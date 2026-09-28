A magyar vásárlók kedvenc boltláncát bíróság kötelezte: a Lidlnek le kell állítania egy termék értékesítését – megütötte a bokáját a diszkontóriás, napi 5000 euró a tiltott lábbeli

A hollandiai Gelderland kerületi bírósága Arnhemben a Birkenstocknak adott igazat a Lidl ellen indított szerzői jogi ügyben – számol be arról az ESM . A bíróság megtiltotta a diszkontláncnak, hogy tovább értékesítse azokat a szandálokat, amelyek a Birkenstock szerint több ismert modelljének utánzatai.

A Birkenstock javára ítélt egy holland bíróság a Lidllel szemben indított eljárásban

Fotó: Hans Lucas via AFP

Napi 5000 eurójába kerülhet a Lidlnek, ha nem tartja be a bíróság döntését

Az érintett Lidl-szandálok a Birkenstock Arizona, Madrid, Gizeh, Boston és Florida modelljeire hasonlítottak. A német lábbeligyártó álláspontja szerint a termékek a Birkenstock szabadalmaztatott jellegű lábágykialakításának szerzői jog által védett elemeit is lemásolták.

A bíróság döntése értelmében a Lidlnek meg kell szüntetnie az érintett szandálok kínálatát Hollandiában. Amennyiben ezt nem teszi meg, naponta 5000 eurós (kb. 1,8 millió forint) büntetést kell fizetnie.

A diszkontláncnak emellett részletes kimutatást kell készítenie az érintett termékek értékesítéséről és megrendeléseiről.

A Birkenstock által elszenvedett kárt szintén meg kell térítenie, ennek pontos összegét azonban egy külön eljárásban határozzák majd meg.

A Lidlnek ezen felül meg kell térítenie a Birkenstock jogi költségeit is, ezek összegéről szintén később születik döntés.

Az ítélet ugyanakkor még nem jogerős, a Lidl fellebbezhet a döntés ellen.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nem ez az első ilyen ügy Hollandiában

A Birkenstock számára nem ez az első hollandiai jogi győzelem a hasonló termékekkel szemben. 2025 novemberében a Midden-Nederland kerületi bírósága a Scapino cipőkereskedőt kötelezte arra, hogy állítsa le a Birkenstock termékeihez hasonló lábbelik értékesítését. Az az ítélet jelenleg is fellebbezés alatt áll. A német vállalat által korábban indított eljárásokról ebben a cikkben talál részleteket a Világgazdaság oldalán.

A Birkenstock egy 2025 decemberében született európai uniós bírósági döntésre is hivatkozott a mostani eljárás során. A vállalat szerint az Európai Unió Bírósága ebben megerősítette, hogy ipari formatervezési termékek is részesülhetnek szerzői jogi védelemben, ha azok

a szerző saját szellemi alkotásának kifejeződései, és

szabad, kreatív döntéseket tükröznek.

A Birkenstock közölte, hogy a jövőben is határozottan fellép az ikonikus termékei utánzatai ellen, és minden rendelkezésére álló jogi eszközt felhasznál majd.