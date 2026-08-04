Pánikvásárlások: sorra szólalnak meg a nagy áruházláncok arról, mi zajlik valójában most üzleteikben – „jóval nagyobb mennyiség fogy”
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, több településről is érkeztek hírek arról, hogy a vezetékes ivóvízellátással kapcsolatos aggodalmak miatt egyes üzletekben kartonszámra vásárolják az ásványvizet. Lapunk a nagy áruházláncokat kérdezte tapasztaltaikról, arról, valóban kialakul-e egyes áruknál felhalmozási gyakorlat a vásárlói oldalon, mint a Covid-19 járvány idején. A Tesco Magyarország és a SPAR Magyarország szerint országos szinten egyelőre biztosan nem beszélhetünk pánikvásárlásról, egyes termékek iránt pedig szezonálisan amúgy is megnő a kereslet, amit persze a mostani rendkívüli hőség és a vízhelyzettel kapcsolatos hírek felerősíthetnek.
Nem általános jelenség a felhalmozás
Több vidéki településről, valamint Budapestről és az agglomerációból is érkeztek jelzések arról, a vásárlók a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségben viszik haza a palackozott vizet a kiskereskedelmi üzletekből, attól tartva, hogy a következő napokban fennakadások lehetnek a vezetékes ivóvízellátásban. A nemrég a legfrissebb pénzügyi jelentését közzétevő Tesco Magyarország ugyanakkor lapunk megkeresésére azt közölte, hogy
a nagy meleg miatt valóban élénkült a kereslet a tipikus nyári termékek – elsősorban az ásványvizek, üdítőitalok és egyéb folyadékok – iránt, azonban felvásárlási hullámot vagy pánikvásárlást nem tapasztalnak.
A vállalat szerint üzleteik, valamint az online bevásárlási és házhozszállítási szolgáltatásuk is felkészült a megnövekedett vásárlói igények kiszolgálására. Hozzátették, hogy
- folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, és
- beszállító partnereikkel együttműködve biztosítják az áruellátás folyamatosságát.
Hasonló tapasztalatokról számolt be a SPAR Magyarország is. Maczelka Márk kommunikációs vezető a Világgazdaság kérdésére azt válaszolta, hogy
a nyár eddigi legmelegebb időszakában jól látható a szezonális kereslet erősödése, de pánikvásárlásra utaló jeleket nem tapasztalunk.
A lánc üzleteiben a legnagyobb mértékben az alkoholmentes italok forgalma nőtt:
- az ásványvizek, üdítőitalok, jeges teák, valamint
- egyéb frissítő italok iránt a szokásos szezonális szintet meghaladó kereslet jelentkezett.
Az alkoholos italok közül elsősorban a sörök és a fröccstermékek fogynak nagyobb mennyiségben.
A hőség a friss zöldség- és gyümölcspiacra is hatással van. A SPAR szerint a magas víztartalmú szezonális gyümölcsök, különösen a magyar dinnye iránt is élénkült a kereslet, miközben a szabadtéri programok és grillezések miatt a grillezéshez kapcsolódó termékkategóriák forgalma is számottevő növekedést mutat.
Nem alakult ki pánikvásárlás a vízellátási problémák miatt
A kiskereskedelmi láncok eddigi visszajelzései alapján tehát a rendkívüli meleg egyértelműen felfelé húzza az italok és más szezonális termékek értékesítését. Ugyanakkor országos szinten egyelőre nem igazolódnak azok a feltételezések, amelyek szerint általánossá vált volna az ivóvízellátással kapcsolatos félelmek miatt kialakuló pánikvásárlás. A kereskedők szerint
az ellátási láncok működnek, és folyamatos utánpótlással készülnek arra, hogy a következő napokban is kielégítsék a megnövekedett fogyasztói keresletet.
Cikkünket várhatóan frissítjük a több megkérdezett áruházlánctól származó információkkal.
A Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség (MAGYÜSZ) adatai szerint az ásványvízpiacon 2025-ben éves szinten 15 százalékos visszaesés mutatkozott, ugyanakkor az utolsó negyedévben már 2 százalékos növekedést regisztráltak. Az évi kb. 160 milliárd forintos piac folyamatait egyszerre alakította a gazdasági környezet, a szezonalitás és a vásárlói magatartás változása.
A magyarok egyébként továbbra is élen járnak az ásványvízfogyasztásban, az évente fejenkénti 130 literrel az EU élmezőnyébe tartoznak.