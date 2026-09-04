Eldőlt: ez lesz a magyarországi orosz diszkontlánccal – félreérthetetlen az üzenet, erre számíthatnak a vásárlók

Véget érhetett az orosz hátterű, gyakran a máshol már bejáratott Mere néven emlegetett hard diszkont magyarországi története. A Svetofor-csoporthoz köthető Basket Plus augusztus elején váratlanul bezárta budapesti, Besence utcai áruházát, most pedig az üzletként működő raktárépületet is teljesen kiürítették. Az üzlet bezárásakor az üzemeltető vállalat nem közölt részletes magyarázatot, mindössze „technikai okokra” hivatkozott. Azóta sem jelent meg olyan hivatalos tájékoztatás, amely a működés folytatására vagy az újranyitásra utalna.

Úgy tűnik, nem csak bezárt, hanem zárva is marad az egyetlen Basket Plus áruház, az orosz hátterú hard diszkont

Fotó: Világgazdaság

Kiürítették az üzletet, eltűnt a Basket Plus árukészlete

A mostani fejlemény különösen fontos annak fényében, hogy a Basket Plus eredeti tervei kifejezetten ambiciózusak voltak: a társaság az első időszakban egy éven belül tíz magyarországi üzlet megnyitását helyezte kilátásba. Ehhez képest jelenleg már az egyetlen működő egység sem üzemel.

A Világgazdaság információi szerint az elmúlt napokban teljesen kiürítették a budapesti Besence utcai üzletet.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a Basket Plus üzleti modelljének egyik sajátossága éppen az volt, hogy a termékeket nagyrészt raktáráruházi környezetben, raklapokról kínálták a vásárlóknak.

Az egyébként főként magyar illetve uniós beszállítóktól származó árukészlet mostanra eltűnt az üzletből, ami minden bizonnyal az áru visszaszállítását is jelenti a beszállítókhoz.

Önmagában egy üzlet kiürítése még nem bizonyítja, hogy végleg megszűnik a működés. Elképzelhető ugyanis, hogy jogi, pénzügyi vagy beszállítói elszámolások miatt van szükség az áruk eltávolítására. A hűtést vagy egyéb speciális kezelést igénylő termékek esetében pedig különösen indokolt lehet az árukészlet gyors rendezése.

A külföldi tapasztalatok azonban inkább abba az irányba mutatnak, hogy a magyarországi egység esetében nem egyszerű átmeneti leállásról lehet szó.

A történetnek ugyanis van egy további, figyelemre méltó eleme. A Svetoforhoz köthető üzletek több európai országban is hasonló módon kerültek nehéz helyzetbe: az egyik napról a másikra bezárt üzleteknél jellemzően „technikai nehézségekre” hivatkoztak. A háttérben ugyanakkor az Európai Unió szankciós intézkedései is szerepet játszanak.