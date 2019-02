A magyar találmány megreformálhatja a profi sportot, a tudományosan megalapozott mentális tréning során a játékosok összehangolódnak, és megszilárdulhat a csapategység.

A Team Flow Measure egy tudományos ismeretekre alapozott szoftveres megoldás, tudatkutatásra épülő projekt, amely a profi csapatsportok terén a következő években óriási fordulatot hozhat. Az EEG-adatelemzésen alapuló program ugyanis az agyhullámokból ki tudja mutatni, hogy mekkora az összhang a játékosok között, mennyire van egy hullámhosszon a csapat. Sőt, nemcsak pontos képet ad az összehangoltságról, de a program által megtanulhatják a játékosok, hogyan tudnak egy hullámhosszra kerülni.

Ha lett volna Team Flow Measure az argentin futballválogatott birtokában, a tavalyi világbajnokságon jó eséllyel nem esett volna ki a nyolcaddöntőből, esetleg Cristiano Ronaldo négy hónap helyett két-három nap alatt beilleszkedhetett volna a Juventusba, ha használták volna a termékünket

– mondta a Világgazdaságnak Dávid Roland, a projekttulajdonos Innoria Kft. társalapítója. A két példa azt mutatja, hogy hiába játszanak egy csapatban hihetetlen teljesítményű és képességű játékosok, ha nincs meg az egység, elkerülhetetlen a bukás. Erre a jelenségre nincs egyértelmű és objektív válaszuk az edzőknek és a sportpszichológusoknak sem.

A termék egyszerre négy játékos összehangoltságát tudja vizsgálni, ehhez négy EEG-fejpántra és egy laptopon futtatható programra van csak szükség. Utasítások alapján egyszerű feladatokat kell megoldaniuk a gyakorlás közben, és a képernyőn a mentális viszonyaikat leképező, mozgó geometriai alakzatokat láthatnak, mintha egy különleges tükörbe néznének. A feladatokat közösen kell végrehajtaniuk, így interakcióba kerülnek, megtanulják, hogy milyen érzetek társulnak hozzájuk, és elkezdenek összehangolódni, vagyis a monitoron közelednek egymáshoz az idomok.

A technológiát tehát felkészítő mentális edzésként használják, nem EEG-fejpánttal szaladgálnak a pályán. Az eszköz csupán tükör, és a játékosok tanulását segíti. Nincs invazív hatása az agyra, nem manipulál, kizárólag információt ad vissza.

„Nem azt szeretnénk, hogy egy újabb kütyütől függjenek az emberek, ez egy tanítóeszköz. A játékos gyakorol vele, amíg egyszer csak készséggé válik a ráhangolódás, és nem lesz szüksége az eszközre, legfeljebb időről időre előveszi edzésként” – mondta Lovass László, a projekt technoló­giai vezetője. Az edzők eddig a sportolók fizikai készségeit növelték, és gyakorlatilag elérték az emberi teljesítőképesség határait, de fejben még óriásiak a lehetőségek.

A tudatanalízist lehetővé tevő szoftveres algoritmusokat a vállalkozás másik alapítója, Lovass László dolgozta ki. A projekten egy tízfős csapat dolgozik, olyan elismert szakemberek, mint Petrekanits Máté, a Testnevelési Egyetem sportélettani laborjának vezetője vagy Lénárt Ágota, aki a Testnevelési Egyetem sportpszichológiai tanszékének vezetője, és tíz olimpikont nevelt ki. Továbbá big data elemző és matematikus is dolgozik a terméken, emellett a Debreceni Egyetem támogatását is élvezik, amelynek sportolói a tesztelésekben is szerepet vállalnak.

Akit megkerestünk ezzel a témával, és sportban járatos vagy érdekelt, tárt karokkal fogadott minket. Ugyanis egy olyan problémára tapintottunk rá, amellyel egy edzőnek minden egyes nap meg kell küzdenie, akkor is, ha már harminc éve van a pályán, mert ugyan rengeteg tudással, eszközzel és módszertannal rendelkeznek, de egyik sem elég objektív, pontos

– emelte ki Dávid Roland.

A termékkel és a hozzá kapcsolódó tréneri szolgáltatással idén márciusban találkozhat először élesben a piac, a csapat pedig belevág a következő fejlesztési ciklusba és tervei szerint a második körös befektetésbe is. Valójában ugyanis egy termékcsaládot hoznak létre. A továbbfejlesztett verziók több funkciót tartalmaznak, nemcsak megállapítást tesznek, hanem mesterséges intelligencia segítségével a csapat összetételét is vizsgálják, a tagok egymáshoz való mentális viszonyára is rámutatnak, továbbá tanácsot adnak majd a csapat menedzsmentjének, az edzői és sportpszichológusi teamnek.

