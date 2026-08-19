Búcsút mondhatunk a régi pizzás dobozainknak? Meglepő választ adott a népszerű magyar lánc
Augusztus 12-től alkalmazandó az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló rendeletének, a PPWR-nek az első fontos szabálycsomagja. Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a rendelet célja a csomagolási hulladék mennyiségének visszaszorítása és az uniós előírások egységesítése, miközben a gyártástól és az anyagösszetételtől a címkézésen és forgalmazáson át az újrahasználatig és a hulladékkezelésig a csomagolások teljes életciklusát szabályozza. Lapunk több nagy vendéglátó céget, gyorsétteremláncot kérdezett arról, mindez hogyan érinti csomagolásaikat, elsőként a Don Pepe nyilatkozott a pizzás dobozok apropóján.
Pizzás dobozok, gyorséttermi csomagolások: új időszámítás augusztus 12-től
A PPWR már 2025 decemberében hatályba lépett, az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokra vonatkozó több fontos előírás azonban augusztus 12-től vált alkalmazandóvá. A szigorítás fokozatosan lép életbe, a következő években további követelményekkel kell számolniuk a vállalkozásoknak.
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak már most érdemes felmérniük, milyen szerepet töltenek be a csomagolási értékláncban, milyen dokumentációval rendelkeznek, illetve milyen megfelelőségi igazolásokat kell bekérniük beszállítóiktól. A szövetség tagvállalatai számára folyamatosan szervez szakmai tájékoztatókat a rendeletről.
Az egyik legfontosabb, már alkalmazandó változás az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokban használt PFAS-vegyületekre vonatkozik.
A per- és polifluorozott alkilvegyületek használata meghatározott határértékek felett tilos az ilyen csomagolásokban. A szabályozás nem teljes PFAS-tilalmat jelent, hanem rendkívül alacsony koncentrációs küszöbértékeket határoz meg.
A szabályozás olyan mindennapos termékeket is érint, mint
- a zsírálló papírok,
- a gyorséttermi dobozok,
- az elviteles poharak és ételdobozok, illetve
- a sütőpapírok.
A nehézfémekre vonatkozó korlátozás is megmarad: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm együttes koncentrációja főszabály szerint nem haladhatja meg a 100 milligrammot kilogrammonként.
A vendéglátásban ezért különösen fontos kérdés, hogy a vállalkozások csomagolóanyag-beszállítói megfelelnek-e az új követelményeknek. A Don Pepe válasza alapján azonban a láncnál ez nem okozott fennakadást.
Don Pepe: „nem volt szükség változtatásokra”
A cég lapunk kérdésére közölte: nem volt szükség változtatásokra, mivel az általuk vásárolt csomagolóanyagok megfelelnek a PPWR előírásainak. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi beszállítóknak nem kellett határidőre új termékeket fejleszteniük, és a pizzaláncnak sem kellett beszállítót váltania a rendelet miatt.
A megfelelőség ellenőrzésénél sem vezettek be külön, új eljárást. A Don Pepe közlése szerint
Megbízható, állandó beszállítóktól vásárolunk, elfogadjuk a gyártói, illetve forgalmazói nyilatkozatokat
– reagált a vállalat arra a kérdésre, hogy a rendeletnek való megfelelés kapcsán (mely a forgalmazókra is kiterjed) a beszállítói oldal nyilatkozataira támaszkodnak saját megfelelőségük biztosítása érdekében. Ez egyébként a rendelet értelmében elfogadott megoldás.
Vagyis a lánc a beszállítói dokumentációra támaszkodik annak igazolására, hogy a használt csomagolóanyagok megfelelnek az uniós előírásoknak.
A fogyasztók oldaláról sem volt érzékelhető változás. A vállalat szerint
az éttermi fogyasztók és a házhoz szállítást választók nem tapasztalhattak változást a csomagolásokban, mivel az előírásoknak való megfelelés miatt nem volt szükség azok módosítására.
A Don Pepe hálózata franchise rendszerben működik, ezért a márka mögött álló központi vállalat pénzügyi adatai nem azonosak a teljes lánc teljesítményével. A budaörsi székhelyű DON PEPE Kft. a hálózatot összefogó központi társaság, míg az egyes éttermeket különálló helyi vállalkozások üzemeltetik.
A legfrissebb, 2025. december 31-én lezárt pénzügyi év alapján a központi cég mintegy 500 millió forintos árbevételt ért el, és 12 alkalmazottal működött. Ez azonban nem a teljes Don Pepe-hálózat forgalma és foglalkoztatotti létszáma. Egy-egy étterem önálló gazdasági társaságként jelenik meg a beszámolókban: a budapesti Üllői úti egységet például az Üllő Pepe Kft. üzemelteti, amely 2025-ben önmagában mintegy 596 millió forintos éves forgalmat ért el.
A teljes hálózat gazdasági súlya így a központi vállalat adatainál jóval nagyobb.
A Don Pepe jelenleg több mint húsz pizzériával és étteremmel van jelen Magyarországon, miközben a PPWR újabb és újabb követelményei a következő években fokozatosan alakíthatják át a vendéglátás csomagolási gyakorlatát.
A lapunk megkeresésére adott válaszok alapján a Don Pepe egyelőre nem számol ilyen kényszerű átalakítással: a lánc állítása szerint a jelenleg használt csomagolóanyagok már megfelelnek az új uniós szabályozásnak, így a vendégek a rendelet első fontos határnapja után sem találkoznak új pizzásdobozokkal vagy más, megváltoztatott ételcsomagolással.
A Világgazdaság a témával kapcsolatban megkeresett más ismert magyarországi franchise hálózatokat is, válaszaikról beszámolunk.