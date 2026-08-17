A magyar vásárlókról kimondott egyik legismertebb ítélet semmisült meg – Lidl-Parkside, Samsung, Nike: meglepő összefüggésekben bukkannak fel ismert márkanevek
A Nitro-kutatás alapja, hogy a magyar piacon is rendelkezésre álljon egy olyan átfogó szakmai háttértudás, amely kifejezetten a fogyasztói gondolkodást és a márkahűség mozgatórugóit vizsgálja. A cél nem egy konkrét ügyfél kiszolgálása volt, hanem a marketingszakma gazdagítása, és bár az eredmények elsősorban a vállalatoknak nyújthatnakj segítséget a vásárlók és ügyfelek megtartásában, a tanulságok fogyasztói oldalon is érdekesek.
Márkakutatás: elsődlegesen a minőséggel társítják a márkát a magyar fogyasztók
„A jelenlegi gazdasági környezetben a vevőszerzés költségei folyamatosan emelkednek, így a vevőmegtartás és az ügyfélérték-növelés a vállalatok legkritikusabb mérőszámaivá váltak. Ha egy cég nem érti meg, miért választják őt újra és újra – vagy miért pártolnak el tőle –, azzal olyan üzleti kockázatot vállal, amely hosszú távon a nyereségességét veszélyezteti” – fogalmazott Papp-Nyilas Anita a Nitro operatív igazgatója.
A vállalat által készített, Nitro Brand Lojalitás 360° elnevezésű felmérése szerint
a fogyasztók számára a márka legfontosabb azonosítója a minőség, amelyet a válaszadók 70 százaléka jelölt meg kulcsfontosságú jellemzőként.
Ez a szempont olyannyira meghatározó, hogy a márka fogalmának alternatív értelmezéseként jelenik meg az emberek gondolkodásában.
Ezt követi
- a garancia (47 százalék),
- a kiszámíthatóság (36 százalék), valamint
- a bizalom (36 százalék).
Fontos megállapítás, hogy
az ár csak ezek után következik a prioritási listán (31 százalék).
„Ez a minőségközpontú szemlélet valójában egyfajta „biztonsági játékot” takar:
a magyar vásárló nem feltétlenül rajongani akar, hanem biztosra akar menni. Amikor márkát választ, kiszámíthatóságot és garanciát vásárol, hogy elkerülje a csalódást
– emelte ki a kutatás eredményeiből a szakértő.
A hazai adatok (70 százalékos minőségi fókusz) összhangban vannak a nemzetközi trendekkel. A források említik, hogy a nemzetközi kutatásokban a válaszadók több mint 90 százaléka tulajdonít kiemelt fontosságot a minőségnek vásárlási döntéseinél.
Ezek adják a márkához való lojalitást
Létezik egy szűkebb fogyasztói réteg, az úgynevezett értékalapú perszóna által képviselt csoport, akiknél a lojalitás sokkal inkább érzelmi síkon mozog. Számukra a márka az önkifejezés eszköze, és náluk a »szeretet« mint döntési faktor is kétszer olyan hangsúlyos, mint az átlag populációnál a szakértői megállapítás szerint.
Míg az összes válaszadónak csak 14 százaléka tartja fontosnak az egyediséget, az értékalapú perszónák körében ez az arány 24 százalék. Hasonlóan ehhez, míg összességében csak minden tizedik válaszadónak jelentenek a márkák önkifejezést, az értékalapú perszónák esetében ez minden ötödikre jellemző.
A kutatás arra is fényt derített, hogy a márkahűség nem feltétlenül az adott márka kizárólagos használatát jelenti. A válaszadók többsége (57 százalék) szerint a hűség elsősorban abban nyilvánul meg, hogy gyakrabban vásárolják az adott márkát, mint másokat. A felmérésben részt vevőknek csupán 23 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a hűség számára egyetlen márka kizárólagos használatát jelenti. A dokumentum a lojalitás további fontos mutatói között említi a márka ajánlását barátoknak, ismerősöknek (35 szzázalék), a törzsvásárlói programok előnyeinek kihasználását (29 százalék) és a részvételt a különböző akciókban és promóciókban (27 százalék).
„A legmélyebb kötődés azokat a termékeket jellemzi, amelyekkel nap mint nap, szinte folyamatosan érintkeznek a vásárlók. Nem meglepő a Samsung, az Apple, a Nike vagy az Adidas dominanciája. A háttérben jelen lévő szolgáltatók, telekommunikációs cégek bár lényegében létszükségleteket biztosítanak, nehezebben válnak kedvenc márkává, mert természetesnek vesszük a jelenlétüket” – foglalta össze a szakértő.
A kutatás készítői az érdekességek között emelték ki a Lidl saját márkája, a Parkside erős jelenlétét.
A 18–29 évesek körében az elektronika, az élelmiszerek és a ruha-divat kategória a legnépszerűbb. A 30–39 évesek a szépségápolási termékek iránt elkötelezettebbek, míg a 60 év felettiek körében a banki és biztosítási szolgáltatások területén figyelhető meg az átlagosnál erősebb márkahűség.
A Világgazdaság kérdésére a Nitro a kutatás módszertanáról azt mondta, hogy annak során 2000 főt kérdezte meg online önkitöltős kérdőíves módszerrel, egy hozzávetőleg 50 000 főt számláló, aktív magyarországi online kutatási panel segítségével. A 2000 fős minta nem, életkor, iskolai végzettség és lakóhely szerinti régió alapján reprezentálja a magyar felnőtt lakosságot. Közlésük szerint a tanulmányban bemutatott megállapításokat releváns nemzetközi kutatások eredményei egészítik ki; az ezekhez kapcsolódó forrásokat a forrásjegyzék tartalmazza.
Az adatok cáfolják a vélekedést, hogy kizárólag az ár mozgatja a magyar piacot
Sokáig tartotta magát az a tévhit, hogy a magyar piacot kizárólag az ár mozgatja, ám az adatok ezt egyértelműen cáfolják. Bár a kedvezmények is fontosak (23 százalék), a hűség valódi motorja a márkateljesítmény (41 százalék) és a kommunikációs élmény (36 százalék).
Ugyanakkor a konkrét digitális aktivitások egyelőre kevésbé határozzák meg a lojalitást a magyar fogyasztók körében: csak a válaszadók 15 százaléka használja aktívan egy márka mobilalkalmazását a hűség jeleként. A közösségi médiában vagy weboldalakon való követés csupán 13 százalékukra jellemző. A márkával kapcsolatos információk megosztása a közösségi médiában mindössze 4 százalékos említést kapott, ami azt jelzi, hogy a hűség inkább privát vagy közvetlen ajánlás útján (35 százalék) nyilvánul meg.
Az árkedvezmény pedig gyakran csak egy taktikai eszköz, amely elsősorban a vásárlás időpontját hozza előre.
Ezzel szemben a rossz kommunikáció vagy a nem megfelelő ügyfélszolgálat azonnali váltáshoz vezethet.
A Nitro szerint összességében megállapítható, hogy a magyar piacon a stabil márkateljesítmény és a minőség a sikeres ügyfélmegtartás alapfeltétele, amelyet a megfelelő kommunikáció és a célzott kedvezmények képesek tovább erősíteni.