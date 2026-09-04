Eldőlt: ez lesz a magyarországi orosz diszkontlánccal – félreérthetetlen az üzenet, erre számíthatnak a vásárlók
Véget érhetett az orosz hátterű, gyakran a máshol már bejáratott Mere néven emlegetett hard diszkont magyarországi története. A Svetofor-csoporthoz köthető Basket Plus augusztus elején váratlanul bezárta budapesti, Besence utcai áruházát, most pedig az üzletként működő raktárépületet is teljesen kiürítették. Az üzlet bezárásakor az üzemeltető vállalat nem közölt részletes magyarázatot, mindössze „technikai okokra” hivatkozott. Azóta sem jelent meg olyan hivatalos tájékoztatás, amely a működés folytatására vagy az újranyitásra utalna.
Kiürítették az üzletet, eltűnt a Basket Plus árukészlete
A mostani fejlemény különösen fontos annak fényében, hogy a Basket Plus eredeti tervei kifejezetten ambiciózusak voltak: a társaság az első időszakban egy éven belül tíz magyarországi üzlet megnyitását helyezte kilátásba. Ehhez képest jelenleg már az egyetlen működő egység sem üzemel.
A Világgazdaság információi szerint az elmúlt napokban teljesen kiürítették a budapesti Besence utcai üzletet.
Ez azért is figyelemre méltó, mert a Basket Plus üzleti modelljének egyik sajátossága éppen az volt, hogy a termékeket nagyrészt raktáráruházi környezetben, raklapokról kínálták a vásárlóknak.
Az egyébként főként magyar illetve uniós beszállítóktól származó árukészlet mostanra eltűnt az üzletből, ami minden bizonnyal az áru visszaszállítását is jelenti a beszállítókhoz.
Önmagában egy üzlet kiürítése még nem bizonyítja, hogy végleg megszűnik a működés. Elképzelhető ugyanis, hogy jogi, pénzügyi vagy beszállítói elszámolások miatt van szükség az áruk eltávolítására. A hűtést vagy egyéb speciális kezelést igénylő termékek esetében pedig különösen indokolt lehet az árukészlet gyors rendezése.
A külföldi tapasztalatok azonban inkább abba az irányba mutatnak, hogy a magyarországi egység esetében nem egyszerű átmeneti leállásról lehet szó.
A történetnek ugyanis van egy további, figyelemre méltó eleme. A Svetoforhoz köthető üzletek több európai országban is hasonló módon kerültek nehéz helyzetbe: az egyik napról a másikra bezárt üzleteknél jellemzően „technikai nehézségekre” hivatkoztak. A háttérben ugyanakkor az Európai Unió szankciós intézkedései is szerepet játszanak.
A Svetoforhoz köthető tulajdonosi kör személyi kapcsolatai miatt az uniós korlátozások a vállalatcsoport működését is érinthetik. A szankciók következményeként felmerülhet a vállalati vagyon és pénzügyi műveletek befagyasztása, ami egy európai üzlethálózat működtetését alapjaiban nehezítheti meg. Ez különösen komoly problémát jelenthet egy olyan üzleti modell esetében, amelynek működéséhez folyamatos
- beszállítói,
- pénzügyi és logisztikai kapcsolatokra van szükség.
Az orosz vállalatcsoport az elmúlt években több alkalommal is megpróbálta más márkanév alatt folytatni európai terjeszkedését. A Mere mellett különböző piacokon más elnevezésekkel is megjelent, vagyis a névváltás korábban az egyik eszköze volt annak, hogy a csoport újra belépjen egy-egy piacra, bár ezek a próbálkozások nem zárultak sikerrel.
A vásárlók aligha találkoznak újra a Basket Plus-szal
Egyelőre tehát úgy tűnik, a Magyarországon Basket Plus néven bemutatkozó orosz hard diszkont EU-s, és így magyarországi karrierje a végéhez érhetett. Ha a jelenlegi körülményekben jelentős változás nem áll be, alighanem sosem tudjuk meg, hogyan sikerült volna a tervezett magyarországi terjeszkedés, amelynek alapja az első tervek szerint az volt, hogy egy éven belül tíz egységet nyitnak.
A vásárlók számára ezért jelenleg az a legfontosabb üzenet, hogy nem érdemes arra számítaniuk, hogy újra megnyílik a Besence utcai Basket Plus, és még kevésbé arra, hogy az eredeti terveknek megfelelően sorra jelennek meg az új üzletek Magyarországon.
Ha a jelenlegi körülményekben nem következik be érdemi változás, akkor a magyar piacra tervezett terjeszkedésből végül mindössze egyetlen üzlet marad – ráadásul az is csak néhány hónapig működött.
Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásban egyelőre nincs változás a Basket Plus üzletének adatainál.