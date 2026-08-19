Búcsút mondhatunk a régi pizzás dobozainknak? Meglepő választ adott a népszerű magyar lánc

Augusztus 12-től alkalmazandó az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló rendeletének, a PPWR-nek az első fontos szabálycsomagja. Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a rendelet célja a csomagolási hulladék mennyiségének visszaszorítása és az uniós előírások egységesítése, miközben a gyártástól és az anyagösszetételtől a címkézésen és forgalmazáson át az újrahasználatig és a hulladékkezelésig a csomagolások teljes életciklusát szabályozza. Lapunk több nagy vendéglátó céget, gyorsétteremláncot kérdezett arról, mindez hogyan érinti csomagolásaikat, elsőként a Don Pepe nyilatkozott a pizzás dobozok apropóján.

Több élelmiszercsomagolást érintet a PPWR-rendelet, így a pizzás dobozokat is – megszólalt a Don Pepe (illusztráció)

Fotó: Kepler Studio / Shutterstock

Pizzás dobozok, gyorséttermi csomagolások: új időszámítás augusztus 12-től

A PPWR már 2025 decemberében hatályba lépett, az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokra vonatkozó több fontos előírás azonban augusztus 12-től vált alkalmazandóvá. A szigorítás fokozatosan lép életbe, a következő években további követelményekkel kell számolniuk a vállalkozásoknak.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak már most érdemes felmérniük, milyen szerepet töltenek be a csomagolási értékláncban, milyen dokumentációval rendelkeznek, illetve milyen megfelelőségi igazolásokat kell bekérniük beszállítóiktól. A szövetség tagvállalatai számára folyamatosan szervez szakmai tájékoztatókat a rendeletről.

Az egyik legfontosabb, már alkalmazandó változás az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokban használt PFAS-vegyületekre vonatkozik.

A per- és polifluorozott alkilvegyületek használata meghatározott határértékek felett tilos az ilyen csomagolásokban. A szabályozás nem teljes PFAS-tilalmat jelent, hanem rendkívül alacsony koncentrációs küszöbértékeket határoz meg.

A szabályozás olyan mindennapos termékeket is érint, mint

a zsírálló papírok,

a gyorséttermi dobozok,

az elviteles poharak és ételdobozok, illetve

a sütőpapírok.

A nehézfémekre vonatkozó korlátozás is megmarad: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm együttes koncentrációja főszabály szerint nem haladhatja meg a 100 milligrammot kilogrammonként.