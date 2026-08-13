Gyökeres fordulatról beszélnek egy friss kutatás eredményei alapján – azt állítják, soha korábban nem volt még ilyen a tanévkezdés előtt, mint most
A MediaMarkt megbízásából készült kutatás szerint a tavalyi 52 százalék után idén már a szülők 55 százaléka tervez valamilyen műszaki eszközt vásárolni az iskolakezdéshez. A legkeresettebb termékek között a laptopok és notebookok (17 százalék), valamint a mobiltelefonok és okosórák (17 százalék) állnak, de a tabletek (14 százalék) és a különféle kiegészítők – például fejhallgatók, billentyűzetek vagy egerek – iránt is jelentős az érdeklődés (16 százalék). A kutatás egyik legfontosabb tanulsága ugyanakkor, hogy változni látszanak a szülők vásárlási szempontjai: míg a tavalyi felmérésben még a kedvező ár bizonyult a legfontosabb döntési tényezőnek (54 százalék), az idei kutatásban először a termék minősége és megbízhatósága (46 százalék) került az első helyre.
A MediaMarkt kutatásának eredményei szerint nőtt a digitális eszközök népszerűsége
Az, hogy a kutatás eredményei szerint elmozdulást látni a szülők preferenciáinál az ártól a minőség irányába, a következtetés szerint azt mutatja, hogy a szülőknél hosszabb távon a megbízható megoldások felértékelődnek. Ez részben magyarázatot adhat a digitális eszközök népszerűségének növekedésére. A felmérés arra is rámutat, hogy a megfelelő digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. A megkérdezettek gyermekeinek közel fele (48 százalék) saját okoseszközön tanul, miközben a szülők 49 százaléka attól tart, hogy megfelelő eszköz nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában.
A hosszú távú megbízhatóság a laptopválasztásnál is fontos szempontnak bizonyul:
- a válaszadók 53 százaléka inkább egy jobb minőségű, garanciával rendelkező készüléket választana, mint egy olcsóbb modellt;
- közülük 32 százalék ezt egyértelműen jobb döntésnek tartja, további 21 százalék pedig azért választana tartósabb eszközt, mert egy tanév közbeni meghibásodás jóval nagyobb költséget jelenthet.
A döntést az is nehezíti, hogy a szülők jelentős része bizonytalan a megfelelő készülék kiválasztásában. A válaszadók 31 százaléka attól tart, hogy olyan funkciókért fizet, amelyeket gyermeke végül nem használ majd ki. Minden ötödik szülő (20 százalék) attól fél, hogy egy olcsóbb készülék néhány éven belül lelassul vagy elavul, míg 16 százalék számára a műszaki specifikációk közötti eligazodás jelenti a legnagyobb kihívást. Ezzel szemben a megkérdezettek közel harmada (32%) úgy érzi, pontosan tudja, milyen eszköz felel meg gyermeke igényeinek.
Tudatos pénzügyi stratégiákkal készülnek a családok
Az iskolakezdés továbbra is jelentős kiadást jelent a családok számára, ezért a legtöbben tudatosan készülnek rá. Mint összeállításunkban bemutattuk, a tanszerek áremelkedése alacsony szintre mérséklődött vagy jórészt meg is állt, ám ettől függetlenül az iskolakezdés mindig megterheli a családok pénztárcáját.
A kutatás szerint a családok leggyakrabban tudatos megtakarítással készülnek az iskolakezdésre: a megkérdezettek 39 százaléka rendszeresen félretesz a várható kiadások fedezésére. Emellett minden negyedik szülő (25 százalék) hűségprogramokkal és kuponokkal próbálja csökkenteni a költségeket. A válaszadók 19 százaléka a nagyobb vásárlásokat a fizetések időpontjához igazítja, ugyanennyien számítanak valamilyen önkormányzati vagy állami támogatásra.
Érdekesség, hogy miközben egy tanulásra is alkalmas laptop ára akár több százezer forint is lehet, a szülők mindössze 11 százaléka tervezi kihasználni a kamatmentes részletfizetés lehetőségét.
Több százezer gyermek részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban a 2026/27-es tanév előtt – ezt a TISZA-kormány vezetője, Magyar Péter miniszterelnök jelentette be július 1-jén. Azóta kiderültek a támogatás lebonyolításának részletei, ezekről itt olvashat a Világgazdaság oldalán.
„A kutatásból jól látszik, hogy a családok ma már nem egyszerűen egy műszaki eszközt keresnek, hanem hosszú távon is jó döntést szeretnének hozni. Egyre fontosabb számukra, hogy a kiválasztott készülék megbízható legyen, kiszolgálja a tanulási igényeket, és éveken át használható maradjon. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a technológia gyors fejlődése és a széles választék sokakat bizonytalanná tesz” – mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.
A kutatás hátteréről:
A hivatkozott kutatás a MediaMarkt megbízásából, az Europion közreműködésével készült 2026 augusztusában. Az adatfelvétel 1904 fős mintán történt, amely nem, kor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerint reprezentatív a 18-60+ éves magyar lakosságra.