A magyar vásárlók kedvenc boltláncát bíróság kötelezte: a Lidlnek le kell állítania egy termék értékesítését – megütötte a bokáját a diszkontóriás, napi 5000 euró a tiltott lábbeli
A hollandiai Gelderland kerületi bírósága Arnhemben a Birkenstocknak adott igazat a Lidl ellen indított szerzői jogi ügyben – számol be arról az ESM . A bíróság megtiltotta a diszkontláncnak, hogy tovább értékesítse azokat a szandálokat, amelyek a Birkenstock szerint több ismert modelljének utánzatai.
Napi 5000 eurójába kerülhet a Lidlnek, ha nem tartja be a bíróság döntését
Az érintett Lidl-szandálok a Birkenstock Arizona, Madrid, Gizeh, Boston és Florida modelljeire hasonlítottak. A német lábbeligyártó álláspontja szerint a termékek a Birkenstock szabadalmaztatott jellegű lábágykialakításának szerzői jog által védett elemeit is lemásolták.
A bíróság döntése értelmében a Lidlnek meg kell szüntetnie az érintett szandálok kínálatát Hollandiában. Amennyiben ezt nem teszi meg, naponta 5000 eurós (kb. 1,8 millió forint) büntetést kell fizetnie.
A diszkontláncnak emellett részletes kimutatást kell készítenie az érintett termékek értékesítéséről és megrendeléseiről.
A Birkenstock által elszenvedett kárt szintén meg kell térítenie, ennek pontos összegét azonban egy külön eljárásban határozzák majd meg.
A Lidlnek ezen felül meg kell térítenie a Birkenstock jogi költségeit is, ezek összegéről szintén később születik döntés.
Az ítélet ugyanakkor még nem jogerős, a Lidl fellebbezhet a döntés ellen.
Nem ez az első ilyen ügy Hollandiában
A Birkenstock számára nem ez az első hollandiai jogi győzelem a hasonló termékekkel szemben. 2025 novemberében a Midden-Nederland kerületi bírósága a Scapino cipőkereskedőt kötelezte arra, hogy állítsa le a Birkenstock termékeihez hasonló lábbelik értékesítését. Az az ítélet jelenleg is fellebbezés alatt áll. A német vállalat által korábban indított eljárásokról ebben a cikkben talál részleteket a Világgazdaság oldalán.
A Birkenstock egy 2025 decemberében született európai uniós bírósági döntésre is hivatkozott a mostani eljárás során. A vállalat szerint az Európai Unió Bírósága ebben megerősítette, hogy ipari formatervezési termékek is részesülhetnek szerzői jogi védelemben, ha azok
- a szerző saját szellemi alkotásának kifejeződései, és
- szabad, kreatív döntéseket tükröznek.
A Birkenstock közölte, hogy a jövőben is határozottan fellép az ikonikus termékei utánzatai ellen, és minden rendelkezésére álló jogi eszközt felhasznál majd.
A vállalat szerint az utánzatok készítőinek nem szabad lehetőséget adni arra, hogy a Birkenstock kreativitásából és innovációjából profitáljanak.
A holland bírósági döntés a Lidl magyarországi működését és az itthon forgalmazott termékeket önmagában nem érinti.