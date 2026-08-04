Pánikvásárlások: sorra szólalnak meg a nagy áruházláncok arról, mi zajlik valójában most üzleteikben – „jóval nagyobb mennyiség fogy”

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, több településről is érkeztek hírek arról, hogy a vezetékes ivóvízellátással kapcsolatos aggodalmak miatt egyes üzletekben kartonszámra vásárolják az ásványvizet. Lapunk a nagy áruházláncokat kérdezte tapasztaltaikról, arról, valóban kialakul-e egyes áruknál felhalmozási gyakorlat a vásárlói oldalon, mint a Covid-19 járvány idején. A Tesco Magyarország és a SPAR Magyarország szerint országos szinten egyelőre biztosan nem beszélhetünk pánikvásárlásról, egyes termékek iránt pedig szezonálisan amúgy is megnő a kereslet, amit persze a mostani rendkívüli hőség és a vízhelyzettel kapcsolatos hírek felerősíthetnek.

Egyelőre nem kezdtek felhalmozásba a vásárlók a magyar üzletekben – a cégek szerint nincs is rá ok

Fotó: Ashley Grise / Shutterstock (képünk illusztráció)

Nem általános jelenség a felhalmozás

Több vidéki településről, valamint Budapestről és az agglomerációból is érkeztek jelzések arról, a vásárlók a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségben viszik haza a palackozott vizet a kiskereskedelmi üzletekből, attól tartva, hogy a következő napokban fennakadások lehetnek a vezetékes ivóvízellátásban. A nemrég a legfrissebb pénzügyi jelentését közzétevő Tesco Magyarország ugyanakkor lapunk megkeresésére azt közölte, hogy

a nagy meleg miatt valóban élénkült a kereslet a tipikus nyári termékek – elsősorban az ásványvizek, üdítőitalok és egyéb folyadékok – iránt, azonban felvásárlási hullámot vagy pánikvásárlást nem tapasztalnak.

A vállalat szerint üzleteik, valamint az online bevásárlási és házhozszállítási szolgáltatásuk is felkészült a megnövekedett vásárlói igények kiszolgálására. Hozzátették, hogy

folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, és

beszállító partnereikkel együttműködve biztosítják az áruellátás folyamatosságát.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a SPAR Magyarország is. Maczelka Márk kommunikációs vezető a Világgazdaság kérdésére azt válaszolta, hogy

a nyár eddigi legmelegebb időszakában jól látható a szezonális kereslet erősödése, de pánikvásárlásra utaló jeleket nem tapasztalunk.

A lánc üzleteiben a legnagyobb mértékben az alkoholmentes italok forgalma nőtt:

az ásványvizek, üdítőitalok, jeges teák, valamint

egyéb frissítő italok iránt a szokásos szezonális szintet meghaladó kereslet jelentkezett.

Az alkoholos italok közül elsősorban a sörök és a fröccstermékek fogynak nagyobb mennyiségben.