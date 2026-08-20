Őrült tempóban terjeszkedik Magyarországon a nyugat-európai boltlánc: szép csendben bevett egy újabb helyszínt – azonnal megrohanták a vásárlók az üzletet

A Rituals tavaly ősszel nyitotta meg első magyarországi üzletét, ezt pedig rövid időn belül újabb egységek követték. A legújabb, már ötödik budapesti üzlet a Corvin Plazában nyílt meg, amelynek megnyitása jelentős érdeklődést váltott ki. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy a vállalat nyitási akcióval készült. A holland márka elsősorban szépségápolási, testápolási és higiéniai termékeket kínál, így Magyarországon több, már jól bejáratott szereplővel is versenybe kerülhet. A Rituals kínálata és üzletmodellje alapján elsődlegesen a Douglas parfümériáknak, valamint a dm és a Rossmann drogérialáncoknak.

A Rituals ötödik üzletét nyitotta meg a Corvin Plazában augusztus közepén

Fotó: Világgazdaság

Harminc országban van jelen a Rituals, 2,4 milliárd eurós vállalattá nőtte ki magát

A Ritualst 2000 alapították, Raymond Cloosterman, az Unilever korábbi vezetője indította el márkát egy amszterdami pincéből. Az elmúlt negyedszázadban azonban nemzetközi kiskereskedelmi hálózattá nőtte ki magát.

A vállalat ma már több mint harminc országban van jelen. A növekedés egyik fontos állomása volt, amikor 2020-ban megnyitották Amszterdamban a Rituals zászlóshajóüzletét. A többszintes egység jóval több egyszerű boltnál: test- és lélekközpont, valamint keleti konyhára épülő étterem is működik benne.

A Rituals növekedési ütemét jól mutatják a pénzügyi eredmények is. A Rituals Cosmetics 2025-ben, fennállásának 25. üzleti évében 2,43 milliárd eurós nettó árbevételt ért el, ami 16 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A vállalat EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye) 545 millió euró volt, ami mintegy 22,5 százalékos profittermintát képvisel.

Európában egyszerre 1500 üzletet újítanak meg

A vállalat augusztusban Európa egyik legnagyobb üzletmegújítási programját is elindítja: a cég azt közölte, hogy

30 országban mintegy 1500 üzletét újítja fel, összesen 40 millió eurós beruházással.

A program különlegessége nemcsak a mérete, hanem a sebessége is. A vállalat a teljes európai hálózat új üzletkoncepcióra történő átállítását mindössze 30 munkanap alatt tervezi megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta több mint 40 üzlet újul meg, közel száz, összehangoltan dolgozó csapat közreműködésével.

Átlagosan naponta több mint 40 üzlet újul meg, közel 100 csapat összehangolt munkájának köszönhetően Európa-szerte. Ez rendkívül összetett és komoly logisztikai kihívást jelentő projekt

– nyilatkozta Gregory Bruyer, a cég kereskedelmi igazgatója a vállalat közleménye szerint.