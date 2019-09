A Netrisk további alternatív üzletágakban is meghatározó kíván lenni

Sebestyén László, a Netrisk ügyvezetője a Világgazdaság konferenciájának kerekasztal beszélgetésén elmondta, évekkel ezelőtt az óriási adatmennyiség digitalizálása sokat segített a kötelezőbiztosítási szegmensben. „Korábban papíralapú kötelező gépjármű biztosítás volt. Évente egyszer meghirdették a tarifákat. A fogyasztók felé pedig az volt az elvárás, hogy több száz oldalakat olvassanak át és ennek alapján hozzák meg a döntést” – mesélte azt az időszakot, amelynek hatására született meg a felismerés, hogy a biztosítási piacot meg kell reformálni.

Tíz-tizenöt évvel ezelőtt teljesen újnak számított a piacon a Netrisk profilja, arra kérdésre, hogy van-e lehetőség egy nemzetközi modell kiépítésére Sebestyén László azt mondta, hogy a biztosítási piac egy túlszabályozott szegmens, ami jó, mert védi az ügyfeleket, viszont a piac kreatív fejlődési lehetőségének gátat szab. Hozzátette, hogy egykori Enterprise Investors befektetéssel a hátuk mögött egyre szélesebb piaci ismeretre tettek szert. A környező országokban is különböző szabályozások működnek, amelyek nehezítik az online-biztosítás kiterjesztését. A nemzetközi piacok ismeretének köszönhetően viszont egyre több tapasztalatot tudtak szerezni, ezt felhasználva pedig egy pontosabb fejlődési utat terveztek meg.

Tüske Tamás az Enterprise Investors Magyarországért felelős igazgatója arról beszélt, hogy a befektetési csoport magántőke-befektetési alapja azért fektetett be a Netriskbe 2010-ben, mert globálisan a befektetett vállalatnak nem volt versenytársa. A befektetés idején a Netrisk Magyarország piacvezető független online-biztosítójaként szinte csak kötelező gépjármű- felelősségbiztosításokat értékesített. „Az első két nehéz év az elején volt, ebből sokat tanultunk és nem érte volna meg ezt a befektetést későbbre halasztani, mert akkora már el is eshettünk volna az üzlettől” – tette hozzá. 2017-ben nagy változás történt a cég életében: több év után az Enterprise Investors által kezelt magántőke-befektetési alap eladta a Netrisk részvényeit. Sebestyén László elmondta a cég jelenleg a profilbővítésben és újabb üzleti lehetőségekben is gondolkodnak.

A biztosítási szegmens után a Netrisk úgy látja, hogy jövő fontos hajtóereje az internet-penetráció biztosítása is.