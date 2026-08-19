Már a harmadik helyen állnak a tanszerek az egyik legnagyobb magyar online áruházban – alig van, amit jobban vesznek az iskolai holmiknál

Idén már augusztus elején érezhetően megnőtt a kereslet az eMAG-nál az iskolakezdéshez kapcsolódó termékek iránt, a tanszerek és irodai kiegészítők termékkategória a harmadik legmagasabb rendelésszámot produkálta a hónap elején a játékok és a háztartási kisgépek mögött. Az iskolaszerek közül az iskolatáskák a legkelendőbbek, ezen kívül a füzeteket, tolltartókat és írószereket, rajzoláshoz szükséges kiegészítőket keresnek a hazai vásárlók.

Az iskolakezdéshez közeledve megnőtt a tanszerek iránti kereslet az egyik legnagyobb online kiksereskedelmi platformon is (illusztráció)

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Kilőtt a tanszerek forgalma

Augusztus elején ezeket az iskolaszereket rendelték a legtöbben az eMAG-ról:

iskolatáskák, füzetek, golyóstollak, tolltartók;

akvarellfestékek, ecsetek és rajzpapír, rollertollak (vízbázisú vagy gél állagú tintával);

zsírkréták és filctollak;

ceruzák és ceruzahegyezők.

Az iskolatáskák közül a több darabos, például színben és mintában összeillő tolltartót, uzsonnásdobozt vagy ételhordó táskát is tartalmazó szettek voltak a legkeresettebbek az elmúlt néhány hétben.

Tematikában két tavalyi mozifilm, a Lilo és Stitch és a K-pop démonvadászok voltak a legkeresettebbek, de a Nike gyártmányú és az FC Barcelona labdarúgó-csapat emblémájával ellátott táskák is népszerűek.

Tolltartóból a vásárlók a nagyobb, három-négy rekeszes modelleket keresik, akár írószerekkel feltöltve, akár üres kivitelben. Tollak közül a BiC golyóstollaira és rollertollaira érkezett a legtöbb rendelés.

A hagyományos grafitceruzából és színes ceruzából egyaránt a jól ismert Faber-Castell, BiC és Stabilo márkákat keresik a vásárlók, míg a rajzórára szükséges festékek közül az előbbi gyártó 12-színű akvarellkészlete, illetve az ICO Süni rajzlapok, és a póniszőr ecsetek a legnépszerűbbek.

Sokan vesznek most tabletet és telefont is

Az új tanév kezdetét megelőző hetekben sokan rendeltek okostelefont és tabletet is: az előbbi kategóriában a Xiaomi, Samsung és Apple eszközök voltak a legnépszerűbbek, míg a táblagépek esetén a sorrend némileg módosul: a Samsung és az Apple eszközökre érkezett rendelések meghaladták a Xiaomi tabletekre leadott rendelések számát.