Fontos bejelentést tett Rómában Orbán Viktor

Olaszország és Magyarország szoros gazdasági és védelmi együttműködést ápol – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Rómában, a Giogia Melonival folytatott megbeszélése után tartott sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor és Giorgia Meloni Rómában tárgyalt / Fotó: AFP

A kormányfő arról is beszélt, hogy 600 olasz cég van hazánkban, amelyek 20 ezer magyart foglalkoztatnak és az export is fejlődött. Ami a védelmet illeti, a NATO keretein belül Magyarországon jelen lévő olasz katonák alkotják a legnagyobb csoportot – hangsúlyozta. Orbán Viktor kiemelte, hogy szeretnénk kiterjeszteni az együttműködést az energetika területére is. Ami a kapcsolatokat illeti, eddig egy akadály volt: Szlovénia nemet mondott, de megváltoztatta a véleményét. Most lesz egy cseppfolyósított földgáz (LNG) terminál, mely által közvetlen kapcsolatunk lesz Olaszország és Magyarország között.

Érdekünk, hogy az Európai Unió gazdasága versenyképes legyen, és ne szigeteljük el magunkat a harmadik. A zöld átállással kapcsolatban összefogásnak kell lennie, nem pedig az európai gazdaság ellen fellépni – mondta a magyar kormányfő. Az Agenzianova arról is beszámolt, hogy Orbán szerint szégyenletes, hogy a nyugat-balkáni országok 15 éve várnak a tagságra, ez elfogadhatatlan.

Afrikához képest Magyarország távolabb van, mint Olaszország, de hozzánk is jönnek a migránsok – húzta alá Orbán.

Az afrikai helyzet minket is aggaszt. A következő húsz évben a kontinens lakossága 750 millió fővel fog növekedni. Vagy elindítunk egy fejlesztési projektet Afrikának, vagy tömeges bevándorlás lesz, amit nem fogunk tudni kezelni

– figyelmeztetett a kormányfő. Kiemelte, hogy támogatunk egy páneurópai fejlesztési stratégiát Afrika megsegítésére.

Számot vettünk Róma és Budapest kétoldalú kapcsolatainak kiváló állapotáról – mondta a tájékoztatón Giorgia Meloni. Magyarország – folytatta – fontos európai partner számunkra, értékes szövetségesünk a NATO-n belül is.

Nagyon elégedett vagyok az elmúlt hónapok felerősödésével, mind politikai párbeszédünk, mind gazdasági kapcsolataink erősítése terén

– húzta alá Meloni.

Az olasz cégek egyre nagyobb érdeklődéssel tekintenek a magyar piacra

– tette hozzá.