Egyre több az életképes magyar startup

Felépítette az egyik legsikeresebb magyar startupot, 11 év után már egy ezerfős vállalatnak intett búcsút. Balogh Péter szűk három éve lépett ki az NNG-ből, azóta angyalbefektetőként startupok segítésével foglalkozik.

Egyszer már felépített egy nagyon sikeres startupot. Amikor kilépett az NNG-től, nem vágyott egy újabb sikersztorira?

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Viszont 11 éven keresztül, sőt, ha az elődjeit is ideszámoljuk, akkor 13 éven keresztül egyetlen dolgot építgettem. A kilépés után sok minden foglalkoztatott: mit csinálnak mások, hányféle módon lehet céget építeni, kíváncsi voltam szélesebb körben a piacra. Az is bennem volt, hogy mekkora hatással lehetek a világra, ha csak egy céget építek, és ha sokat segítek. Azt hiszem, az utóbbi könnyebb. Segítek másoknak, és nem egy dologért felelek napi 24 órában, heti hét napban. Valószínű, hogy két évig még a startupok segítése lesz a fő tevékenységem, de nem kizárt, hogy utána ismét alapítok egyet. Abban bízom, hogy ebből a húsz cégből, amelyekkel együtt dolgozom, lesz még pár NNG méretű vállalat.

Mennyire éri meg az angyalbefektetői lét?

Az egyik legnagyobb közvetlen hasznom a tanulás, ez életem eddigi legjobb iskolája. Hogy anyagilag megéri, azt még csak remélni tudom. Egy magyar sikersztori kiforrása legalább tíz év. Időbe telik, mire a jelenlegi portfólióból elkezd csorogni pénz. Van rizikó, biztos lesz olyan, aki nem járja végig ezt az utat, és persze olyan is, aki sikeres lesz. Még nem tudni, hogy ez csak elviszi a pénzem, visszahozza vagy megsokszorozza, de annyit tanultam, hogy ha minden beletett pénzemet elbuknám, akkor is megérte volna.

Hogyan választja ki, hogy melyik startupba fektet, melyiket veszi a szárnyai alá?

Számomra az alapító személye a legfontosabb. Sokkal kevésbé érdekel az ötlet, mert ha rugalmas az alapító, képes tanulni, megismerni a piacot, meghozni döntéseket, akkor előbb-utóbb megtalálja az üzletet. Az érdekel még, hogy hol tart a megvalósításban, mit ért el eddig, hogyan gondolkodik, és mi hajtja. Emellett az is fontos, hogy látszódjon, mekkorává nőheti ki magát a cég. Nem családi vállalkozásba szeretnék befektetni, hanem startupba, amelyben megvan a lehetőség, hogy megtízszereződjön, megszázszorozódjon, és ehhez nem kell tízszer-százszor több ember és befektetői pénz. Tehát amelyben benne van az extrém növekedési potenciál.

Eddig hány olyan cég bukott el, amelybe befektetett?

Több mint húsz startupba fektettem be eddig, és három olyan van, amelyik megbukott, és van még kettő, amelyik valószínűleg lehúzza a rolót. Mindenki más él és virul, növekszik, menetel előre. Azokkal sem romlott meg a kapcsolat, akiknek nem sikerült megállniuk a helyüket a piacon. Ez benne van, békésen zártuk le a közös történetet, volt, aki ajánlott is minket más startupnak, ami jó visszajelzés.

Hány mentorált cég ért el már most nagy sikert?

A Logiscool jár legelöl, már sok országot ért el a progra­mo­zóiskolából lett milliárdos üzlet, és itthon is sikeresen terjeszkedik. Kevés magyar franchise-nak sikerült nemzetközi sikert elérnie, szerintem nekik sikerül. A GreenFox Academy is most indítja az első külföldi iskoláját, sok embert segít hozzá a karrierváltáshoz. Még a Commsigniát emelném ki: idén januárban az ő eszközeikkel és technikájukkal épült fel Las Vegasban az első városi önjáróbusz-pálya. Vezető nélküli buszok szállítják az utasokat, és jól működik a rendszer.

Melyek a leggyakoribb hibák, amelyekbe rendszerint belebuknak a startupok?

Minél később lép egy startup piacra, annál nagyobb az esélye a bukásnak. Aki két-három évig dolgozik a nagyszerű ötletén és termékén, még mielőtt megpróbálná eladni, az általában pórul jár. Minél hamarabb be kell vonni az ügyfelet, mert annál hamarabb fejleszthet olyan terméket a cég, amelyre szüksége van a piacnak. Onnantól valós ügyféligényen alapszik a munkája, nem pusztán a saját feltételezésein. A saját portfólióban végzett felmérés azt mutatja, hogy a cégek többsége kevesebb mint hat hónap alatt jutott el a terméke első verziójáig, amelyet már ügyfélnek megmutatott, és a nagy többség 12 hónappal az indulás után már pénzt kért valamilyen módon a szolgáltatásáért.

Meddig bővíti a mentorált startupok portfólióját?

Tavaly augusztus óta fut egy inkubátorprogramunk, amelyhez 495 millió forint állami támogatást is kaptunk. Ennek keretében tíz céget kerestünk, amelyekbe fektetjük ezt a pénzt. Hét befektetést már kihelyeztünk, további kettő véglegesítés alatt áll, de hamarosan az utolsóról is döntünk. Velük együtt nagyjából harminc cég lesz a portfólióban, érezhetően tele van már a kezem. Pár évig kicsit megint kevésbé leszünk láthatók, csak dolgozunk a háttérben a csapatokkal.

