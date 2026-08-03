Megszavazták a kiskereskedelmi különadó módosítását, de az OKSZ többet akar, a vásárló meg csak néz – „felhajtja az árakat”

Az Országgyűlés által elfogadott módosítás lényege, hogy kikerül a szabályozásból az a rendelkezés, amely alapján a kapcsolt vállalkozások árbevételét össze kell számítani a kiskereskedelmi különadó meghatározásakor. Ez a szabály eddig azt szolgálta, hogy a nagy piaci szereplők ne tudják több kisebb társaságra bontani működésüket pusztán azért, hogy alacsonyabb adósávba kerüljenek. Az OKSZ szerint ugyanakkor a jogszabály lényegét, azaz az adónemet magát lényegében változatlanul hagyja.

Elfogadták a kiskereskedelmi különadó jogszabályának módosítását, az OKSZ szerint ez csak látszatintézkedés (illusztráció)

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A kormányzati indoklás szerint össze kellett hangolni a különadót az EU-s joggal

Miként a Világgazdaság oldalán összeállításunkban bemutattuk, a jelenlegi rendszerben nem önállóan vizsgálták az egyes vállalkozások árbevételét a kiskereskedelmi különadó szempontjából, hanem az azonos tulajdonosi háttérrel vagy meghatározó befolyással működő cégek teljes forgalmát vették figyelembe. Így egy nagyobb kereskedelmi lánc akkor sem tudta mérsékelni a fizetendő adót, ha jogilag több társaságra osztotta volna működését.

A most elfogadott módosítás ezt a korlátot oldja fel, ami elméletben új stratégiai lehetőségeket nyithat a nagy kiskereskedelmi vállalatok előtt.

A cégek akár

szervezeti átalakításokkal is optimalizálhatják adóterheiket, miközben

a vásárlók számára ezek a változások várhatóan nem lennének érzékelhetők.

A kormányzati indoklás szerint a változtatásra az uniós joggal való összhang megteremtése miatt van szükség. A cél az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint a folyamatban lévő európai uniós kifogások kezelése. A módosítás a tervek szerint már a 2026-os adóévre alkalmazható lenne.

Az OKSZ szerint csak látszatintézkedés történt

A kereskedelmi érdekképviselet ugyanakkor nem tartja elegendőnek a változtatást. Az OKSZ álláspontja szerint a módosítás csupán a szabályozás egy elemét érinti, miközben maga a különadó rendszere változatlan marad.

A szervezet szerint

a legmagasabb adósávban továbbra is fennmaradó 4,5 százalékos kulcs jelentős terhet ró a nagy kereskedelmi szereplőkre, amelyek az ágazat alacsony jövedelmezősége miatt az elmúlt időszakban gyakran veszteségessé váltak.

Az OKSZ úgy látja, hogy a különadó jelenlegi formájában már nemcsak a nyereséget, hanem a veszteséges működést is terheli, és

végső soron a fogyasztói árakban is megjelenik.

„A szabályozás lényegét változatlanul hagyó részleges módosításokkal nem teremthetők meg az egyenlő versenyfeltételek” – hangsúlyozta a szervezet, amely szerint az egyetlen fenntartható megoldás az adónem megszüntetése lenne.