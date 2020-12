Előrelépett a kisvállalati szektor

A járvány előtt az utolsók között volt Európában a magyar gazdaság digitális fejlettsége, de március óta sok minden megváltozott, fel kellett venni a versenyt az online térben is.

Radikális hatékonyságjavuláson mentek keresztül pár hónap alatt a magyar vállalatok a járvány következtében – jelentette ki a Világgazdaságnak Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke. A szakember úgy látja, hogy

a járványhelyzetben a hazai cégek alkalmazkodási kényszer miatt kezdték el használni a digitális technológiákat, eközben rájöttek, hogy ez mennyire hatékony. A gazdaság versenyképességét egyértelműen növeli a folyamat

– hangsúlyozta.

A vállalkozásoknak pillanatok alatt kellett reagálniuk a megváltozott helyzetre, ez idő alatt pedig teljesen háttérbe szorultak a személyes tárgyalások. Essősy Zsombor rámutatott: a digitalizáció nagy előnye, hogy kis befektetéssel a pár fős mikrovállalatok is hozzáférhetnek ugyanazokhoz a technológiákhoz, mint a nagyobb multik. Mint hangsúlyozta, az értékesítésben és a kommunikációban is jelentős hatékonyságnövekedés érhető el a digitális platformok használatával: míg korábban a beszállító elment a megrendelőhöz, ami akár egy napot is igénybe vett, most maximum egy óra alatt teljesíthető a munka.

Ellenpéldaként megemlítette: tudomása van olyan magyar vállalatról, amely kihasználta, hogy a Balkánon még a mostani helyzetben is előnyt élveznek a személyes tárgyalások. A cég vállalta az utazással járó kockázatot, és versenytárs nélkül könnyen piachoz tudott jutni.

A magyar kkv-k digitális átállása eddig messze elmaradt a kívánatostól.

Egy tavaly novemberben közzétett kkv-stratégia rámutat, hogy bár a 2010 és 2017 közötti időszakban a magyarországi vállalkozások termelékenységének javulása minden méretkategóriában meghaladta a V4-országok és az EU28-ak növekedési ütemét, termelékenységük elmaradt tőlük. A magyar kkv-k a digitális technológiák alkalmazásában jelentősen az európai átlag alatt vannak. A magyar gazdaság és a társadalom összevont digitalizációs fejlettsége az Európai Unióban az utolsók között van.

Most viszont pozitív változás érzékelhető ezen a területen a termelékenységi problémákkal küzdő egy-két fős mikrovállalatok életében, amelyek az elmúlt hónapokban szintén elkezdték kihasználni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Essősy Zsombor azonban figyelmeztetett, hogy ez a hatékonyságjavulás és versenyképesség-növekedés nemcsak a magyar cégek esetében tapasztalható, hanem minden bizonnyal általános világjelenség, így a többi versenytárs is fejlődött a digitalizációban.