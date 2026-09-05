Ez már boltháború: nem lassít Magyarországon az új élelmiszerlánc, már készül az eddigi legnagyobb üzletük –olyan körre lőnek, ahol brutális a piaci rés

Két éve indult az ázsiai élelmiszereket nagykereskedőként forgalmazó Asia Food Family boltmárkája, a QQ Express, anely az értékesítés mellett a helyben készítés és fogyasztás élményére épít. Tavaly szeptemberben még csak két budapesti üzletet működtettek a márka alatt, mostanra viszont már hétre gyarapodott egységeik száma. A legújabb boltjuk a KÖKI Terminál bevásárlóközpontban nyílt meg. A helyszínre azért esett a választás, mert ezzel jelentősen javul a budapesti lefedettség, de hamarosan jön az eddigi legnagyobb QQ Express üzlet megnyitása is – árulta el a Világgazdaságnak Zita Wu, a vállalkozás nagykereskedelemért és marketingért felelős munkatársa. A német diszkontoknak a QQ Express aligha lehet kihívója, de nem is ez a célja, hiszen más ligában versenyez.

A QQ Express egyik budapesti üzlete

Fotó: Asia Food / QQ Express / Facebook

QQ Express: van lehetőség az ázsiai élelmiszereknek a magyar piacon

A QQ Express üzleti modellje több ponton eltér a hagyományos élelmiszerboltokétól. A kínálatban az ázsiai termékek mellett helyben készített, azonnal elfogyasztható ételek is megjelennek. Ez a convenience, vagyis kényelmi üzletek logikájához áll közel.

Ez a kifejezés arra utal, hogy a bolt kisebb alapterületen működik, kínálatában pedig az alapvető élelmiszerek mellett főként italok, rágcsálnivalók, illetve esetenként a szélesebb kiskereskedelmi forgalomban nem kapható termékek találhatók. A boltformátum Magyarországon is általánosan ismert, és gyakran szinonimaként használják a non-stop formátumra, bár a két üzlettípus jellemzői nem feltétlenül azonosak.

A QQ Express által kínált modell azonban ennél valamivel többet jelent: a kényelmi ételek helyben készítésének és elfogyasztásának lehetőségét az élményalapúsággal ötvözi.

Bár ez a megoldás nem teljesen ismeretlen Magyarországon, a hagyományos élelmiszer-kereskedelmi formátumokhoz képest még mindig újszerű megszólítást jelent a vásárlók számára.

„Egyértelmű, hogy van lehetőség az ázsiai élelmiszerek számára a magyarországi kiskereskedelemben, és nálunk ezek a termékek általában olcsóbban kaphatók, mint más, ázsiai termékeket kínáló üzletekben, a webshopban kartonos egységben vásárolva pedig sokszor ennél is kedvezőbb az ár” – fejtette ki lapunknak Zita Wu arra a kérdésre, hogy az üzletbővítéssel a vásárlói igényt kívánják-e még jobban kiszolgálni.