Energiabiztonság: vészüzemmódra kapcsolnak a kiskereskedelmi láncok, ez vár a vásárlókra – nem lesz hűtve az innivaló, ne vásárlás közben próbáljuk tölteni e-autónkat, még az automata ajtók működése is változik

A hazai villamosenergia-rendszerre nehezedő nyomás miatt az elmúlt napokban egyre több nagyvállalat jelentett be önkénetes fogyasztáscsökkentő intézkedéseket. A gyártócégek mellett a kiskereskedelmi szektor is csatlakozott a kezdeményezésekhez, illetve a kormányzati kérés teljesítéséhez: az OKSZ tagvállalatai összehangolt, önkéntes lépésekkel kívánják mérsékelni villamosenergia-igényüket, elősegítve az energiabiztonság fenntartását. Lapunknak több áruházlánc ismertette annak részleteit, mivel találkozhatnak a vásárlók az üzletekben a kialakult helyzetben.

Energiabiztonság: ezeket a lépéseket teszik meg az OKSZ tagvállalatai (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Energiabiztonság: több területen is visszafogják a felhasználását a nagy kiskereskedők

A szervezet hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi láncok elsődleges feladata továbbra is a lakosság folyamatos és zavartalan ellátása, különösen az élelmiszerek esetében.

Az energiafelhasználás csökkentése ezért kizárólag olyan területeket érinthet, amelyek nem veszélyeztetik az üzletmenetet és az élelmiszer-biztonsági követelmények teljesülését.

Az OKSZ tájékoztatása szerint a tagvállalatok (a tagvállalatok főként az országos szinten működő, piaci szempontból legjelentősebbnek számító, a lakossági ellátásban kiemelkedő szerepet betöltő élelmiszer kiskeresekedelmi láncokat jelentik) több intézkedést is bevezetnek, bár konkrét ütemezést vagy láncok szerinti bontást a Világgazdaság érdeklődésére sem tudtak arról közölni.

A legfrissebb táájékoztastás szerint a vállalatok az alábbi, általanosnak tekinthető lépéseket teszik meg üzleteikben energiafelhasználásuk mérséklése érdekében:

A boltok zárvatartási idejében tovább csökkentik a nem feltétlenül szükséges villamosenergia-felhasználást, elsősorban a világítás mérséklésével vagy teljes lekapcsolásával.

Emellett felülvizsgálják, hogy az üzletek működéséhez szükséges rendszerek közül melyek energiaigénye csökkenthető a kritikus időszakokban.

Nemcsak az áruházakban, hanem a központi irodákban is takarékossági intézkedések léptek életbe. A vállalatok felülvizsgálják az irodai klímaberendezések használatát, szükség esetén támogatják az otthoni munkavégzést, valamint minden olyan további energiahatékonysági megoldást megvizsgálnak az eddig elrendeltek mellett, amelyek nem veszélyeztetik sem a vásárlók kiszolgálását, sem az áruk megfelelő tárolását.

Az OKSZ szerint a tagvállalatok folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal, és amennyiben az energiapiaci helyzet indokolja, további intézkedéseket is készek bevezetni.