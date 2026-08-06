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energiaválság
készletfelhalmozás
pánikvásárlás
Lidl Magyarország

Megszólalt lapunknak a legnagyobb kiskereskedelmi lánc: a Lidl az áruházi készletekről beszélt – „ebből gyakorlatilag kifogytunk”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A rendkívüli hőség jelentősen átalakította a vásárlói szokásokat Magyarországon: ugrásszerűen nőtt az ásványvizek, az üdítőitalok, a fagylaltok és a friss zöldségek-gyümölcsök iránti kereslet. Bár vásárlói oldalon tapasztalható volt felhalmozás, általános pánikvásárlási hullám nem alakult ki. A Lidl Magyarország azt közölte, hogy logisztikai rendszere felkészült a megnövekedett forgalomra, ezért sem tartós áruhiányra, sem felhalmozásra nincs szükség, de mobilklímát ne most keressenek náluk a vásárlók.
Juhász Péter
2026.08.06, 07:45

Bár a vízellátás körüli bizonytalanság néhány településen a lakossági felhalmozásra utalóan megnövelte az ásványvizek eladását, tendenciaszerű pánikvásárlás nem alakult ki sem a vizek, sem más termékek iránt ezekben az energiaellátás szempontjából nagyon kritikus, aszályos napokban. A nagy áruházláncok jelezték: regisztrálták egyes termékek iránt a növekvő keresletet, de ellátási hiányra nem kell készülni. Most a Világgazdaságnak nyilatkozott a Lidl Magyarország is az áruhelyzetről: üzleteikben több üdítőipari termék fogy, de áruhiány nem fenyeget.

pont, Lidl
Lidl Magyarország: késtzlethiány nincs, de a mobilklímákból kifogytak az áruházak (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Üdítők, jégkrém és gyümölcs fogy a Lidlben a leginkább

A legnagyobb magyarországi diszkontlánc azt írta, hogy a tartós kánikula miatt az ásványvizek, a szénsavas üdítők, az ízesített ásványvizek és az ízesített sörök iránt a megszokottnál jóval nagyobb kereslet alakult ki. A cég közlése szerint a vásárlók körében az ízesített vizek közül elsősorban a citrusos és egzotikus változatok bizonyultak a legnépszerűbbnek, míg a radlerek közül a meggyes ízű termékek fogynak a legnagyobb mennyiségben.

Nemcsak az italok iránt nőtt meg az érdeklődés. A Lidl szerint a klasszikus nyári szezonális termékek forgalma is jelentősen emelkedett: 

  • egyre többen vásárolnak friss zöldségeket és gyümölcsöket, miközben 
  • a jégkrémek értékesítése is számottevően meghaladja az átlagos szintet.

A vállalat hangsúlyozta, hogy logisztikai központjai folyamatosan biztosítják az üzletek ellátását, így országos szinten zavartalan a termékutánpótlás.

A Lidl szerint ezért a vásárlóknak sem indokolatlan készletfelhalmozásra, sem tartós áruhiányra nem kell számítaniuk.

Hozzátették, hogy ha egy-egy településen – például vízellátási problémák vagy a szokásosnál nagyobb vásárlói érdeklődés miatt – az átlagosnál gyorsabban fogynak a készletek, akkor logisztikai hálózatuk kiemelt ütemben gondoskodik a pótlásról.

Olcsóbban adta a mobilklímát a Lidl a tavalyi árhoz képest – úgy vitték, mint a cukrot

A diszkontlánc szerint a nyári hőhullámok nemcsak az élelmiszerek, hanem a hűtési eszközök piacát is felpörgették. A Lidl idén júniusban és július közepén két mobilklíma- és ventilátorkampányt is indított, amelyek egybeestek a hirtelen érkező kánikulával. A vállalat szerint a klímaszezon kiemelkedően sikeres volt: a mobil klímaberendezéseket ráadásul a tavalyinál kedvezőbb áron tudták kínálni, ami tovább növelte a keresletet.

Ennek eredményeként 

a készletek lényegében elfogytak, és a diszkontlánc közölte, hogy augusztus végéig már nem tervez újabb klímaakciót.

A következő hetekben az üzletek kínálatában már az iskolakezdéshez kapcsolódó szezonális termékek kerülnek előtérbe.

A Lidl ugyanakkor jelezte: előfordulhat, hogy egyes üzletekben még maradt néhány mobilklíma készleten. Az aktuális elérhetőségről az ügyfélszolgálat, illetve a vállalat digitális asszisztense tud naprakész tájékoztatást adni.

A Lidl Magyarország a legfrissebb pénzügyi beszámoló alapján továbbra is a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi piac vezető szereplője. A legutóbbi lezárt (2025. március 1. és 2026. február 28. közötti) üzleti évre érvényes adatok szerint a cégnek mintegy 220 áruháza van országszerte, több mint 10 000 munkavállalót foglalkoztat, nettó árbevétele 1485,8 milliárd forint volt, ami több mint 100 milliárd forinttal haladta meg az előző évit.

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