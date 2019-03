Idén is lesz Startup Safari

Negyedik alkalommal rendezik meg idén a Startup Safari fesztivált Budapesten, a régió legnagyobb startup fesztiválját április 17. és 19. között.

A Startup Safari Budapest több mint 300 programmal várja a látogatókat, 100 helyszínen mintegy 5000 résztvevővel. Az érdeklődők helyszínről helyszínre vándorolva ismerkedhetnek meg a számukra érdekes cégekkel, szakmákkal, elsősorban az infokommunikációs szektor, a kreatívipar, a startup-kultúra, valamint az ezek köré csoportosuló üzleti szolgáltatások és társadalmi ügyek területéről.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is tematikus útvonalak segítik a tájékozódást, a főbb témák között megtalálható az oktatás jövője, a lifestyle, a design, a technológia és gasztronómia közötti kapcsolat, a mesterséges intelligencia, az ipar 4.0, a digitális marketing, a termékfejlesztés vagy éppen az automatizáció.

A tájékoztatás szerint

az első Safarit 2012-ben Berlinben rendezték, Németországban több helyen is volt már, világszerte 25 városban, így például Rómát, Rigát vagy Sao Paulót. Ugyanakkor a legnagyobbra éppen Budapesten nőtt.

A Safarin nemcsak munkalehetőségek sora nyílik meg a karrierválasztás előtt állók számára, hanem három nap alatt számos értékes kapcsolatra tehetnek szert: a fesztiválra alapítók, szabadúszók, befektetők, vagy éppen a tudományos élet képviselői is kilátogatnak, és nemzetközileg ismert szakemberek is érkeznek Budapestre. A részt vevő cégek saját székhelyükön mutatják be működésüket.

A fesztivál részletes programjáról itt tájékozódhat.