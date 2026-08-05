Kritikus időszakról beszél a Penny, tovább emelik a hőmérsékletet a Tesco áruházaiban – van olyan cég, ami a válság után is meghagyná a mostani intézkedéseket
Egymás után jelentették be a Magyarországon működő nagyvállalatok, kiskereskedelmi láncok az elmúlt napokban azokat az önkorlátozó intézkedéseket, amik révén fogyasztásuk csökkentésével hozzájárulnak az energiaellátás stabilitásának fenntartásához. Ezekhez a törekvésekhez újabb vállalatok csatlakoznak, illetve a már lépéseket tett cégek közül némelyik – például a Tesco Magyarország – újabb takarékossági intézkedéseket léptet életbe.
Takarékossági intézkedések: a JYSK, a PENNY és a Tesco is visszafogja fogyasztását
A JYSK Magyarország az MTI-vel azt közölte, hogy átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be hazai áruházaiban, ecseri elosztóközpontjában és központi irodájában.
Az üzletekben a klímaberendezéseket 24 Celsius-fokra állították, miközben a nagy energiaigényű berendezések – például a targoncatöltők, bálázók és takarítógépek – használatát, illetve töltését a 17 és 20 óra közötti időszakban szüneteltetik.
A vállalat emellett csökkenti a világítás energiaigényét is: ahol elegendő a természetes fény, részlegesen lekapcsolják az üzlettéri világítást, nem működtetik a kültéri világítótáblákat és a JYSK-logókat, valamint kikapcsolják a bemutató lámpák, a matracstúdiók és az aprócikkes részlegek dekorációs világítását.
Az ecseri logisztikai központban a belső világítást 17 és 22 óra között a felére csökkentik, a külső világítást teljesen lekapcsolják, a klímaberendezések pedig ebben az időszakban automatikusan leállnak. Működésük során a raktárban és az irodákban egyaránt 25 fokra állítják a hőmérsékletet.
A JYSK számításai szerint ezekkel a lépésekkel a csúcsidőszaki energiafelhasználás akár 25 százalékkal is mérsékelhető.
A központi irodában a hét folyamán otthoni munkavégzést rendeltek el.
A PENNY is újabb korlátozásokat vezet be
A PENNY Magyarország szintén további intézkedésekkel csatlakozott az országos energiatakarékossági lépésekhez. A társaság közlése szerint az energiahatékonyság eddig is meghatározó szempont volt működésében, a mostani intézkedések azonban kifejezetten az esti csúcsterhelés csökkentését célozzák.
A vállalat a Világgazdaságnak eljuttatott tájékoztatása szerint szintén kritikusnak tekinti a bolthálózat számára a 17 és 22 óra közötti időszakot.
Ezért a pékáruk döntő részét még 17 óra előtt sütik ki, ezt követően csak akkor indítják újra a kemencéket, ha az ellátás folytonossága ezt indokolja.
A kritikus időszakban lekapcsolják az üzletek italhűtőit és logóvilágítását, ideiglenesen leállítják az elektromosautó-töltőket, valamint szüneteltetik a présgépek működését is.
A logisztikai központokban átütemezik a sokkolóhűtők és a targoncatöltők működését, míg a központi irodákban úgy szervezik át a munkát, hogy a klímaberendezések a csúcsidőszakban teljesen leállíthatók legyenek.
A Shopper Park Plus a krízis után is megtartana néhány mostani intézkedést
Nem csupán a kereskedelmi láncok, hanem a bevásárlóparkokat üzemeltető vállalatok is új intézkedéseket vezettek be. A régiós szinten is jelentős piaci szereplőnek számító Shopper Park Plus
magyarországi portfóliójának 14 budapesti és vidéki bevásárlóparkjában átfogó energia- és víztakarékossági program indult.
A társaság nem egyszerűen leállítja a klímaberendezéseket, hanem intelligens épületfelügyeleti rendszerrel optimalizálja azok működését:
- az esti és éjszakai órákban magasabb hűtési alapértékeket alkalmaznak, miközben szabályozott természetes szellőztetéssel csökkentik a nappali hűtési igényt;
- a tartalék tartállyal rendelkező folyadékhűtős rendszereknél nappal eltárolják a hűtési energiát, amelyet este használnak fel, így jelentősen mérsékelhető, egyes esetekben teljesen megszüntethető a hűtőberendezések esti terhelése.
A természetes megvilágítású közlekedőtereken a mesterséges világítás teljesítményét harmadára csökkentik, a parkolóvilágítás csak este fél kilenckor kapcsol be, majd éjféltől 50 százalékos teljesítménnyel működik. Emellett szünetel a reklám-, homlokzati és totemvilágítás is.
Ezek az intézkedések a mostani rendkívüli időjárási helyzetre adott azonnali válaszként lépnek életbe, de nagy részüket hosszú távon is meg kívánjuk tartani. A fenntartható üzemeltetés, a csúcsidőn kívüli energiafelhasználás és a tudatos világításkezelés a mindennapjaink részévé válnak – függetlenül az időjárástól.
– közölte a vállalat.
A Shopper Park Plus a bérlőket is arra kérte, hogy a 17 és 22 óra közötti időszakban lehetőség szerint ne használják a nagy energiaigényű berendezéseket, halasszák későbbre az elektromos járművek töltését, kapcsolják le a kirakatvilágítást zárás után, valamint ügyeljenek a hűtőkamrák ajtajainak zárva tartására. Az autómosókat külön takarékos vízhasználatra kérték.
További lépéseket jelentett be a Tesco
Miközben újabb értesülsek láttak napvilágot a Tesco esetleges kivonulásáról, a vállalat a múlt héten ismertetett intézkedéseit újabb energiahatékonysági lépésekkel egészítette ki. A cég korábban már csökkentette az eladótéri és kiemelő világítás mértékét, optimalizálta az italhűtők működését, energiahatékonyabb üzemmódra állította az automata ajtókat, részlegesen bezárta budaörsi központi irodáját, valamint ideiglenesen felfüggesztette elektromosautó-töltőinek működését.
Az új intézkedések értelmében az esti és éjszakai órákban kikapcsolják az áruházak Tesco-logóinak világítását, a hőségriadó végét követően az eladótéri hőmérsékletet 25-ről 26 Celsius-fokra emelik.
A budaörsi központ munkatársai teljes egészében otthoni munkavégzésre állnak át, továbbá lekapcsolják az üzletek digitális reklámfelületeit is.
A Tesco számításai szerint a már bevezetett és a most meghirdetett intézkedések együttesen jelentős mértékben csökkenthetik a vállalat villamosenergia-igényét. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a takarékossági lépések mellett továbbra is biztosítani kívánja a megszokott szolgáltatási színvonalat és a folyamatos élelmiszer-ellátást országszerte.