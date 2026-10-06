Szondáz a magyarok kedvenc parfümériája: titkos tárgyalások és elbocsátások folyhatnak – megszólalt a tulajdonos

A cseh e15 üzleti lap információi szerint a Notino körül az elmúlt időszakban felpörögtek a találgatások egy esetleges tulajdonosváltásról. A vállalat alapító-tulajdonosa, Michal Zámec ugyanakkor hivatalosan cáfolta, hogy a teljes céget értékesíteni szeretnék. Befektetők érkezése viszont nem zárható ki a Magyarországon két üzlettel és online forgalmazással jelen lévő vállalathoz.

Befektetőt kereshet magyar vásárlók körében is ismert Notino (illusztráció)

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Nem eladó – de befektetőket kereshet a magyarok által is kedvelt Notino

A piaci értesülések szerint a vállalatvezetés felmérheti, hogy milyen érdeklődés mutatkozik a Notino iránt, és milyen lehetőségei lennének egy tőkeerős stratégiai befektető bevonására. A cél így nem feltétlenül a teljes kiszállás lehet. Egy globális magántőkealap vagy más nagybefektető megjelenése ugyanis jelentős forrást biztosíthatna a további nemzetközi terjeszkedéshez.

A Notino az elmúlt években gyors ütemben építette fel európai jelenlétét, így egy bizonyos méret felett a további növekedés finanszírozása már komoly tőkét igényelhet.

Rekordbevétel után jött a 300 fős leépítés

A potenciális befektetői érdeklődés azért is érdekes, mert a Notino legutóbbi pénzügyi éve kifejezetten erős számokat hozott:

a társaság 11,5 százalékkal növelte forgalmát, amely így elérte az 1,76 milliárd eurót.

A növekedés azonban a vállalat működésére is nyomást helyezhetett. A cseh sajtóban megjelent információk szerint a gyors expanzió és a raktárkapacitások túltervezése miatt romlott a belső hatékonyság.

A menedzsment ezért mintegy 300 fős leépítésről döntött, amely elsősorban adminisztratív és támogató munkaköröket érinthetett. A karcsúsítás egyik célja a működési hatékonyság javítása és az EBITDA-mutatók erősítése lehetett.

Egy esetleges befektető számára ugyanis nem pusztán az számít, hogy milyen gyorsan nő egy e-kereskedelmi vállalat árbevétele, hanem az is, hogy a növekedés mennyire nyereségesen és hatékonyan történik.

27 országban van jelen a Notino

A Notino mára messze túlnőtt eredeti cseh piacán. A vállalat 27 országban van jelen, Csehország mellett többek között

Szlovákiában,

Lengyelországban,

Németországban, Ausztriában,

Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Szlovéniában, valamint Európa más országaiban és Ukrajnában is.

A cég logisztikai hálózata is kiterjedt: négy stratégiai logisztikai központtal rendelkezik Csehországban, Lengyelországban, Olaszországban és Romániában. A társaság közlése szerint ezekből a központokból évente több mint 30 millió csomagot szállítanak ki Európa-szerte.