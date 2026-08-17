Nincs kegyelem: Zelenszkij az eddigi legnagyobb dróntámadását indította el Moszkva ellen – lángokban áll az orosz Amazon

A Moszkvai terület kormányzója, Andrej Vorobjov szerint a Koledino településen található Wildberries-raktárban a támadást követően tűz ütött ki. Az ukrán védelmi minisztérium később megerősítette a létesítmény elleni csapást, kiemelve, hogy a 250 ezer négyzetméteres raktár a Wildberries legnagyobb logisztikai központja – írja a Kyiv Independent. Az ukrán tárca szerint ezzel a vállalat tíz legnagyobb logisztikai központja közül már hét működését sikerült korábban vagy most ellehetetleníteni.

Ukrán drónok borították lángba a Wildberries raktárát

Fotó: Exilenova Plus/Telegram

A Wildberries lángolása az orosz költségvetésnek is

A Wildberries Oroszország egyik meghatározó online kiskereskedelmi vállalata, ezért a logisztikai infrastruktúra elleni támadások nemcsak az ellátási láncokat, hanem

közvetve az orosz költségvetési bevételeket is érinthetik.

Vorobjov szerint az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 187 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el a Moszkvai terület felett. A támadások

Domodedovóban, Podolszkban,

Sztupinóban, Odincovóban,

Naro-Fominszkban, Ramenszkojében,

Csehovban, Kolomnában,

Kasirában és Jegorjevszkben is riadót okoztak.

A kormányzó „az utóbbi idők egyik legmasszívabb” dróntámadásának nevezte az akciót, és egy halálos áldozatról is beszámolt.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere ennél is nagyobb számot közölt: állítása szerint 201 ukrán drónt fogtak el a térség felett, miközben összesen mintegy 600 pilóta nélküli eszköz tartott Moszkva térsége felé. Az orosz és ukrán közléseket a háborús körülmények miatt egymástól függetlenül nem lehetett ellenőrizni.

A támadás során a Domodedovo városában található Szevernoje Domodedovo termelési és logisztikai komplexumban is tűz ütött ki. A közösségi médiában közzétett felvételek szerint több helyszínen is robbanások és tüzek kísérték az éjszakai támadássorozatot.

Nem először kapott találatot a Wildberries

A Wildberries logisztikai hálózata korábban is célponttá vált. Mint megírtuk, augusztus 11-én a Voronyezsi területen található Novaja Uszman település Wildberries-logisztikai központját borították lángok egy robbanássorozatot követően. Az esetet később Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka is megerősítette.