Kritikus időszakról beszél a Penny, tovább emelik a hőmérsékletet a Tesco áruházaiban – van olyan cég, ami a válság után is meghagyná a mostani intézkedéseket

Egymás után jelentették be a Magyarországon működő nagyvállalatok, kiskereskedelmi láncok az elmúlt napokban azokat az önkorlátozó intézkedéseket, amik révén fogyasztásuk csökkentésével hozzájárulnak az energiaellátás stabilitásának fenntartásához. Ezekhez a törekvésekhez újabb vállalatok csatlakoznak, illetve a már lépéseket tett cégek közül némelyik – például a Tesco Magyarország – újabb takarékossági intézkedéseket léptet életbe.

Takarékossági intézkedések: újabb lépéseket tesznek a hazai vállalatok és a kiskereskedelmi láncok, a Penny, a Jysk és a Tesco is fogyasztásvisszafogást jelentett be (illusztráció)

Fotó: Mino Surkala / Shutterstock

Takarékossági intézkedések: a JYSK, a PENNY és a Tesco is visszafogja fogyasztását

A JYSK Magyarország az MTI-vel azt közölte, hogy átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be hazai áruházaiban, ecseri elosztóközpontjában és központi irodájában.

Az üzletekben a klímaberendezéseket 24 Celsius-fokra állították, miközben a nagy energiaigényű berendezések – például a targoncatöltők, bálázók és takarítógépek – használatát, illetve töltését a 17 és 20 óra közötti időszakban szüneteltetik.

A vállalat emellett csökkenti a világítás energiaigényét is: ahol elegendő a természetes fény, részlegesen lekapcsolják az üzlettéri világítást, nem működtetik a kültéri világítótáblákat és a JYSK-logókat, valamint kikapcsolják a bemutató lámpák, a matracstúdiók és az aprócikkes részlegek dekorációs világítását.

Az ecseri logisztikai központban a belső világítást 17 és 22 óra között a felére csökkentik, a külső világítást teljesen lekapcsolják, a klímaberendezések pedig ebben az időszakban automatikusan leállnak. Működésük során a raktárban és az irodákban egyaránt 25 fokra állítják a hőmérsékletet.

A JYSK számításai szerint ezekkel a lépésekkel a csúcsidőszaki energiafelhasználás akár 25 százalékkal is mérsékelhető.

A központi irodában a hét folyamán otthoni munkavégzést rendeltek el.

A PENNY is újabb korlátozásokat vezet be

A PENNY Magyarország szintén további intézkedésekkel csatlakozott az országos energiatakarékossági lépésekhez. A társaság közlése szerint az energiahatékonyság eddig is meghatározó szempont volt működésében, a mostani intézkedések azonban kifejezetten az esti csúcsterhelés csökkentését célozzák.

A vállalat a Világgazdaságnak eljuttatott tájékoztatása szerint szintén kritikusnak tekinti a bolthálózat számára a 17 és 22 óra közötti időszakot.

Ezért a pékáruk döntő részét még 17 óra előtt sütik ki, ezt követően csak akkor indítják újra a kemencéket, ha az ellátás folytonossága ezt indokolja.

A kritikus időszakban lekapcsolják az üzletek italhűtőit és logóvilágítását, ideiglenesen leállítják az elektromosautó-töltőket, valamint szüneteltetik a présgépek működését is.

A logisztikai központokban átütemezik a sokkolóhűtők és a targoncatöltők működését, míg a központi irodákban úgy szervezik át a munkát, hogy a klímaberendezések a csúcsidőszakban teljesen leállíthatók legyenek.