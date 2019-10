Közel félszáz szakképzési centrumban segíti az oktatást 3D nyomtató

Az úgynevezett digitális közösségi alkotó (DKA) laborok jelentős részében a CraftBot készülékei képviselik a jövő technológiájának is tartott 3D nyomtatást. Az eljárás a gyártóipar dinamikusan fejlődő ága, mára a modern ipar (Ipar 4.0) megkerülhetetlen része. A termékfejlesztésben, a prototípusok kialakítása során, a kis szériás gyártásban a legnagyobb ipari vállalatok alkalmazzák.

Ezzel párhuzamosan az oktatásban is egyre jelentősebb szerepe van a 3D nyomtatásnak: a közoktatástól kezdve, a szakképzésen át a felsőoktatásig egyre inkább terjed, az oktatás digitalizálásának kihagyhatatlan összetevője (a mikroelektronikával, robotikával, programozással együtt).

Ezért is fontos, hogy a diákok már a szakképzési centrumokban megismerkedjenek vele.

Egy, a témával foglalkozó háttérbeszélgetésen Szepesi Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért fejlesztésért felelős helyettes államtitkára elmondta:

A CraftBot jelenlétét erősíti a hazai képzési rendszerben, hogy stratégiai partnerük, a Makerspace.hu (Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.) a pedagógusok és oktatók számára elérhető akkreditált képzésekkel is támogatja a DKA-k fejlődését és a képzési anyagok előállításához illetve magához a képzéshez ők is a CraftUnique által biztosított CraftBot 3D nyomtatókat és a Craftware tárgyelőkészítő szoftvert alkalmazzák. Az említett akkreditált képzésen az elmúlt egy évben közel 200 fő oktató vett részt és sajátította el a legújabb tárgyalkotási technológiák alapjait. A CraftUnique Kft. partnere az oktatásban a Makerspace.hu Központi Digitális Közösségi Alkotóműhely.

A magyar mérnökök találékonyságát, világszerte elismert tudását igazolja, hogy ebben a szegmensben egy hazai vállalkozás a globális piac vezető szereplői között van. A kezdeményezés egy garázsműhelyből, start-upként, közösségi finanszírozással indult el 2013- ban. A manufaktúrás jellegű, kézi összeszerelés, illetve megmunkálás ma már egy 450m 2 -es csepeli gyártóegységben zajlik. A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő CraftUnique Kft. mára több mint 10.000 darab 3D nyomtatót gyártott. A cég termékeit 85 százalékban külföldi piacokon értékesíti, elsősorban Észak-Amerikában és az Európai Unió területén.

Iparági elemzők a 3D nyomtatásban a következő években is dinamikus, évről évre 30% és 50% közötti növekedést várnak. A legújabb gépekkel szemben elvárás, hogy kompatibilisek legyenek az Ipar 4.0-nak nevezett megoldásokkal, és integráljanak olyan funkciókat, amiket az úgynevezett okosotthonok vagy éppen az IoT, Internet of Things alkalmazásokból már ismerünk. Ezért is lépünk piacra most legújabb fejlesztésünkkel, a CraftBot Flow 3D nyomtató családdal