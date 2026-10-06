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Szondáz a magyarok kedvenc parfümériája: titkos tárgyalások és elbocsátások folyhatnak – megszólalt a tulajdonos

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Bár a cseh alapítású Notino rekordot jelentő, 1,76 milliárd eurós árbevételt ért el a legutóbbi pénzügyi évben, a háttérben jelentős átalakulás zajlik: a cseh sajtó szerint a vállalat potenciális befektetők érdeklődését is felméri, miközben mintegy 300 dolgozótól vált meg. A Notino Magyarországon főként online kereskedőként ismert, európai szinten viszont az egyik legnagyobb szereplők között jegyzett szépségápolási termékeket forgalmazó lánc.
VG
2026.10.06, 12:03
Frissítve: 2026.10.06, 12:04
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A cseh e15 üzleti lap információi szerint a Notino körül az elmúlt időszakban felpörögtek a találgatások egy esetleges tulajdonosváltásról. A vállalat alapító-tulajdonosa, Michal Zámec ugyanakkor hivatalosan cáfolta, hogy a teljes céget értékesíteni szeretnék. Befektetők érkezése viszont nem zárható ki a Magyarországon két üzlettel és online forgalmazással jelen lévő vállalathoz.

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Befektetőt kereshet magyar vásárlók körében is ismert Notino (illusztráció)
Fotó: LADO /  Shutterstock

Nem eladó – de befektetőket kereshet a magyarok által is kedvelt Notino

A piaci értesülések szerint a vállalatvezetés felmérheti, hogy milyen érdeklődés mutatkozik a Notino iránt, és milyen lehetőségei lennének egy tőkeerős stratégiai befektető bevonására. A cél így nem feltétlenül a teljes kiszállás lehet. Egy globális magántőkealap vagy más nagybefektető megjelenése ugyanis jelentős forrást biztosíthatna a további nemzetközi terjeszkedéshez.

A Notino az elmúlt években gyors ütemben építette fel európai jelenlétét, így egy bizonyos méret felett a további növekedés finanszírozása már komoly tőkét igényelhet.

Rekordbevétel után jött a 300 fős leépítés

A potenciális befektetői érdeklődés azért is érdekes, mert a Notino legutóbbi pénzügyi éve kifejezetten erős számokat hozott: 

a társaság 11,5 százalékkal növelte forgalmát, amely így elérte az 1,76 milliárd eurót.

A növekedés azonban a vállalat működésére is nyomást helyezhetett. A cseh sajtóban megjelent információk szerint a gyors expanzió és a raktárkapacitások túltervezése miatt romlott a belső hatékonyság.

A menedzsment ezért mintegy 300 fős leépítésről döntött, amely elsősorban adminisztratív és támogató munkaköröket érinthetett. A karcsúsítás egyik célja a működési hatékonyság javítása és az EBITDA-mutatók erősítése lehetett.

Egy esetleges befektető számára ugyanis nem pusztán az számít, hogy milyen gyorsan nő egy e-kereskedelmi vállalat árbevétele, hanem az is, hogy a növekedés mennyire nyereségesen és hatékonyan történik.

27 országban van jelen a Notino

A Notino mára messze túlnőtt eredeti cseh piacán. A vállalat 27 országban van jelen, Csehország mellett többek között

  • Szlovákiában, 
  • Lengyelországban, 
  • Németországban, Ausztriában, 
  • Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Szlovéniában, valamint Európa más országaiban és Ukrajnában is.

A cég logisztikai hálózata is kiterjedt: négy stratégiai logisztikai központtal rendelkezik Csehországban, Lengyelországban, Olaszországban és Romániában. A társaság közlése szerint ezekből a központokból évente több mint 30 millió csomagot szállítanak ki Európa-szerte.

Ez a méret már komoly versenyelőnyt jelenthet az európai online szépségápolási piacon, ugyanakkor a logisztikai infrastruktúra fenntartása és a további kapacitások kiépítése jelentős költségekkel is jár.

A magyar piac is fontos a cseh óriásnak

Magyarország a vállalat teljes európai forgalmának mintegy 4 százalékát adta 2024-ben, amivel a társaság a hazai e-kereskedelmi piac fontos szereplői közé tartozik.

A magyar fogyasztók elsősorban az online értékesítésen keresztül találkozhatnak a céggel, miközben a budapesti szaküzletek és átvételi pontok (Arena Mall, Mammut II.) is részei a vállalat hazai jelenlétének.

A mostani átalakulás rövid távon várhatóan nem okoz látványos változást a magyar vásárlók számára. Egy esetleges új nagybefektető megjelenése azonban hosszabb távon már a hazai piacra is hatással lehet. A tulajdonosváltás vagy egy jelentős tőkebevonás ugyanis újabb terjeszkedést, agresszívebb árversenyt, a logisztikai rendszer átalakítását vagy akár új szolgáltatások megjelenését is hozhatja.

Poznan,,Poland,-,4,July,2024:,Notino,Perfume,Store,In, A Notiono egyik lengyelországi boltjának bejárata
A Notiono egyik lengyelországi boltjának bejárata
Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Az Amazon és az Allegro árnyékában kell tovább növekedni

A Notino története jól illeszkedik a közép-európai e-kereskedelem egyik fontos trendjébe: a régióban több olyan vállalat is kinőtte a helyi piacot, amelynek a következő fejlődési szinthez már jelentős külső tőkére lehet szüksége.

A Notino számára ráadásul olyan globális és regionális szereplők jelentik a versenykörnyezetet, mint az Amazon vagy az Allegro, miközben a szépségápolási termékek online értékesítésében is egyre erősebb a verseny.

Éppen ezért egy stratégiai befektető bevonása nem feltétlenül a sikertörténet végét, hanem akár egy új növekedési szakasz kezdetét is jelentheti.

Ha valóban elindult a befektetők felkutatása, a következő nagy kérdés az lehet, hogy a tulajdonos teljesen kiszáll-e, vagy csak egy új, tőkeerős partnerrel osztja meg a vállalat tulajdonát. Egy ilyen tranzakció a cseh és a közép-európai M&A-piac egyik fontos ügylete lehet.

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