Az orosz-ukrán háború 853. napja – a nyugati fegyverek csak július közepére hoznak változást a fronton

Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) élén álló Kirillo Budanov szerint a nyugati katonai támogatás ismét áramlik Ukrajnába, ám várhatóan július közepéig vagy végéig nem érkezik akkora léptékben, hogy nagyobb hatással legyen a helyzetre a frontvonalon.

Célkeresztben a Kercsi-híd

A Philadelphia Inquirer számára adott interjúban a kémfőnök elmonda azt is, hogy megfelelő mennyiségű, nagy hatótávolságú ATACMS rakéta segítségével Ukrajna csapást mérhet a Krím félszigetet és Oroszországot összekötő Kercsi-hídra, ami az orosz csapatok fontos utánpótlási vonala.

Az Institute for the Study of War (ISW) jelentése arra is felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi amerikai politika értelmében ezek a fegyverek nem használhatók Oroszország területe ellen – a harkivi frontvonalat leszámítva –, így a Kercsi-híd elleni csapás is csak a Krím félsziget felőli oldalon, Ukrajna nemzetközileg elismert határain belül képzelhető el.

A Kreml a dagesztáni terrortámadás és a Szevasztopol elleni rakétacsapás között keres kapcsolatot

Az ISW jelentése szerint a Kreml igyekezett összekötni a dagesztáni iszlamista terrortámadást és a Szevasztopol elleni, legitim katonai célpont elleni ukrán támadást. Az agytröszt arra is felhívja a figyelmet, hogy civil áldozatok az ATACMS-támadás során azért voltak, mert

a rakéták elfogására pont a strand felett került sor, nem szándékosan a strandot vették célba.

Az Európai Unió hétfőn életbe léptette a legújabb, 14. szankciós csomagját, valamint döntött a befagyasztott orosz eszközök hozamának első, 1,4 milliárd eurós részletének átadásáról is.

A Kreml mindeközben új törvényjavaslatot terjesztett elő, amely felmentené a Wagner csoport tagjait a bűnügyi felelősség alól a csoport tavalyi felkelkése kapcsán.