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Rémisztő összeget költenek halloweenre Amerikában, de a magyarok sem maradnak le sokkal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A boltoknak öröm, a pénztárcáknak kész horror: rekordot dönthet idén a halloweeni költekezés az Egyesült Államokban, ahol sokan még az adósságtól sem riadnak vissza az ünnep kedvéért. Közben Magyarországon is egyre jobban fogynak a kísérteties kellékek, az édességek mellett pedig már a lakásdekor is egyre népszerűbb kezd lenni.
Hajdu Gréta
2026.11.01, 17:43
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A halloween köré egész iparág épült, az amerikai vásárlók pedig idén minden korábbinál több pénzt hagyhatnak a kasszáknál. A magyar üzletekben is látványos a halloweeni felfutás: a Tesco tavaly közel másfélszer annyi szezonális halloween-terméket adott el, mint egy évvel korábban.

View of cake shop window filled with sweets and baked goods during autumn season in Chesterfield, Derbyshire, England, United Kingdom halloween
Rémisztő összeget költenek halloweenre Amerikában, de a magyarok sem maradnak le sokkal / Fotó: robertharding via AFP

Milliárdokat ér a boszorkánykalap

Az amerikai Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség, az NRF felmérése szerint az Egyesült Államokban 13,5 milliárd dollárt költhetnek idén halloweenre, túlszárnyalva a tavalyi 13,1 milliárdos rekordot. A legnagyobb szeletet a tortából a jelmezek foglalják el: ezekre 4,4 milliárd dollár mehet el, míg dekorációkra 4,3 milliárdot, édességekre pedig 4,1 milliárdot szánnak a vásárlók.

A beöltözésből a négylábú családtagok sem maradnak ki

A gazdik várhatóan 920 millió dollárt költenek csak a háziállatok jelmezeire. A kutyák és macskák körében a tökjelmez a favorit, de a hot dog és a szellem is népszerű választás. 

A felnőttek közül a legtöbben boszorkánynak vagy vámpírnak öltöznének, a gyerekeknél pedig Pókember vezeti a mezőnyt.

 A kereskedőknek ráadásul már nem kell október végéig várniuk a rohamra. Az amerikai vásárlók közel fele szeptemberben vagy még korábban elkezdi a halloweeni bevásárlást, míg tíz éve csak nagyjából harmaduk tett így. A borzongás egyetlen éjszakája ezzel hivatalosan is többhetes vásárlási szezonná nőtte ki magát.

A számlától is lehet majd rettegni

A többség próbálja megfogni a kiadásokat: az ünneplők 61 százaléka a gazdasági bizonytalanság miatt lemond bizonyos vásárlásokról. Leggyakrabban az édességeken, a dekorációkon és a jelmezeken spórolnak. Az óvatosság nem véletlen: a halloween miatt korábban eladósodók több mint fele megbánta a túlköltekezést. Az ünneplők átlagosan 162 dolláros kiadással számolnak, 16 százalékkal kevesebbel, mint tavaly. A rekordméretű piac tehát nem jelenti azt, hogy mindenki bőkezűbben vásárolna. 

A magyar boltokban is beindult a halloweenbiznisz

Itthon egyelőre nincs az amerikai kutatáshoz hasonló országos költési becslés, de a kereskedők adatai alapján egyre több pénzt ér az október végi borzongás. A Tesco októberi közlése szerint tavaly 255 ezer szezonális halloween-termék fogyott a magyarországi üzleteiben, közel 50 százalékkal több, mint 2024-ben. Az ezekre fordított összeg több mint 50 százalékkal emelkedett. A kosarakba már nemcsak partidekorációk kerülnek: a konyhai kellékektől egészen a fürdőszobai kiegészítőkig terjed a választék. 

Az édességeknél még látványosabb az ünnep súlya. 

Az áruházlánc tapasztalatai szerint a halloween már a harmadik legfontosabb édességvásárlási időszak a húsvét és a karácsonyi szezon után. Tavaly a halloweent megelőző időszakban 9,8 millió darab édességet értékesítettek. 

Ez ugyan nem kizárólag az ünnephez köthető vásárlásokat jelenti, de jól érzékelteti, mekkora a forgalom a hetekben amikorra a kereskedők a halloweeni kínálatot időzítik. 

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