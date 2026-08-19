Augusztus 20-i hosszú hétvége: ettől a két cégtől rendelhet házhoz szállításra a boltzár alatt – fontos információkat osztott meg a Kifli és a Foodora

A kiadott tájékoztatás szerint a Kifli.hu augusztus 20-án nem szállít ki, augusztus 21-től azonban újraindul a házhoz szállítás. A pénteki, szombati és vasárnapi napokon a szolgáltatás a megszokott rend szerint, a teljes kiszállítási területen elérhető lesz. A foodora MARKET augusztus 20-án is működik, így azok is házhoz rendelhetnek élelmiszert, akik a boltzár miatt nem tudják vagy nem akarják személyesen intézni a bevásárlást.

A Kifli.hu és a foodora MARKET is kínálja kiszállítási szolgáltatásait a négynapos hosszú hétvégén a megadott időszakokban (illusztráció)

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Nem maradnak a vásárlók kiszállítás nélkül a hosszú hétvégén

A Kifli.hu esetében a kínálatban a hosszú hétvége szempontjából tipikus termékek, köztük friss pékáruk, zöldségek és gyümölcsök, húsok, grilltermékek, italok és desszertek is megtalálhatók.

Augusztus 22-től a Kifli.hu kínálatában is elérhető lesz az idei Magyarország Tortája, a Bíborfehér.

A foodora ennél is szélesebb körben biztosít rendelési lehetőséget az ünnepi időszakban.

A nyitvatartás városonként és üzletenként eltér:

Budapesten a belvárosi egység csütörtökön és pénteken reggel 7 órától hajnali 1 óráig fogad rendeléseket, míg

a budai és újpesti területeket kiszolgáló üzlet reggel 8 órától hajnali 1 óráig működik;

Debrecenben, Pécsen és Szegeden reggel 8 és 23.45 között, Győrben pedig reggel 8 és 22.45 között lehet rendelni.

A foodora az élelmiszerek mellett készételek kiszállítását is biztosítja az ünnep alatt. Budapesten a szolgáltatás egész nap elérhető, más városokban pedig a kiszállítás az adott éttermek és partnerek nyitvatartásához igazodik.

Csak egynapos boltzár lesz, de az otthon töltött idő növelheti a keresletet

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, négynapos hosszú hétvége kezdődik augusztus 20-án, de az üzletek csak a nemzeti ünnepen tartanak zárva. Az államalapítás ünnepe 2026-ban csütörtökre esik, augusztus 21. pedig áthelyezett pihenőnap.

A munkarend változása azonban nem jelenti azt, hogy a boltok négy napon keresztül zárva lesznek: a nagy üzletláncok csak augusztus 20-án nem nyitnak ki.

A boltok péntektől ismét a megszokott rend szerint működnek, néhány kivétellel pedig csütörtökön sem marad teljesen vásárlási lehetőség nélkül az ország.