Új digitális kezdeményezéssel segíti a vállalkozásokat a Telekom

Indul a Hello Biznisz Klub, a kkv-k digitálisan tettre kész közössége. A közösség célja, hogy a kkv-k online is bemutatkozhassanak potenciális ügyfeleiknek. A csatlakozó vállalkozások néhány kattintással ingyenesen adatlapot és online névjegykártyát hozhatnak létre. A Hello Biznisz Klubba bármely kkv csatlakozhat, a Telekom ügyfélkörébe tartozó, legfeljebb 50 fős vállalkozásoknak pedig arra is lehetősége nyílhat, hogy publicitást kapjanak a Telekom országos online kampányában.