Nemzetközi nagyágyúk a pezsgőkonferencián

A nemzetközileg is jegyzett Deutz, Ferrari, Bollinger, Bourdaire, Gross melltett a hazai pezsgővilág krémje is előad a szeptember 3-i Pezsgőkonferencián. A szeptember 3-án sorra kerülő etyeki Pezsgőkonferenciát záró Pezsgőünnepen vezetett Champagne- és pezsgőkóstoló várható, amelyhez az Arany Kaviár sztárséfjei komponálnak gasztronómiai remekeket – közölte a rendezvényt szervező társaság.

A szervezőknek sikerült nemzetközi szinten is kiemelkedően magas színvonalú szakmai programot összeállítani, hiszen a hazai pezsgősök legjobbjai mellett az abszolút nemzetközi elit képviselteti magát a második Pezsgőkonferencián. Az eseményen felszólal

Guy de Rivoire-t, a Champagne Bollinger globális értékesítési igazgatója, Fabrice Rosset-t, a Deutz elnökét, Marcello Lunelli, a Ferrarit is tulajdonló Gruppo Lunelli elnöke, David Bourdaire, a Champagne Bourdaire-Gallois tulajdonos borásza és Michael Gross, a Vino Gross tulajdonos borásza is.

A Pezsgőünnep programot Champagne-kóstolóval indítják, amelyet Gervai János sommelier vezet, és amelynek keretein belül olyan világmárkákat kóstolhatnak a résztvevők, mint a Ferrari Perlé 2014 és a Deutz Classic Brut.

A nemes Champagne-okhoz az Arany Kaviár séfjei, Nyíri Szása és Kanász László élőben komponálnak gasztronómiai remekeket. A bevezető után pedig az openbar-ban tizenöt-féle buborékos ital ízlelhető meg Champagne, Trento, Szlovénia és a hazai pezsgővilág remekei közül. A gasztronómiai program alatt pedig az Antal Gábor Trió zenél a lenyűgöző szőlős környezetben.

Azok az előadók akik nem tudnak személyesen jelen lenni, online fognak beszélni a hallgatóság előtt.