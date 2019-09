Szét kell tudni választani a magánvagyont a családi vagyontól

Alapvetően három dologgal foglalkozik egy generációváltás-szakértő:

a családi vállalkozásoknál általában adott a feltétlen bizalom, ami néha elnyomja a kommunikációt – sokszor ebben elakadás van, itt tudnak segíteni;

a menedzsmentben ritkán van váltás, külső behatások kevésbé jellemzőek – kívülről a szakértők rá tudnak nézni a cégre, és észrevehetnek olyat, amit a cégen belülről nem látnak mások, mert hozzá vannak szokva;

a generációváltás többnyire egyszer fordul elő az életünkben, így próbálják a legjobb gyakorlatokat megtalálni, és azt bevinni a vállalatba

– sorolta Floidl Csaba, a Familiaritas vezérigazgatója, közgazdász a Világgazdaság „Magyar vállalatok, családi vállalatok” című konferenciáján.

Angliában több száz éve van királyság, meg kell majd nézni, hogy adja át a stafétát a királynő – hozott párhuzamot Berta László, a Zalaco tulajdonos-vezérigazgatója. Úgy véli, hogy

a családi vállalkozásoknál össze vannak kuszálva a szálak: nincs elkülönítve a magánvagyon a családvagyontól.

Szerinte a legjobb és a legtisztességesebb módszer bevinni a céget a tőzsdére. Az utódok ne érezzék tehernek, kötődésnek a cég irányítását, egy transzparens vállalatnál el tudják dönteni a gyerekek, hogy miként vesznek részt a cég életében – ha részt vesznek benne egyáltalán.

Rudas László, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnöke azért lettem geológus, hogy ne kelljen az íróasztal mellett ülnie – ma több mint tíz órákat ül ott, de már nyugdíjasként.

Azt kell megértetnünk a fiatalokkal, hogy a családi vállokozás az egy nagyon jó dolog

– tette hozzá. Szerinte már gyerekkorban be kell vinni ezt a szemléletet, azt, hogy hogyan is kell működtetni egy ilyen céget, hogyan is kell ezt csinálni.

Azt Rudas László is kiemelte, hogy a magánvagyon és a családi vagyon szétválása alapvető probléma: a válságkor sok esetben ugyanis magánvagyon került a cégbe, így átadáskor ezeket szét kell tudni választani, ami adott esetben olyan jelentős költséget jelenthet, amit nem biztos, hogy szívesen vállalnának a tulajdonosok.

Berta László azokat a stratégiai döntéseket tartaná magánál, ahol a legnagyobb a kockázat, hiszen évtizedek óta gazdasági vezető, van tapasztalata.

Nagyon jól tudom, hogy milyen nyomasztó felelősséggel járnak ezek a döntések

– tette hozzá.

Rudas László, miután a kisebbik lánya elvégezte az iskolákat, rábízta az egyik cégük vezetését. Ő egyszer azt mondta neki, hogy ugyan tudja mi a gond egy cégben, de nem alkalmas arra, hogy például kirúgjon egy munkavállalót. „Attól, hogy még nem vagy vezető, attól még tulajdonos vagy, leszel” – mondta, hozzátéve, hogy meg kell tudnunk elválasztani a tulajdonlást a vezetéstől. Szerinte

az a jó, ha családon belül marad a működtető vagyon, de meg lehet adni a lehetőséget a menedzsmentnek is, hogy tulajdonrészhez jussanak.