Szondáz a magyarok kedvenc parfümériája: titkos tárgyalások és elbocsátások folyhatnak – megszólalt a tulajdonos
A cseh e15 üzleti lap információi szerint a Notino körül az elmúlt időszakban felpörögtek a találgatások egy esetleges tulajdonosváltásról. A vállalat alapító-tulajdonosa, Michal Zámec ugyanakkor hivatalosan cáfolta, hogy a teljes céget értékesíteni szeretnék. Befektetők érkezése viszont nem zárható ki a Magyarországon két üzlettel és online forgalmazással jelen lévő vállalathoz.
Nem eladó – de befektetőket kereshet a magyarok által is kedvelt Notino
A piaci értesülések szerint a vállalatvezetés felmérheti, hogy milyen érdeklődés mutatkozik a Notino iránt, és milyen lehetőségei lennének egy tőkeerős stratégiai befektető bevonására. A cél így nem feltétlenül a teljes kiszállás lehet. Egy globális magántőkealap vagy más nagybefektető megjelenése ugyanis jelentős forrást biztosíthatna a további nemzetközi terjeszkedéshez.
A Notino az elmúlt években gyors ütemben építette fel európai jelenlétét, így egy bizonyos méret felett a további növekedés finanszírozása már komoly tőkét igényelhet.
Rekordbevétel után jött a 300 fős leépítés
A potenciális befektetői érdeklődés azért is érdekes, mert a Notino legutóbbi pénzügyi éve kifejezetten erős számokat hozott:
a társaság 11,5 százalékkal növelte forgalmát, amely így elérte az 1,76 milliárd eurót.
A növekedés azonban a vállalat működésére is nyomást helyezhetett. A cseh sajtóban megjelent információk szerint a gyors expanzió és a raktárkapacitások túltervezése miatt romlott a belső hatékonyság.
A menedzsment ezért mintegy 300 fős leépítésről döntött, amely elsősorban adminisztratív és támogató munkaköröket érinthetett. A karcsúsítás egyik célja a működési hatékonyság javítása és az EBITDA-mutatók erősítése lehetett.
Egy esetleges befektető számára ugyanis nem pusztán az számít, hogy milyen gyorsan nő egy e-kereskedelmi vállalat árbevétele, hanem az is, hogy a növekedés mennyire nyereségesen és hatékonyan történik.
27 országban van jelen a Notino
A Notino mára messze túlnőtt eredeti cseh piacán. A vállalat 27 országban van jelen, Csehország mellett többek között
- Szlovákiában,
- Lengyelországban,
- Németországban, Ausztriában,
- Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Szlovéniában, valamint Európa más országaiban és Ukrajnában is.
A cég logisztikai hálózata is kiterjedt: négy stratégiai logisztikai központtal rendelkezik Csehországban, Lengyelországban, Olaszországban és Romániában. A társaság közlése szerint ezekből a központokból évente több mint 30 millió csomagot szállítanak ki Európa-szerte.
Ez a méret már komoly versenyelőnyt jelenthet az európai online szépségápolási piacon, ugyanakkor a logisztikai infrastruktúra fenntartása és a további kapacitások kiépítése jelentős költségekkel is jár.
A magyar piac is fontos a cseh óriásnak
Magyarország a vállalat teljes európai forgalmának mintegy 4 százalékát adta 2024-ben, amivel a társaság a hazai e-kereskedelmi piac fontos szereplői közé tartozik.
A magyar fogyasztók elsősorban az online értékesítésen keresztül találkozhatnak a céggel, miközben a budapesti szaküzletek és átvételi pontok (Arena Mall, Mammut II.) is részei a vállalat hazai jelenlétének.
A mostani átalakulás rövid távon várhatóan nem okoz látványos változást a magyar vásárlók számára. Egy esetleges új nagybefektető megjelenése azonban hosszabb távon már a hazai piacra is hatással lehet. A tulajdonosváltás vagy egy jelentős tőkebevonás ugyanis újabb terjeszkedést, agresszívebb árversenyt, a logisztikai rendszer átalakítását vagy akár új szolgáltatások megjelenését is hozhatja.
Az Amazon és az Allegro árnyékában kell tovább növekedni
A Notino története jól illeszkedik a közép-európai e-kereskedelem egyik fontos trendjébe: a régióban több olyan vállalat is kinőtte a helyi piacot, amelynek a következő fejlődési szinthez már jelentős külső tőkére lehet szüksége.
A Notino számára ráadásul olyan globális és regionális szereplők jelentik a versenykörnyezetet, mint az Amazon vagy az Allegro, miközben a szépségápolási termékek online értékesítésében is egyre erősebb a verseny.
Éppen ezért egy stratégiai befektető bevonása nem feltétlenül a sikertörténet végét, hanem akár egy új növekedési szakasz kezdetét is jelentheti.
Ha valóban elindult a befektetők felkutatása, a következő nagy kérdés az lehet, hogy a tulajdonos teljesen kiszáll-e, vagy csak egy új, tőkeerős partnerrel osztja meg a vállalat tulajdonát. Egy ilyen tranzakció a cseh és a közép-európai M&A-piac egyik fontos ügylete lehet.