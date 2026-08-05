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fogyasztás
KSH
élelmiszer kiskereskedelem

Ez történt a magyar boltokkal a hőkupola alatt, hamarosan nem lesz titok

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Csütörtökön teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a júniusi kiskereskedelmi forgalom adatait, amelyek először mutatják meg, hogyan hatott a fogyasztásra az idei nyár első, rendkívüli hőséggel járó időszaka. A májusi kiemelkedően erős teljesítmény után a korábbi elemzői várakozások után mérséklődhetett a növekedés üteme, ugyanakkor a fogyasztás továbbra is a gazdasági élénkülés egyik legfontosabb támasza maradhat.
VG
2026.08.05, 18:05

A magyar kiskereskedelem idén májusban meglepően erős számokat produkált: a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben havi alapon is 0,7 százalékos bővülést mért a KSH. A növekedéshez már nem csupán az üzemanyag-értékesítés járult hozzá, hanem az élelmiszer- és különösen a nem élelmiszer-kiskereskedelem is. A KSH rövidesen közzéteszi a júniusra vonatkozó adatokat, így most az a kérdés, hogy ezt a lendületet mennyire tudta fenntartani a júniusi fogyasztás, amelyet az év első hőkupolás időszaka, a rendkívül meleg időjárás határozott meg.

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Jelent a KSH, érkeznek a júniusi kiskereskedelmi adatok, látni fogjuk, hogy alakult a fogyasztás (illusztráció)
Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

Mérséklődés jöhetett a májusi fogyasztási kiugrás után

A korábbi elemzői konszenzus szerint a májusi 4,8 százalékos bővülést követően júniusban már visszafogottabb, de továbbra is pozitív dinamika rajzolódhat ki. A várakozások szerint a fogyasztást továbbra is a reálbérek emelkedése támogatja, ugyanakkor az óvatossági motívum továbbra is érezhető a háztartások döntéseiben. 

A reálbérek növekedési üteme pedig kisebb, ami miatt nem várható a korábbihoz hasonló, kiugró mértékű növekedés a júniusi adatokban.

A fogyasztást ugyanakkor befolyásolta az iráni konfliktus nyomán újra emelkedő olajár, miközben Magyarországon időközben megszűnt a védett üzemanyagárak rendszere, bár ennek hatásai várhatóan inkább a júliusi fogyasztási adatokban esnek majd latba nagyobb súllyal.

Az élelmiszerboltok tarthatják a tempót

Az egyes szegmensek teljesítménye eltérően alakulhatott júniusban.

  • Az élelmiszer-kiskereskedelemben stabil növekedés várható, amelyet több alapvető élelmiszer – különösen a hús- és tejtermékek – árának mérséklődése is támogatott.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelemben ugyanakkor visszafogottabb dinamika valószínű. A bizonytalan gazdasági környezetben a háztartások továbbra is hajlamosak elhalasztani a nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkek megvásárlását, ennek kifejezetten a televíziók kapcsán a focivébé tarthatott némileg ellent, bár a műszaki cikkek eladásának esetleges növekedése a szektort nem képes önállóan megtartani.
  • Az üzemanyag-forgalomban ezzel szemben a nyári utazási szezon kezdete ismét élénkülést hozhatott, ami hozzájárulhatott az összesített forgalom növekedéséhez.

A hazai kiskereskedelem tavaly 20 290 milliárd forintos forgalmat ért el, és az elemzők szerint továbbra is növekedési pályán mozog. Ugyanakkor egyre több tényező alakítja a fogyasztást.

Az MBH Bank júliusi háttérbeszélgetésén elhangzott, hogy az alacsony infláció ugyan támogatja a vásárlásokat, a régiós lemaradás azonban továbbra is fennáll, miközben a fogyasztás szerkezete egyre inkább a szolgáltatások felé tolódik.

Ezek mellett az élelmiszerárakat egyre erősebben befolyásolják a szélsőséges időjárási jelenségek. 

A nyári hőhullámok és az aszály mellett az árrésstop is jelentős piaci átrendeződést okozott, elsősorban az élelmiszer-szaküzletek veszítettek piaci részesedést.

A júniusi adatok ezért nemcsak azt mutatják majd meg, mekkora maradt a kiskereskedelem növekedési üteme, hanem arra is utalhatnak, hogy a hónap végi hőség milyen mértékben növelte egyes szezonális termékek forgalmát.

Németországban megtorpant a fogyasztás

Miközben Magyarországon továbbra is növekedést várnak az elemzők, Németországban ismét gyengülnek a fogyasztási adatok. Mint megírtuk, a legfrissebb adatok szerint a német kiskereskedelmi forgalom júniusban havi alapon 1,1 százalékkal csökkent, ezzel teljesen ledolgozta a májusi 1,2 százalékos emelkedést. Éves összevetésben is visszaesés látható: a német háztartások 0,2 százalékkal kevesebbet költöttek, mint egy évvel korábban.

Ez azért figyelemre méltó, mert közben a német gazdaság második negyedéves teljesítménye a vártnál kedvezőbben alakult, az üzleti bizalmi mutatók is javultak, a fogyasztók azonban továbbra sem érzik elég erősnek a fellendülést ahhoz, hogy nagyobb vásárlásokba kezdjenek.

A magyar júniusi kiskereskedelmi adat így nemcsak a hazai fogyasztás erejéről ad majd képet, hanem arról is, hogy a régió legnagyobb gazdaságával összevetve mennyire maradt ellenálló a magyar lakossági kereslet az európai gazdasági környezetben.

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