Véget ért a nagy váltás a SPAR-nál: korábban milliószámra adták el az árucikket, amit többé már nem találunk meg a polcokon

Teljesen kivezette a ketreces tyúktojást üzleteiből a SPAR - derül ki a cég közleményéből. A vállalat tojáskínálatának 63 százalékát még 2023 decemberében ketreces tartásból származó termékek adták. Ez az arány 2026 augusztusára 10 százalékra esett, októberre pedig nullára csökkent. Ezzel párhuzamosan a nem ketreces tojások aránya 37-ről 90 százalékra emelkedett.

Fotó: spar.hu

A mélyalmos tojás lett a meghatározó a SPAR kínálatában

A tojás jelentős kategória a SPAR számára: a vállalat 2025-ben több mint 12 millió doboz, összesen több mint 122 millió darab tojást értékesített Magyarországon. Éves bontásban:

2024-ben és 2025-ben még 19 különböző ketreces tojás szerepelt a választékban, 2025 végén pedig átlagosan 12–14 ilyen termék volt elérhető;

számuk 2026 második negyedévére hatra, augusztusra kettőre csökkent, októberben pedig egyetlen ilyen termék sem maradt a saját üzemeltetésű üzletekben.

A változás során elsősorban a mélyalmos tojások súlya nőtt meg. Ezek részesedése a választékban a 2023. decemberi 30 százalékról 2026 augusztusára 76 százalékra emelkedett. A szabadtartású és biotojások együttes aránya ugyanezen időszak alatt 7-ről 14 százalékra nőtt.

A cég szerint a választék bővülésével a vásárlói kereslet is fokozatosan átrendeződött.

„Egy ekkora kategória átalakítását nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Fontos volt, hogy a változás tervezhető legyen a beszállítók számára, miközben a vásárlók is fokozatosan egyre szélesebb alternatív kínálattal találkozhattak az üzletekben” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Hozzátette: a vállalat tapasztalatai szerint ahogy bővült a mélyalmos, a szabadtartású és a biotojások kínálata, úgy erősödött irántuk a kereslet is.

A vállalat közlése szerint 2025-ben több mint 12 millió doboz, összesen több mint 122 millió darab tojást értékesített Magyarországon. A teljes SPAR-márkaforgalom ugyanebben az évben 1185,5 milliárd forint volt, de ebből a vállalat nem bontotta ki külön a tojás kategória forgalmát, ezért csak óvatos becslés adható arról, mekkora részt képvisel a tojás a vállalat forgalmában. A 122 millió darabos értékesítés alapján, ha a fogyasztói átlagárat például 90–110 forint/darabbal számoljuk, akkor nagyságrendileg 11–13,5 milliárd forintos éves fogyasztói értékesítést jelenthetett a tojás (hangsúlyozzuk, hogy ez a Világgazdaság saját becslése, nem a SPAR által közölt adat).

Hat magyar beszállítóval oldották meg az átállást

A választék átalakítása hat magyar beszállítót érintett, új partnereket azonban nem kellett bevonni. A SPAR a meglévő beszállítói körével hajtotta végre az átállást.

A vállalat a tojáskategóriában kizárólag magyar beszállítókkal dolgozik. Ezek jellemzően saját állományból, illetve többségében magyar gazdaságokból szerzik be a tojást

– írják.