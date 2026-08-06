Megszólalt lapunknak a legnagyobb kiskereskedelmi lánc: a Lidl az áruházi készletekről beszélt – „ebből gyakorlatilag kifogytunk”

Bár a vízellátás körüli bizonytalanság néhány településen a lakossági felhalmozásra utalóan megnövelte az ásványvizek eladását, tendenciaszerű pánikvásárlás nem alakult ki sem a vizek, sem más termékek iránt ezekben az energiaellátás szempontjából nagyon kritikus, aszályos napokban. A nagy áruházláncok jelezték: regisztrálták egyes termékek iránt a növekvő keresletet, de ellátási hiányra nem kell készülni. Most a Világgazdaságnak nyilatkozott a Lidl Magyarország is az áruhelyzetről: üzleteikben több üdítőipari termék fogy, de áruhiány nem fenyeget.

Lidl Magyarország: késtzlethiány nincs, de a mobilklímákból kifogytak az áruházak (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Üdítők, jégkrém és gyümölcs fogy a Lidlben a leginkább

A legnagyobb magyarországi diszkontlánc azt írta, hogy a tartós kánikula miatt az ásványvizek, a szénsavas üdítők, az ízesített ásványvizek és az ízesített sörök iránt a megszokottnál jóval nagyobb kereslet alakult ki. A cég közlése szerint a vásárlók körében az ízesített vizek közül elsősorban a citrusos és egzotikus változatok bizonyultak a legnépszerűbbnek, míg a radlerek közül a meggyes ízű termékek fogynak a legnagyobb mennyiségben.

Nemcsak az italok iránt nőtt meg az érdeklődés. A Lidl szerint a klasszikus nyári szezonális termékek forgalma is jelentősen emelkedett:

egyre többen vásárolnak friss zöldségeket és gyümölcsöket, miközben

a jégkrémek értékesítése is számottevően meghaladja az átlagos szintet.

A vállalat hangsúlyozta, hogy logisztikai központjai folyamatosan biztosítják az üzletek ellátását, így országos szinten zavartalan a termékutánpótlás.

A Lidl szerint ezért a vásárlóknak sem indokolatlan készletfelhalmozásra, sem tartós áruhiányra nem kell számítaniuk.

Hozzátették, hogy ha egy-egy településen – például vízellátási problémák vagy a szokásosnál nagyobb vásárlói érdeklődés miatt – az átlagosnál gyorsabban fogynak a készletek, akkor logisztikai hálózatuk kiemelt ütemben gondoskodik a pótlásról.

Olcsóbban adta a mobilklímát a Lidl a tavalyi árhoz képest – úgy vitték, mint a cukrot

A diszkontlánc szerint a nyári hőhullámok nemcsak az élelmiszerek, hanem a hűtési eszközök piacát is felpörgették. A Lidl idén júniusban és július közepén két mobilklíma- és ventilátorkampányt is indított, amelyek egybeestek a hirtelen érkező kánikulával. A vállalat szerint a klímaszezon kiemelkedően sikeres volt: a mobil klímaberendezéseket ráadásul a tavalyinál kedvezőbb áron tudták kínálni, ami tovább növelte a keresletet.