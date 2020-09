A fenntartható családi vállalkozásokat díjazzák

A K&H Bank a K&H családi vállalatok kiválósági díjjal idén azokat a cégeket ismeri el, amelyek a járványhelyzet kihívásaira adtak példamutató fenntartható megoldást. Szeptember 18-ig lehet benyújtani a pályázatokat innováció, hosszú távú stratégia, valamint társadalmi felelősségvállalás kategóriában.

Az utóbbi években egyre hangsúlyosabbá vált a fenntarthatóság, ezen belül is a környezetvédelem kérdésköre az üzleti életben, amely a vezetők számára is egyre sürgetőbb probléma. A koronavírus-járvány hatására a fogyasztók részéről is felerősödhet az igény arra, hogy a cégek odafigyeljenek a környezetvédelemre.

A fenntarthatóságra való törekvésnek egyre inkább meg kell jelennie a vállalkozásoknál, és konkrét lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a zöld szemlélet beépüljön működésükbe, valamint a társadalmi felelősségvállalásba. Ez az irány az eddigi trendek alapján a családi vállalkozásoknál is további hangsúlyt kaphat a jövőben, ezért arra biztatjuk őket, hogy nyissanak a zöld megoldások felé. A K&H családi vállalatok kiválósági díjjal azokat a cégeket is szeretnénk elismerni, akik a vírusjárvány ideje alatt példamutató megoldásokat alkalmaztak a társadalmi felelősségvállalás területen

– mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

Hozzátette,

a zöld szemléletet úgy építhető be a mindennapi gyakorlatba, ha stratégiához illeszkedően átgondolják a cégek vezetői a működési és gyártási folyamatokat,

és a fenntarthatóságot tudatosan szem előtt tartva a cég egész működését és vállalati kultúrát idővel átható változásokat indítanak. Ennek előnye összességében akár a költségek csökkentésében is megmutatkozhat.

A példaértékű megoldások mások számára is inspirálóak lehetnek, ezért bátran biztatok mindenkit, aki úgy érzi, hogy a fenntarthatóság lényeges gyakorlati eleme a cége működésének, kultúrájának hogy szeptember 18-ig küldje be pályázatát a K&H családi vállalatok kiválósági díjra

– tette hozzá Ékes Ákos.