Deviza
EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11% EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 283,44 +0,39% MTELEKOM2 556 -0,55% MOL5 025 +1,97% OTP45 470 -0,07% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,28 +0,24% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,35 -0,25% BUX149 283,44 +0,39% MTELEKOM2 556 -0,55% MOL5 025 +1,97% OTP45 470 -0,07% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,28 +0,24% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,35 -0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Ilyen még nem volt: kitört a Mol árfolyama, soha nem látott magaslatra ért az olajrészvény árfolyama

csomagolás
házhoz szállítás
élelmiszer
doboz

Búcsút mondhatunk a régi pizzás dobozainknak? Meglepő választ adott a népszerű magyar lánc

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az uniós csomagolási rendelet vonatkozó részeinek élesedése a vendéglátásban is komoly változásokat hozhat, a Don Pepe azonban nem kényszerült sem beszállítót váltani, sem a pizzásdobozokon módosítani. A több mint húsz éttermet és pizzériát működtető franchisehálózat a Világgazdasággal közölte: az általuk használt csomagolóanyagok, így a pizzás dobozok, már eddig is megfeleltek az új előírásoknak.
Juhász Péter
2026.08.19, 07:50

Augusztus 12-től alkalmazandó az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló rendeletének, a PPWR-nek az első fontos szabálycsomagja. Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a rendelet célja a csomagolási hulladék mennyiségének visszaszorítása és az uniós előírások egységesítése, miközben a gyártástól és az anyagösszetételtől a címkézésen és forgalmazáson át az újrahasználatig és a hulladékkezelésig a csomagolások teljes életciklusát szabályozza. Lapunk több nagy vendéglátó céget, gyorsétteremláncot kérdezett arról, mindez hogyan érinti csomagolásaikat, elsőként a Don Pepe nyilatkozott a pizzás dobozok apropóján.

Freshly,Baked,Pizza,In,Box,With,Scenic,Urban,Background,And, pizzás dobozok
Több élelmiszercsomagolást érintet a PPWR-rendelet, így a pizzás dobozokat is – megszólalt a Don Pepe (illusztráció)
Fotó: Kepler Studio / Shutterstock

Pizzás dobozok, gyorséttermi csomagolások: új időszámítás augusztus 12-től

A PPWR már 2025 decemberében hatályba lépett, az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokra vonatkozó több fontos előírás azonban augusztus 12-től vált alkalmazandóvá. A szigorítás fokozatosan lép életbe, a következő években további követelményekkel kell számolniuk a vállalkozásoknak.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak már most érdemes felmérniük, milyen szerepet töltenek be a csomagolási értékláncban, milyen dokumentációval rendelkeznek, illetve milyen megfelelőségi igazolásokat kell bekérniük beszállítóiktól. A szövetség tagvállalatai számára folyamatosan szervez szakmai tájékoztatókat a rendeletről.

Az egyik legfontosabb, már alkalmazandó változás az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokban használt PFAS-vegyületekre vonatkozik. 

A per- és polifluorozott alkilvegyületek használata meghatározott határértékek felett tilos az ilyen csomagolásokban. A szabályozás nem teljes PFAS-tilalmat jelent, hanem rendkívül alacsony koncentrációs küszöbértékeket határoz meg.

A szabályozás olyan mindennapos termékeket is érint, mint 

  • a zsírálló papírok, 
  • a gyorséttermi dobozok, 
  • az elviteles poharak és ételdobozok, illetve 
  • a sütőpapírok.

A nehézfémekre vonatkozó korlátozás is megmarad: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm együttes koncentrációja főszabály szerint nem haladhatja meg a 100 milligrammot kilogrammonként.

A vendéglátásban ezért különösen fontos kérdés, hogy a vállalkozások csomagolóanyag-beszállítói megfelelnek-e az új követelményeknek. A Don Pepe válasza alapján azonban a láncnál ez nem okozott fennakadást.

Don Pepe: „nem volt szükség változtatásokra”

A cég lapunk kérdésére közölte: nem volt szükség változtatásokra, mivel az általuk vásárolt csomagolóanyagok megfelelnek a PPWR előírásainak. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi beszállítóknak nem kellett határidőre új termékeket fejleszteniük, és a pizzaláncnak sem kellett beszállítót váltania a rendelet miatt.

A megfelelőség ellenőrzésénél sem vezettek be külön, új eljárást. A Don Pepe közlése szerint 

Megbízható, állandó beszállítóktól vásárolunk, elfogadjuk a gyártói, illetve forgalmazói nyilatkozatokat

– reagált a vállalat arra a kérdésre, hogy a rendeletnek való megfelelés kapcsán (mely a forgalmazókra is kiterjed) a beszállítói oldal nyilatkozataira támaszkodnak saját megfelelőségük biztosítása érdekében. Ez egyébként a rendelet értelmében elfogadott megoldás.

Vagyis a lánc a beszállítói dokumentációra támaszkodik annak igazolására, hogy a használt csomagolóanyagok megfelelnek az uniós előírásoknak.

A fogyasztók oldaláról sem volt érzékelhető változás. A vállalat szerint 

az éttermi fogyasztók és a házhoz szállítást választók nem tapasztalhattak változást a csomagolásokban, mivel az előírásoknak való megfelelés miatt nem volt szükség azok módosítására.

A Don Pepe hálózata franchise rendszerben működik, ezért a márka mögött álló központi vállalat pénzügyi adatai nem azonosak a teljes lánc teljesítményével. A budaörsi székhelyű DON PEPE Kft. a hálózatot összefogó központi társaság, míg az egyes éttermeket különálló helyi vállalkozások üzemeltetik.

A legfrissebb, 2025. december 31-én lezárt pénzügyi év alapján a központi cég mintegy 500 millió forintos árbevételt ért el, és 12 alkalmazottal működött. Ez azonban nem a teljes Don Pepe-hálózat forgalma és foglalkoztatotti létszáma. Egy-egy étterem önálló gazdasági társaságként jelenik meg a beszámolókban: a budapesti Üllői úti egységet például az Üllő Pepe Kft. üzemelteti, amely 2025-ben önmagában mintegy 596 millió forintos éves forgalmat ért el.

A teljes hálózat gazdasági súlya így a központi vállalat adatainál jóval nagyobb. 

A Don Pepe jelenleg több mint húsz pizzériával és étteremmel van jelen Magyarországon, miközben a PPWR újabb és újabb követelményei a következő években fokozatosan alakíthatják át a vendéglátás csomagolási gyakorlatát.

A lapunk megkeresésére adott válaszok alapján a Don Pepe egyelőre nem számol ilyen kényszerű átalakítással: a lánc állítása szerint a jelenleg használt csomagolóanyagok már megfelelnek az új uniós szabályozásnak, így a vendégek a rendelet első fontos határnapja után sem találkoznak új pizzásdobozokkal vagy más, megváltoztatott ételcsomagolással.

A Világgazdaság a témával kapcsolatban megkeresett más ismert magyarországi franchise hálózatokat is, válaszaikról beszámolunk.

Kapcsolódó

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
634 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu