Ez történt a magyar boltokkal a hőkupola alatt, hamarosan nem lesz titok

A magyar kiskereskedelem idén májusban meglepően erős számokat produkált: a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben havi alapon is 0,7 százalékos bővülést mért a KSH. A növekedéshez már nem csupán az üzemanyag-értékesítés járult hozzá, hanem az élelmiszer- és különösen a nem élelmiszer-kiskereskedelem is. A KSH rövidesen közzéteszi a júniusra vonatkozó adatokat, így most az a kérdés, hogy ezt a lendületet mennyire tudta fenntartani a júniusi fogyasztás, amelyet az év első hőkupolás időszaka, a rendkívül meleg időjárás határozott meg.

Jelent a KSH, érkeznek a júniusi kiskereskedelmi adatok, látni fogjuk, hogy alakult a fogyasztás (illusztráció)

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

Mérséklődés jöhetett a májusi fogyasztási kiugrás után

A korábbi elemzői konszenzus szerint a májusi 4,8 százalékos bővülést követően júniusban már visszafogottabb, de továbbra is pozitív dinamika rajzolódhat ki. A várakozások szerint a fogyasztást továbbra is a reálbérek emelkedése támogatja, ugyanakkor az óvatossági motívum továbbra is érezhető a háztartások döntéseiben.

A reálbérek növekedési üteme pedig kisebb, ami miatt nem várható a korábbihoz hasonló, kiugró mértékű növekedés a júniusi adatokban.

A fogyasztást ugyanakkor befolyásolta az iráni konfliktus nyomán újra emelkedő olajár, miközben Magyarországon időközben megszűnt a védett üzemanyagárak rendszere, bár ennek hatásai várhatóan inkább a júliusi fogyasztási adatokban esnek majd latba nagyobb súllyal.

Az élelmiszerboltok tarthatják a tempót

Az egyes szegmensek teljesítménye eltérően alakulhatott júniusban.

Az élelmiszer-kiskereskedelemben stabil növekedés várható, amelyet több alapvető élelmiszer – különösen a hús- és tejtermékek – árának mérséklődése is támogatott.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben ugyanakkor visszafogottabb dinamika valószínű. A bizonytalan gazdasági környezetben a háztartások továbbra is hajlamosak elhalasztani a nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkek megvásárlását, ennek kifejezetten a televíziók kapcsán a focivébé tarthatott némileg ellent, bár a műszaki cikkek eladásának esetleges növekedése a szektort nem képes önállóan megtartani.

Az üzemanyag-forgalomban ezzel szemben a nyári utazási szezon kezdete ismét élénkülést hozhatott, ami hozzájárulhatott az összesített forgalom növekedéséhez.

A hazai kiskereskedelem tavaly 20 290 milliárd forintos forgalmat ért el, és az elemzők szerint továbbra is növekedési pályán mozog. Ugyanakkor egyre több tényező alakítja a fogyasztást.