Legyekből készít lisztet egy magyar startup

Fekete katonalegyeket tenyésztő és feldolgozó üzemet épít a befektetésből a startup, a jövő év első negyedében megindulhat a termelés.

Hamarosan elindul a Grinsect fekete katonalegyeket tenyésztő és feldolgozó, automatizált üzemének építése Csongrád-Csanád megyében, erre a célra a startup a tavalyi év végén 570 millió forintos befektetést kapott az Impact Venturestől. Az alapítók tervei szerint az üzemben 2022 első negyedévében már megindul a termelés, jelenleg a megfelelő helyszínt keresik a barnamezős beruházáshoz. A startupnak már működik egy kisüzeme Forráskúton, amelynek napi kétszáz kilogramm az élőlárva-kapacitása, az új üzem ezzel szemben napi hat, évente mintegy 800 tonna előállítására lesz képes.

A Grinsect a fekete katonalégy tenyésztésével, feldolgozásával, valamint a tartástechnológia fejlesztésével foglalkozik.

A lárvákból lisztet készít, amely a halak takarmányozásához az egyik legjobb fehérjeforrás. Valójában a baromfik és a sertések takarmányozásában is nagy szerep juthatna a rovarfehérjének, egyelőre azonban az uniós szabályozás nem teszi ezt lehetővé, helyette nagyrészt az Amerikából importált génmódosított szójából fedezik az említett állatok fehérjefogyasztását. Ez azonban még az idén megváltozhat az uniós szabályozásban, és ha engedélyezik a baromfi és a sertés takarmányozásához is a rovarfehérjét, akkor hatalmasat nő a piac Európában. „Nagyon elszálltak a takarmányárak, a tenyésztők keresik a lehetőségeket, hogyan csökkenthetnék a költségeiket, mivel ekkora emelkedést nem tudnak beépíteni az áraikba.

A piaci környezet tehát ideális a rovarfehérje számára, ugyanakkor ez még mindig nagyon ismeretlen terület, szükség van piacedukációra, hiszen az intenzív rovartartásnak csupán alig tízéves hagyománya van, és az országban egyelőre egyedül mi foglalkozunk vele” – mondta a Világgazdaságnak Aszalai Sándor, a Grinsect termékeket és technológiát forgalmazó BSF Systems Kft. alapító-ügyvezetője. Hozzátette, ő maga 2018 augusztusában kezdett a katonalégy tenyésztésével kísérletezni, majd 2019 márciusában bemutatkozott a lehetőséggel a Nemzeti Agrárgazdasági Ka­mara és a Design Terminal 24 órás agrárin­novációs ötletversenyén, és a zsűri azonnal a második helyezéssel jutalmazta. Ez egyértelmű visszajelzés volt számára, hogy érdemes ezzel a területtel foglalkozni. Felmondott a munkahelyén, és elkezdte építeni a saját cégét, saját forrásból. A forráskúti üzem tavaly októberben kapta meg a kormányhivatal engedélyét, és ekkor vált Magyarország első és eddig egyetlen rovarfehérje-előállítójává.

Remélhetőleg nem lesznek sokáig egyedül, ugyanis a fehérje-előállítás mellett tartástechnológiával és annak fejlesztésével is foglalkozik a cég. A tapasztalatok szerint

egyre nagyobb Magyarországon a rovartenyésztési kedv, és van igény a tartástechnológiai eszközökre is.

A későbbiekben kihelyezett nevelőtelepeket is szeretnének létesíteni az alapítók. Egy komplett iparág kiépítése a céljuk, valamint az, hogy nemzetközi céggé váljanak, és néhány éven belül a takarmányozáson felül sikeres kutatás-fejlesztési projektek után akár a kozmetikai iparnak is a beszállítói legyenek. A profitábilis üzlet felépítése mellett a fenntarthatóság is fontos szempont. Könyves Nikolett, a cég társalapítója és marketingvezetője lapunknak elmondta, a katonalégy tenyésztése révén minden szerves melléktermék széles körben felhasználható fehérjévé konvertálható, ráadásul a tenyésztése kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár, mint a komposztálás.