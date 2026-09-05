Ez már boltháború: nem lassít Magyarországon az új élelmiszerlánc, már készül az eddigi legnagyobb üzletük –olyan körre lőnek, ahol brutális a piaci rés
Két éve indult az ázsiai élelmiszereket nagykereskedőként forgalmazó Asia Food Family boltmárkája, a QQ Express, anely az értékesítés mellett a helyben készítés és fogyasztás élményére épít. Tavaly szeptemberben még csak két budapesti üzletet működtettek a márka alatt, mostanra viszont már hétre gyarapodott egységeik száma. A legújabb boltjuk a KÖKI Terminál bevásárlóközpontban nyílt meg. A helyszínre azért esett a választás, mert ezzel jelentősen javul a budapesti lefedettség, de hamarosan jön az eddigi legnagyobb QQ Express üzlet megnyitása is – árulta el a Világgazdaságnak Zita Wu, a vállalkozás nagykereskedelemért és marketingért felelős munkatársa. A német diszkontoknak a QQ Express aligha lehet kihívója, de nem is ez a célja, hiszen más ligában versenyez.
QQ Express: van lehetőség az ázsiai élelmiszereknek a magyar piacon
A QQ Express üzleti modellje több ponton eltér a hagyományos élelmiszerboltokétól. A kínálatban az ázsiai termékek mellett helyben készített, azonnal elfogyasztható ételek is megjelennek. Ez a convenience, vagyis kényelmi üzletek logikájához áll közel.
Ez a kifejezés arra utal, hogy a bolt kisebb alapterületen működik, kínálatában pedig az alapvető élelmiszerek mellett főként italok, rágcsálnivalók, illetve esetenként a szélesebb kiskereskedelmi forgalomban nem kapható termékek találhatók. A boltformátum Magyarországon is általánosan ismert, és gyakran szinonimaként használják a non-stop formátumra, bár a két üzlettípus jellemzői nem feltétlenül azonosak.
A QQ Express által kínált modell azonban ennél valamivel többet jelent: a kényelmi ételek helyben készítésének és elfogyasztásának lehetőségét az élményalapúsággal ötvözi.
Bár ez a megoldás nem teljesen ismeretlen Magyarországon, a hagyományos élelmiszer-kereskedelmi formátumokhoz képest még mindig újszerű megszólítást jelent a vásárlók számára.
„Egyértelmű, hogy van lehetőség az ázsiai élelmiszerek számára a magyarországi kiskereskedelemben, és nálunk ezek a termékek általában olcsóbban kaphatók, mint más, ázsiai termékeket kínáló üzletekben, a webshopban kartonos egységben vásárolva pedig sokszor ennél is kedvezőbb az ár” – fejtette ki lapunknak Zita Wu arra a kérdésre, hogy az üzletbővítéssel a vásárlói igényt kívánják-e még jobban kiszolgálni.
A vállalkozás munkatársa azt is elárulta, hogy a legújabb boltjuk helyszínéül azért választották a KÖKI Terminált, mert a cég megítélése szerint ezzel a környéken jelentősen javul a lefedettségük. Logisztikai szempontból szintén kedvező, hogy a Szállás utcai nagykereskedelmi bázis viszonylag közel van az új üzlethez, de Zita Wu szerint az üzletnyitásnál elsődleges szempont a vásárlók kiszolgálása volt.
Újabb visszaigazolást nyert a fiatal fogyasztók jelentősége
„Vásárlóink valóban főként fiatalok” – erősítette meg a Világgazdaság korábbi értesüléseit a marketingért is felelős munkatárs, hozzátéve, hogy egyre gyakrabban tapasztalják: a fiatalabb vásárlók a szüleiket is magukkal viszik a boltokba.
Ezt az információt érdemes röviden tágabb kontextusba helyezni. A kiskereskedelmi fogyasztói szokások átalakulása, illetve a Z generáció élményalapúsággal kapcsolatos elvárásai már egy ideje egyaránt foglalkoztatják a kereskedőket és a marketingeseket, már csak azért is, mert egyre jelentősebb vásárlóerőt képviselnek.
Úgy tűnik ugyanis, hogy itt nem pusztán múló szeszélyről vagy az újdonságokra való fogékonyságról van szó, hanem valós fogyasztói igényről a kényelmi élelmiszerekkel és az élményszerzéssel kapcsolatban.
A convenience üzletek nem pusztán azért lehetnek sikeresek, mert termékkínálatuk kényelmi ételekből, ezen belül pedig sokszor különleges, az adott országban „egzotikusnak” számító termékekből áll. (Zita Wu lapunknak a 7-Eleven nevű, hatalmas globális üzletláncot említette számukra is referenciaként szolgáló, lényegében az üzlettípust megteremtő márkaként.) Hanem azért is, mert az azonnali fogyasztás lehetőségét és élményét egyszerre kínálják a – mondhatni – rohanó mindennapokba ágyazva.
Vagyis az ilyen kiskereskedelmi egységek egyszerre jelennek meg vásárlási helyként és a hétköznapokat apró, de fontos mozzanatokkal megkönnyítő boltként. Erre a fiatalabb korosztály lehet a legfogékonyabb. Ez magyarázhatja azt is, hogy – mint nemrég megírtuk – más üzletláncok, például a CBA is sikerrel tesztelik a bolti ramenkészítés lehetőségét.
Szinte stílszerű: a Mammutnál lesz az eddigi legnagyobb QQ Express
A KÖKI Terminálban nyílt QQ Express egységnél is nagyobb lesz a hamarosan, várhatóan még ősszel megnyíló új bolt, amely a budai oldalt szolgálja majd ki a központi elhelyezkedésű Mammut üzletközpontnál.
Az Asian Food Familynél azt mondták, hogy a KÖKI Terminálban lévő üzlettel jelentősen javult a budapesti lefedettségük, mostantól pedig tudatosan a budai oldalra koncentrálnak.
Hét üzlet után vidéken is terjeszkednének
„Nagyon népszerűek a szusik, de a vásárlók kedvelik a koreai élelmiszereket is” – osztotta meg lapunkkal Zita Wu, aki elmondta: az a céljuk, hogy a webshop mellett minél több vásárlót szolgáljanak ki a fizikai üzletekben is.
A QQ Expressnek a nagykereskedelmi telephellyel, valamint a KÖKI Terminálban most nyílt üzlettel együtt hét budapesti egysége működik, de a terv az, hogy a boltmárka hamarosan önállóan is megjelenhet vidéki településeken.
Zita Wu elmondta, hogy számos kereskedő egy ideje már a szortimentjében tartja a cég által forgalmazott termékek egy részét, de a cél az, hogy hamarosan önálló egységeket is nyissanak vidéken a márkanév alatt.
Mivel a boltlánc a szélesebb körben ismert és nagyobb egységszámot jelentő hiper- és diszkontformátumoktól eltérő formátumot képvisel (eltérő szortimenttel), így aligha lenne helytálló a megállapítás, hogy ezeknek lehet idővel versenytársa. Ám azzal a prognózissal talán nem tévedünk, hogy a kisboltok és a kisbolt-hálózatok (pl. Manna ABC) versenyében hamarosan versenyösztönző kihívóvá válhat a hálózat.
A boltláncmárka mögötti Asia Food Family Kft. 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti üzleti évéről készült eredménykimutatása alapján a cég jelentős növekedést ért el a tárgyévben az előző időszakhoz képest:
- az értékesítés nettó árbevétele 806 652 000 Ft volt (az előző évi 95 446 000 Ft-ról nőtt), és
- jelentősen javolt az üzemi és az adózás előtti eredmény (s nőtt az adófizetési kötelezettség).
A társaság adózott eredménye tavaly 69 473 000 Ft lett. Ez rendkívül erőteljes növekedést jelent az előző évi 371 000 Ft-os adózott eredményhez képest, ami elsősorban a nettó árbevétel több mint nyolcszorosára bővülésének köszönhető.