Teljesen átalakulóban van a hazai kisvállalkozók köre

Tavaly január és 2019 májusa között több mint 14 százalékkal nőtt az egyéni vállalkozók száma Magyarországon. Egyre többen választják az európai szinten is kedvezőnek számító adózási módszereket, ezáltal robbanásszerűen növekedik a KATA-s és a KIVA-s cégek aránya is a piacon. Sárospataki Albert, a Billingo.hu online számlázó ügyvezetője arról beszélt, mostanra olyan foglalkozási körökben is kiemelkedően sok az egyéni vállalkozó, ahol korábban egyáltalán nem volt ez jellemző.