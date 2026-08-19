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iskolakezdés
eMAG
tanszer
online kiskereskedelem

Már a harmadik helyen állnak a tanszerek az egyik legnagyobb magyar online áruházban – alig van, amit jobban vesznek az iskolai holmiknál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már augusztus elején kiemelkedő forgalmat generált az iskolakezdési kategória az eMAG-nál: a tanszerek a harmadik legnépszerűbb termékcsoporttá váltak. A vásárlók körében a komplett hátizsákszettek és a minőségi írószerek a legnépszerűbbek a tanszerek körében, miközben a laptopok és okostelefonok forgalma is jelentősen megélénkült az egyik legismertebb, nagy forgalmú online kereskedelmi platform körében.
Juhász Péter
2026.08.19, 10:08

Idén már augusztus elején érezhetően megnőtt a kereslet az eMAG-nál az iskolakezdéshez kapcsolódó termékek iránt, a tanszerek és irodai kiegészítők termékkategória a harmadik legmagasabb rendelésszámot produkálta a hónap elején a játékok és a háztartási kisgépek mögött. Az iskolaszerek közül az iskolatáskák a legkelendőbbek, ezen kívül a füzeteket, tolltartókat és írószereket, rajzoláshoz szükséges kiegészítőket keresnek a hazai vásárlók.

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Az iskolakezdéshez közeledve megnőtt a tanszerek iránti kereslet az egyik legnagyobb online kiksereskedelmi platformon is (illusztráció)
Fotó: Davon_78 /  Shutterstock

Kilőtt a tanszerek forgalma

Augusztus elején ezeket az iskolaszereket rendelték a legtöbben az eMAG-ról:

  • iskolatáskák, füzetek, golyóstollak, tolltartók;
  • akvarellfestékek, ecsetek és rajzpapír, rollertollak (vízbázisú vagy gél állagú tintával);
  • zsírkréták és filctollak;
  • ceruzák és ceruzahegyezők.

Az iskolatáskák közül a több darabos, például színben és mintában összeillő tolltartót, uzsonnásdobozt vagy ételhordó táskát is tartalmazó szettek voltak a legkeresettebbek az elmúlt néhány hétben.

 Tematikában két tavalyi mozifilm, a Lilo és Stitch és a K-pop démonvadászok voltak a legkeresettebbek, de a Nike gyártmányú és az FC Barcelona labdarúgó-csapat emblémájával ellátott táskák is népszerűek.

Tolltartóból a vásárlók a nagyobb, három-négy rekeszes modelleket keresik, akár írószerekkel feltöltve, akár üres kivitelben. Tollak közül a BiC golyóstollaira és rollertollaira érkezett a legtöbb rendelés.

A hagyományos grafitceruzából és színes ceruzából egyaránt a jól ismert Faber-Castell, BiC és Stabilo márkákat keresik a vásárlók, míg a rajzórára szükséges festékek közül az előbbi gyártó 12-színű akvarellkészlete, illetve az ICO Süni rajzlapok, és a póniszőr ecsetek a legnépszerűbbek.

Sokan vesznek most tabletet és telefont is

Az új tanév kezdetét megelőző hetekben sokan rendeltek okostelefont és tabletet is: az előbbi kategóriában a Xiaomi, Samsung és Apple eszközök voltak a legnépszerűbbek, míg a táblagépek esetén a sorrend némileg módosul: a Samsung és az Apple eszközökre érkezett rendelések meghaladták a Xiaomi tabletekre leadott rendelések számát.

Noteszgépek esetében az elmúlt hetekben az Asus, Apple és Lenovo modelleket rendelték a legtöbben a vállalat tájékoztatása szerint.

A július közepén megindult tanszervásárlási szezon augusztus elejére pörög fel igazán a hazai áruházláncokban és szakboltokban, amikor a legtöbb üzlet teljes iskolakezdési kínálattal várja a családokat. Az idei év egyik legfontosabb kérdése, hogy a TISZA-kormány által bejelentett, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részlete mekkora segítséget jelent majd a tanévkezdés költségeinek fedezésében, különösen annak fényében, hogy a tanszerek ára ugyan tovább emelkedett, de a korábbi évek két számjegyű drágulása elmaradt - az idei tanszerárakról készített összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.

Az élmezőnyben van az eMAG a magyar e-kereskedelemben, de a Versenyhivatal súlyos ítéletet mondott

Az eMAG fontos szereplője a hazai online kiskereskedelemnek. Néhány év lényegében az ország legjelentősebb webáruháza volt a PwC jelentése szerint, s bár azóta ezt a pozícióját elvesztette, a legutóbbi jelentés szerint továbbra is az élmezőnyben van forgalom tekintetében, és a harmadik legismertebb online kereskedőnek számít. A vállalat pozíciója nem csak Magyarországon, hanem a régióban is jelentős.

A cég országszerte több mint 1100 csomagautomatába szállítja ki a rendeléseket, lehetővé téve a normál méretű termékek egyszerű átvételét.

A vállalat ugyanakkor nemrég ismét nagyösszegű bírságot kapott a Gazdasági Versenyhivataltól . A hatóság döntése szerint az eMAG ismét hiányosan teljesítette vállalásait, a visszatérő megtévesztések és mulasztások miatt már több mint 700 millió forint bírságot kaptak a webáruház üzemeltetői.

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