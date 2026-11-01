A halloween köré egész iparág épült, az amerikai vásárlók pedig idén minden korábbinál több pénzt hagyhatnak a kasszáknál. A magyar üzletekben is látványos a halloweeni felfutás: a Tesco tavaly közel másfélszer annyi szezonális halloween-terméket adott el, mint egy évvel korábban.

Rémisztő összeget költenek halloweenre Amerikában, de a magyarok sem maradnak le sokkal / Fotó: robertharding via AFP

Milliárdokat ér a boszorkánykalap

Az amerikai Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség, az NRF felmérése szerint az Egyesült Államokban 13,5 milliárd dollárt költhetnek idén halloweenre, túlszárnyalva a tavalyi 13,1 milliárdos rekordot. A legnagyobb szeletet a tortából a jelmezek foglalják el: ezekre 4,4 milliárd dollár mehet el, míg dekorációkra 4,3 milliárdot, édességekre pedig 4,1 milliárdot szánnak a vásárlók.

A beöltözésből a négylábú családtagok sem maradnak ki

A gazdik várhatóan 920 millió dollárt költenek csak a háziállatok jelmezeire. A kutyák és macskák körében a tökjelmez a favorit, de a hot dog és a szellem is népszerű választás.

A felnőttek közül a legtöbben boszorkánynak vagy vámpírnak öltöznének, a gyerekeknél pedig Pókember vezeti a mezőnyt.

A kereskedőknek ráadásul már nem kell október végéig várniuk a rohamra. Az amerikai vásárlók közel fele szeptemberben vagy még korábban elkezdi a halloweeni bevásárlást, míg tíz éve csak nagyjából harmaduk tett így. A borzongás egyetlen éjszakája ezzel hivatalosan is többhetes vásárlási szezonná nőtte ki magát.

A számlától is lehet majd rettegni

A többség próbálja megfogni a kiadásokat: az ünneplők 61 százaléka a gazdasági bizonytalanság miatt lemond bizonyos vásárlásokról. Leggyakrabban az édességeken, a dekorációkon és a jelmezeken spórolnak. Az óvatosság nem véletlen: a halloween miatt korábban eladósodók több mint fele megbánta a túlköltekezést. Az ünneplők átlagosan 162 dolláros kiadással számolnak, 16 százalékkal kevesebbel, mint tavaly. A rekordméretű piac tehát nem jelenti azt, hogy mindenki bőkezűbben vásárolna.

A magyar boltokban is beindult a halloweenbiznisz

Itthon egyelőre nincs az amerikai kutatáshoz hasonló országos költési becslés, de a kereskedők adatai alapján egyre több pénzt ér az október végi borzongás. A Tesco októberi közlése szerint tavaly 255 ezer szezonális halloween-termék fogyott a magyarországi üzleteiben, közel 50 százalékkal több, mint 2024-ben. Az ezekre fordított összeg több mint 50 százalékkal emelkedett. A kosarakba már nemcsak partidekorációk kerülnek: a konyhai kellékektől egészen a fürdőszobai kiegészítőkig terjed a választék.

Az édességeknél még látványosabb az ünnep súlya.

Az áruházlánc tapasztalatai szerint a halloween már a harmadik legfontosabb édességvásárlási időszak a húsvét és a karácsonyi szezon után. Tavaly a halloweent megelőző időszakban 9,8 millió darab édességet értékesítettek.