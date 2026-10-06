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Véget ért a nagy váltás a SPAR-nál: korábban milliószámra adták el az árucikket, amit többé már nem találunk meg a polcokon

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Lezárult a SPAR Magyarország több éve tartó választékátalakítása: októberre teljesen eltűntek a ketreces tartásból származó tyúktojások a vállalat saját üzemeltetésű SPAR, City SPAR és INTERSPAR üzleteiből. A változás fokozatosan zajlott, miközben egyre nagyobb teret kaptak a mélyalmos, szabadtartású és biotojások a SPAR kínálatában.
VG
2026.10.06, 10:33
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Teljesen kivezette a ketreces tyúktojást üzleteiből a SPAR - derül ki a cég közleményéből. A vállalat tojáskínálatának 63 százalékát még 2023 decemberében ketreces tartásból származó termékek adták. Ez az arány 2026 augusztusára 10 százalékra esett, októberre pedig nullára csökkent. Ezzel párhuzamosan a nem ketreces tojások aránya 37-ről 90 százalékra emelkedett.

A SPAR Magyarország kivezette a ketreces tartásból származó tojást a saját üzemeltetésű boltjaiból
Fotó: spar.hu

A mélyalmos tojás lett a meghatározó a SPAR kínálatában

A tojás jelentős kategória a SPAR számára: a vállalat 2025-ben több mint 12 millió doboz, összesen több mint 122 millió darab tojást értékesített Magyarországon. Éves bontásban:

  • 2024-ben és 2025-ben még 19 különböző ketreces tojás szerepelt a választékban, 2025 végén pedig átlagosan 12–14 ilyen termék volt elérhető;
  • számuk 2026 második negyedévére hatra, augusztusra kettőre csökkent, októberben pedig egyetlen ilyen termék sem maradt a saját üzemeltetésű üzletekben.

A változás során elsősorban a mélyalmos tojások súlya nőtt meg. Ezek részesedése a választékban a 2023. decemberi 30 százalékról 2026 augusztusára 76 százalékra emelkedett. A szabadtartású és biotojások együttes aránya ugyanezen időszak alatt 7-ről 14 százalékra nőtt.

A cég szerint a választék bővülésével a vásárlói kereslet is fokozatosan átrendeződött.

„Egy ekkora kategória átalakítását nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Fontos volt, hogy a változás tervezhető legyen a beszállítók számára, miközben a vásárlók is fokozatosan egyre szélesebb alternatív kínálattal találkozhattak az üzletekben” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Hozzátette: a vállalat tapasztalatai szerint ahogy bővült a mélyalmos, a szabadtartású és a biotojások kínálata, úgy erősödött irántuk a kereslet is.

A vállalat közlése szerint 2025-ben több mint 12 millió doboz, összesen több mint 122 millió darab tojást értékesített Magyarországon. A teljes SPAR-márkaforgalom ugyanebben az évben 1185,5 milliárd forint volt, de ebből a vállalat nem bontotta ki külön a tojás kategória forgalmát, ezért csak óvatos becslés adható arról, mekkora részt képvisel a tojás a vállalat forgalmában.

A 122 millió darabos értékesítés alapján, ha a fogyasztói átlagárat például 90–110 forint/darabbal számoljuk, akkor nagyságrendileg 11–13,5 milliárd forintos éves fogyasztói értékesítést jelenthetett a tojás (hangsúlyozzuk, hogy ez a Világgazdaság saját becslése, nem a SPAR által közölt adat).

Hat magyar beszállítóval oldották meg az átállást

A választék átalakítása hat magyar beszállítót érintett, új partnereket azonban nem kellett bevonni. A SPAR a meglévő beszállítói körével hajtotta végre az átállást.

A vállalat a tojáskategóriában kizárólag magyar beszállítókkal dolgozik. Ezek jellemzően saját állományból, illetve többségében magyar gazdaságokból szerzik be a tojást

– írják.

Az átállás előkészítésekor a beszállítói oldal számára is tervezhetővé akarták tenni a folyamatot. A SPAR előre jelezte partnereinek a változásokat, emellett tesztüzletekben is kipróbálták a kizárólag mélyalmos, szabadtartású és biotojásokra épülő kínálatot. Az ott szerzett kereskedelmi és vásárlói tapasztalatokat később a teljes átállás során is felhasználták.

A vállalat szerint a ketrecmentes rendszerek állatjóléti szempontból is különböznek a ketreces tartástól. A mélyalmos tartás nagyobb mozgásteret biztosít a tojótyúkoknak, és lehetőséget ad több természetes viselkedési formára, például a kapirgálásra, porfürdőzésre, illetve a fészek- és ülőrúdhasználatra. A szabadtartás esetében ehhez kültéri terület is társul.

A franchise üzletekre nem vonatkozik kötelezően az átállás

A mostani változás a hálózat saját üzemeltetésű üzleteire vonatkozik. A franchise rendszerben működő üzletek független vállalkozások, ezért ezekben a ketreces tojások kivezetése nem írható elő kötelezően.

A SPAR ugyanakkor azt közölte, hogy versenyképes választékkal ösztönzi franchise partnereit arra, hogy minél nagyobb arányban kínáljanak nem ketreces tartásból származó tojásokat.

A saját üzemeltetésű üzletekben ezzel lezárult a több éve tartó folyamat: a korábban a tojáskínálat közel kétharmadát adó ketreces termékek helyét mára a mélyalmos, szabadtartású és biotojások vették át.

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