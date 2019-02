Nagy terveket szövögetnek a hazai kkv-k

Az előző negyedévi megingást követően megugrott a kkv-k beruházási hajlandósága, jelenleg a cégek 78 százaléka tervez valamilyen fejlesztést – derül ki a K&H kkv bizalmi index legutóbbi adataiból. A célokat tekintve soha ennyien nem készültek még a gépek, berendezések beszerzésére, megelőzve ezzel a sokáig élen álló informatikai fejlesztéseket. Idén az iparban és a kisvállalkozásoknál várható a legtöbb fejlesztés, emellett szektor szinten erősödött a vállalatalapítási kedv.

Beruházási boom várható idén a hazai kkv-k körében. A K&H kkv bizalmi index felmérés eredménye szerint az előző negyedévben történt esést követően visszakorrigált a vállalkozások beruházási hajlandósága a korábbi magas szintre.

Jelenleg tízből közel nyolc (78 százalék) vállalkozás tervez valamilyen fejlesztést idén, ami az előző negyedévhez (72 százalék) képest jelentős ugrás, ráadásul ezzel már tartósan egy éve 70 százalék felett van a beruházásban gondolkodó cégek aránya, amire legutóbb 2006-ban volt példa

– mondta el Kovács Viktor Zoltán, a K&H kkv szegmens marketing vezetője.

Időszerűvé vált a gépek, berendezések korszerűsítése

A célokat tekintve kissé átrendeződött a sorrend, de összességében a top 3 fejlesztendő terület nem változott.

Jelenleg a gépek, berendezések korszerűsítésére fókuszálnak leginkább a cégek, 44 százalékuk tervezi idén ilyen beruházást, ami az index történetében az eddigi legmagasabb arány.

Az eddig élen álló informatikai beruházások a dobogó második fokára csúsztak vissza (36 százalék),

miközben a gépjárműpark korszerűsítése (26 százalék) stabilan tartja harmadik helyét.

Ipari beruházásokban dúskálhatunk idén

A különböző ágazatokat tekintve viszonylag egységes képet mutat a szektor. Az ipari, mezőgazdasági és szolgáltató cégek közel azonos arányban terveznek fejleszteni idén (86, 82 és 79 százalék), miközben a kereskedelemben ennél visszafogottabb beruházási szándék látható (69 százalék).

A cég méretét tekintve jelenleg a kisvállalkozásoknál számíthatunk átlagon felüli arányban (84 százalék) beruházásokra idén, de a mikro- és középvállalkozásoknál is erős a fejlesztési hajlandóság (74-74 százalék).

Erősödő vállalatalapítási szándék

„A korábban jellemző 1-2 százalék helyett jelenleg a vállalkozások már 4 százaléka gondolkodik új cég létrehozásában. Emellett a piacbővítési szándék is megfigyelhető a hazai vállalkozásoknál. Habár a többség (52 százalék) idén is az eddig jól bevált piacon kíván érvényesülni termékével vagy szolgáltatásával, a cégek jelentős része tervez új piacokat meghódítani (34 százalék), miközben új termékek kifejlesztését is közel minden harmadik cég (29 százalék) tervezi idén. Mindezek jól mutatják a magyar cégek erősödő vállalkozó kedvét, amit mi is testközelből megtapasztalhattunk a Cápák között üzleti show-ba jelentkező vállalkozások mentorálása során. A műsorban hétről-hétre látható cégek pedig további ötleteket és bátorságot adhatnak az újdonságra nyitott vállalkozásoknak” – mondta el Kovács Viktor Zoltán.