Gyanúsan lecsökkent a gyűlölt adóból idénre várt összeg, ez már a Lidl, Aldi, Spar, a Tesco és társaiknak szólhat – aranykort ígértek a vásárlóknak, ha ez bekövetkezik

A kiskereskedelmi különadó eredetileg 329,2 milliárd forintos bevételt hozott volna a 2026-os költségvetésnek. A módosított költségvetési előirányzat szerint azonban már csak 263,7 milliárd forinttal számol a kormány, vagyis 65,5 milliárd forinttal alacsonyabb összeggel. Ez nem pusztán technikai költségvetési korrekció: a Niveus szerint az adóbevételi várakozás ilyen mértékű visszavágása mögött több tényező is állhat, miközben az adónem jövője is egyre több kérdést vet fel. Emlékezetes: az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) régóta szorgalmazza a boltláncokat sújtó adónem eltörlését, azt előre vetítve, hogy az ilyen módon a vállalatok által megtakarított pénzzel a vásárlók is jól járnának.

65 milliárd forinttal kevesebbet vár a kormány a módosított költségvetésben a bolti kiskereskedelmi különadóból idénre (illusztráció)

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Már idén is könnyítettek a boltokat sújtó szabályokon

„Ez önmagában nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megszűnik a kiskereskedelmi adó, de a jelenlegi szabályozás hosszú távú fennmaradása egyértelműen kérdésessé vált. Az uniós eljárás és a korábbi magyar vállalás miatt erre az adónemre tartós, kiszámítható költségvetési bevételként is egyre nehezebb tekinteni” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere az előirányzattal kapcsolatos újdonság kapcsán.

A 65 milliárdos tételt ugyanis valamivel kompenzálni kell, és így az összeg csökkenését érdemes azzal együtt értékelni, hogy más szektorokból viszont jelentős növekedést vár az állam.

A bevételi előirányzat csökkentésének egyik kézenfekvő magyarázata a kiskereskedelmi adó szabályainak idei változása.

Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, egy nemrég elfogadott módosítás következtében 2026-tól többek között megszűnt az a kötelezettség, amely alapján a kapcsolt vállalkozások árbevételét össze kellett számítani az adó meghatározásakor. A szabály korábban azt is megnehezítette, hogy a nagyobb piaci szereplők több társaságra bontsák működésüket annak érdekében, hogy kedvezőbb adósávba kerüljenek.

Az Országgyűlés augusztus 3-án fogadta el az ezen korlátozásokat feloldó módosítást. Az OKSZ azonban ezt nem tekinti valódi megoldásnak, és továbbra is a kiskereskedelmi különadó teljes kivezetését sürgeti.