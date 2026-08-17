Nincs kegyelem: Zelenszkij az eddigi legnagyobb dróntámadását indította el Moszkva ellen – lángokban áll az orosz Amazon
A Moszkvai terület kormányzója, Andrej Vorobjov szerint a Koledino településen található Wildberries-raktárban a támadást követően tűz ütött ki. Az ukrán védelmi minisztérium később megerősítette a létesítmény elleni csapást, kiemelve, hogy a 250 ezer négyzetméteres raktár a Wildberries legnagyobb logisztikai központja – írja a Kyiv Independent. Az ukrán tárca szerint ezzel a vállalat tíz legnagyobb logisztikai központja közül már hét működését sikerült korábban vagy most ellehetetleníteni.
A Wildberries lángolása az orosz költségvetésnek is
A Wildberries Oroszország egyik meghatározó online kiskereskedelmi vállalata, ezért a logisztikai infrastruktúra elleni támadások nemcsak az ellátási láncokat, hanem
közvetve az orosz költségvetési bevételeket is érinthetik.
Vorobjov szerint az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 187 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el a Moszkvai terület felett. A támadások
- Domodedovóban, Podolszkban,
- Sztupinóban, Odincovóban,
- Naro-Fominszkban, Ramenszkojében,
- Csehovban, Kolomnában,
- Kasirában és Jegorjevszkben is riadót okoztak.
A kormányzó „az utóbbi idők egyik legmasszívabb” dróntámadásának nevezte az akciót, és egy halálos áldozatról is beszámolt.
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere ennél is nagyobb számot közölt: állítása szerint 201 ukrán drónt fogtak el a térség felett, miközben összesen mintegy 600 pilóta nélküli eszköz tartott Moszkva térsége felé. Az orosz és ukrán közléseket a háborús körülmények miatt egymástól függetlenül nem lehetett ellenőrizni.
A támadás során a Domodedovo városában található Szevernoje Domodedovo termelési és logisztikai komplexumban is tűz ütött ki. A közösségi médiában közzétett felvételek szerint több helyszínen is robbanások és tüzek kísérték az éjszakai támadássorozatot.
Nem először kapott találatot a Wildberries
A Wildberries logisztikai hálózata korábban is célponttá vált. Mint megírtuk, augusztus 11-én a Voronyezsi területen található Novaja Uszman település Wildberries-logisztikai központját borították lángok egy robbanássorozatot követően. Az esetet később Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka is megerősítette.
A vállalat raktárainak támadása azért is lehet fontos Kijev számára, mert az orosz Amazonnak hívott Wildberries az orosz kiskereskedelem, és ezáltal a gazdaság egyik meghatározó szereplője. A cég oldalán ráadásul katonai felszerelések, köztük drónalkatrészek és testpáncélok is megjelennek. A vállalat banki érdekeltségét júliusban az Európai Unió is szankciós listára helyezte, arra hivatkozva, hogy pénzügyileg hozzájárul az orosz állami költségvetéshez.
A logisztikai központok elleni csapások így egyszerre szolgálhatnak katonai és gazdasági célokat:
az árukészletek és raktárkapacitások megsemmisítésével az ukrán erők zavarhatják az orosz ellátási láncokat, miközben az értékesítés és a vállalati működés visszaesése az adóbevételekre is hatással lehet.
Emellett a támadások azt is demonstrálják, hogy Ukrajna egyre nagyobb távolságban képes célpontokat elérni Oroszország területén.
Egyre mélyebbre csap le Ukrajna Oroszországban
Az elmúlt napokban több stratégiai jelentőségű oroszországi célpontot is támadás ért. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 15-én közölte, hogy az ukrán erők saját fejlesztésű Flamingo rakétákkal támadták meg az orosz Szavaszlejka katonai légibázist, valamint a Roszkozmosz egyik kulcsfontosságú szamarai létesítményét.
Egy nappal korábban, augusztus 14-én Ukrajna az egyik legnagyobb orosz balti-tengeri kikötőt is célba vette. Az ukrán vezérkar szerint a támadásban két feldolgozóüzem megsérült, és tűz is keletkezett.
A moszkvai régió elleni augusztus 16-i támadás ugyanakkor az orosz főváros közvetlen környezetének sebezhetőségére is ráirányította a figyelmet. A nagyszámú drón ellenére az orosz hatóságok szerint a légvédelem a támadó eszközök jelentős részét elfogta, de több ipari és logisztikai létesítményben így is károk keletkeztek.