forgalom szempontjából, bár pontos prognózist erre nem lehet adni.
Az élelmiszer-biztonsági rendszereket pedig hangsúlyosan nem érintik a korlátozások. A hűtőpultok, fagyasztók és más kritikus berendezések továbbra is változatlan üzemben működnek, így sem készlethiányra, sem az áruk minőségének romlására nem kell számítani.
Az Auchan és a Tesco már kiterítette lapjait – ezeket lépik meg
A helyzetre a nagy láncok közül elsők között reagált az Auchan Retail Magyarország, amely közölte, hogy az országos energiapiaci helyzet miatt azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be.
A vállalat lekapcsolja a nem feltétlenül szükséges külső és belső fényeket, megszűnik a totemek, logók és fényreklámok megvilágítása, az üzletek zárása után pedig csak a biztonsági és őrfények maradnak bekapcsolva. A parkolók világítását is átmenetileg szüneteltetik, néhány, biztonsági szempontból fontos terület kivételével.
Az áruházakban a légkondicionálókat 25 helyett 27 Celsius-fokra állítják.
Kiemelték ugyanakkor, hogy továbbra is elsődleges feladatuknak tekintik a lakosság zavartalan, különösen az élelmiszerekre kiterjedő ellátását.
Hasonló döntést hozott a Tesco Magyarország is. A vállalat lapunkkal azt közölte, hogy
a kormányzati felhíváshoz csatlakozva további energiatakarékossági intézkedéseket vezet be valamennyi működési területén.
Ezt részletezve kifejtették, hogy a társaság az elmúlt évek energiahatékonysági beruházásaira építve most újabb lépéseket tesz:
- mérséklik az eladótéri világítás fényerejét,
- korlátozzák az italhűtők működését,
- energiahatékony üzemmódra állítják az automata ajtókat, valamint
- ideiglenesen leállítják az elektromosautó-töltők működését is.
Emellett további, a fogyasztás csökkentését szolgáló intézkedések bevezetését is megkezdték.
A Tesco hangsúlyozta, hogy a változtatások időnként kényelmetlenséget okozhatnak a vásárlóknak, ugyanakkor az energiaellátás biztonságát közös ügynek tekintik, ezért felelős piaci szereplőként részt kívánnak vállalni a rendkívüli helyzet kezelésében.
Hűtőeszközöket is üzemen kívül helyez a SPAR, a logisztikát 17 óra előttre ütemezik
A SPAR Magyarország szintén önkéntes energiafelhasználás-csökkentő intézkedéseket jelentett be, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak az ország villamosenergia-ellátásának stabilitásához, miközben továbbra is biztosítják a folyamatos élelmiszerellátást és maradéktalanul betartják az élelmiszer-biztonsági előírásokat.
Maczelka Márk, a cég kommunikációs igazgatója a Világgazdaságnak elmondta, hogy a vállalat saját tulajdonú üzleteinél zárvatartási időben lekapcsolja a parkolók világítását, valamint a nem szükséges külső és belső világítást, a biztonsági őrvilágítás kivételével.
Emellett az energiaigényes áruházi és logisztikai munkafolyamatok jelentős részét a 17 óra előtti időszakra ütemezik át, hogy mérsékeljék a rendszer csúcsterhelését.
A SPAR ideiglenesen leállítja az energiaigényes üdítőital- és sörhűtőket, valamint egyes hűtőkamrákat, miközben az élelmiszer-biztonság szempontjából kritikus hűtési rendszerek változatlanul működnek. Azokon a helyszíneken, ahol erre lehetőség van, megemelik az eladóterek hőmérsékletét, csökkentik a nyitva tartó bejáratok számát és nyitási szélességét, ezzel is mérsékelve a klimatizálás energiaigényét.
A vállalat az elektromosautó-töltők használatában is önkéntes korlátozást kér a vásárlóktól: arra ösztönzik őket, hogy lehetőség szerint 17 és 22 óra között ne töltsék járműveiket. Emellett augusztusban felfüggesztik a kamionflotta külső mosását, amellyel nemcsak villamos energiát, hanem vizet is megtakarítanak, továbbá azokban a munkakörökben, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, ismét otthoni munkavégzést rendeltek el.
A SPAR közlése szerint folyamatosan dolgoznak azon, hogy a fenti intézkedések valamennyi saját tulajdonú áruházban mielőbb életbe lépjenek. A társaság emellett arra is kéri franchise partnereit, hogy csatlakozzanak az önkéntes energiatakarékossági programhoz.
Tartós alkalmazkodás jöhet a kiskereskedelemben
A most bejelentett lépések arra utalnak, hogy a kereskedelmi szektor már nem néhány napos átmeneti helyzetként kezeli az energiapiaci feszültségeket.
A vállalatok működésének átalakítása, az irodai munkarend felülvizsgálata és az energiafelhasználás részletes elemzése inkább arra utal, hogy a láncok hosszabb időszakra rendezkednek be.
Az eddig nyilatkozó cégek egyelőre nem adtak információt arról, hogy az intézkedések érintenék a nyitvatartást vagy az áruellátást (illetve más vonatkozásban megerősítették, hogy a beszállító láncok rendben működnek), így
a vásárlók számára a leginkább érzékelhető változás a visszafogottabb világítás, a magasabbra állított klímaberendezések és egyes kényelmi szolgáltatások ideiglenes korlátozása lehet, legalábbis egyelőre.
Ezek a mostani információk ugyanakkor nem zárják ki, hogy a következő napoban vagy hetekben újabb intézkedéseket vezessenek be a kiskereskedők, és a magyarok vásárlását érintheti az is, ha a kormány elfogadja a javaslatot az augusztus 8-i munkanap szeptemberre csúsztatásáról.