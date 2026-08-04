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felhalmozás
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Tesco

Pánikvásárlások: sorra szólalnak meg a nagy áruházláncok arról, mi zajlik valójában most üzleteikben – „jóval nagyobb mennyiség fogy”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elmúlt napokban jelentősen nőtt az ásványvizek és más frissítő italok iránti kereslet a hazai kiskereskedelemben, amit elsősorban a rendkívüli hőség hajt. Lapunk arról kérdezett néhány, piaci szempontból jelentős magyarországi boltláncot, milyen tapasztalataik vannak a fogyasztás növekedéséről, és visszaigazolják-e azokat az értesüléseket, miszerint egyes településeken pánikszerűen vásárolják a zsugorfóliázott ásványvizeket. A jelenlegi helyzet: van olyan termék, amiből több fogy, de indokolatlan vásárlói felhalmozást nem tapasztalni, a készletek pedig kitartanak.
Juhász Péter
2026.08.04, 06:32

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, több településről is érkeztek hírek arról, hogy a vezetékes ivóvízellátással kapcsolatos aggodalmak miatt egyes üzletekben kartonszámra vásárolják az ásványvizet. Lapunk a nagy áruházláncokat kérdezte tapasztaltaikról, arról, valóban kialakul-e egyes áruknál felhalmozási gyakorlat a vásárlói oldalon, mint a Covid-19 járvány idején. A Tesco Magyarország és a SPAR Magyarország szerint országos szinten egyelőre biztosan nem beszélhetünk pánikvásárlásról, egyes termékek iránt pedig szezonálisan amúgy is megnő a kereslet, amit persze a mostani rendkívüli hőség és a vízhelyzettel kapcsolatos hírek felerősíthetnek.

felhalmozás, kiskereskedelem
Egyelőre nem kezdtek felhalmozásba a vásárlók a magyar üzletekben – a cégek szerint nincs is rá ok
Fotó: Ashley Grise / Shutterstock (képünk illusztráció)

Nem általános jelenség a felhalmozás

Több vidéki településről, valamint Budapestről és az agglomerációból is érkeztek jelzések arról, a vásárlók a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségben viszik haza a palackozott vizet a kiskereskedelmi üzletekből, attól tartva, hogy a következő napokban fennakadások lehetnek a vezetékes ivóvízellátásban. A nemrég a legfrissebb pénzügyi jelentését közzétevő Tesco Magyarország ugyanakkor lapunk megkeresésére azt közölte, hogy 

a nagy meleg miatt valóban élénkült a kereslet a tipikus nyári termékek – elsősorban az ásványvizek, üdítőitalok és egyéb folyadékok – iránt, azonban felvásárlási hullámot vagy pánikvásárlást nem tapasztalnak.

A vállalat szerint üzleteik, valamint az online bevásárlási és házhozszállítási szolgáltatásuk is felkészült a megnövekedett vásárlói igények kiszolgálására. Hozzátették, hogy 

  • folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, és
  • beszállító partnereikkel együttműködve biztosítják az áruellátás folyamatosságát.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a SPAR Magyarország is. Maczelka Márk kommunikációs vezető a Világgazdaság kérdésére azt válaszolta, hogy 

a nyár eddigi legmelegebb időszakában jól látható a szezonális kereslet erősödése, de pánikvásárlásra utaló jeleket nem tapasztalunk.

A lánc üzleteiben a legnagyobb mértékben az alkoholmentes italok forgalma nőtt: 

  • az ásványvizek, üdítőitalok, jeges teák, valamint
  • egyéb frissítő italok iránt a szokásos szezonális szintet meghaladó kereslet jelentkezett. 

Az alkoholos italok közül elsősorban a sörök és a fröccstermékek fogynak nagyobb mennyiségben.

A hőség a friss zöldség- és gyümölcspiacra is hatással van. A SPAR szerint a magas víztartalmú szezonális gyümölcsök, különösen a magyar dinnye iránt is élénkült a kereslet, miközben a szabadtéri programok és grillezések miatt a grillezéshez kapcsolódó termékkategóriák forgalma is számottevő növekedést mutat.

Nem alakult ki pánikvásárlás a vízellátási problémák miatt

A kiskereskedelmi láncok eddigi visszajelzései alapján tehát a rendkívüli meleg egyértelműen felfelé húzza az italok és más szezonális termékek értékesítését. Ugyanakkor országos szinten egyelőre nem igazolódnak azok a feltételezések, amelyek szerint általánossá vált volna az ivóvízellátással kapcsolatos félelmek miatt kialakuló pánikvásárlás. A kereskedők szerint

az ellátási láncok működnek, és folyamatos utánpótlással készülnek arra, hogy a következő napokban is kielégítsék a megnövekedett fogyasztói keresletet.

Cikkünket várhatóan frissítjük a több megkérdezett áruházlánctól származó információkkal.

A Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség (MAGYÜSZ) adatai szerint az ásványvízpiacon 2025-ben éves szinten 15 százalékos visszaesés mutatkozott, ugyanakkor az utolsó negyedévben már 2 százalékos növekedést regisztráltak. Az évi kb. 160 milliárd forintos piac folyamatait egyszerre alakította a gazdasági környezet, a szezonalitás és a vásárlói magatartás változása.

A magyarok egyébként továbbra is élen járnak az ásványvízfogyasztásban, az évente fejenkénti 130 literrel az EU élmezőnyébe tartoznak.

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