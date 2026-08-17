A magyar vásárlókról kimondott egyik legismertebb ítélet semmisült meg – Lidl-Parkside, Samsung, Nike: meglepő összefüggésekben bukkannak fel ismert márkanevek

A Nitro-kutatás alapja, hogy a magyar piacon is rendelkezésre álljon egy olyan átfogó szakmai háttértudás, amely kifejezetten a fogyasztói gondolkodást és a márkahűség mozgatórugóit vizsgálja. A cél nem egy konkrét ügyfél kiszolgálása volt, hanem a marketingszakma gazdagítása, és bár az eredmények elsősorban a vállalatoknak nyújthatnakj segítséget a vásárlók és ügyfelek megtartásában, a tanulságok fogyasztói oldalon is érdekesek.

Nem minden az árról szól a magyar fogyasztóknál egy friss márkakutatás szerint (illusztráció)

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Márkakutatás: elsődlegesen a minőséggel társítják a márkát a magyar fogyasztók

„A jelenlegi gazdasági környezetben a vevőszerzés költségei folyamatosan emelkednek, így a vevőmegtartás és az ügyfélérték-növelés a vállalatok legkritikusabb mérőszámaivá váltak. Ha egy cég nem érti meg, miért választják őt újra és újra – vagy miért pártolnak el tőle –, azzal olyan üzleti kockázatot vállal, amely hosszú távon a nyereségességét veszélyezteti” – fogalmazott Papp-Nyilas Anita a Nitro operatív igazgatója.

A vállalat által készített, Nitro Brand Lojalitás 360° elnevezésű felmérése szerint

a fogyasztók számára a márka legfontosabb azonosítója a minőség, amelyet a válaszadók 70 százaléka jelölt meg kulcsfontosságú jellemzőként.

Ez a szempont olyannyira meghatározó, hogy a márka fogalmának alternatív értelmezéseként jelenik meg az emberek gondolkodásában.

Ezt követi

a garancia (47 százalék),

a kiszámíthatóság (36 százalék), valamint

a bizalom (36 százalék).

Fontos megállapítás, hogy

az ár csak ezek után következik a prioritási listán (31 százalék).

„Ez a minőségközpontú szemlélet valójában egyfajta „biztonsági játékot” takar:

a magyar vásárló nem feltétlenül rajongani akar, hanem biztosra akar menni. Amikor márkát választ, kiszámíthatóságot és garanciát vásárol, hogy elkerülje a csalódást

– emelte ki a kutatás eredményeiből a szakértő.

A hazai adatok (70 százalékos minőségi fókusz) összhangban vannak a nemzetközi trendekkel. A források említik, hogy a nemzetközi kutatásokban a válaszadók több mint 90 százaléka tulajdonít kiemelt fontosságot a minőségnek vásárlási döntéseinél.