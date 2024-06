Ahogy arra a Világgazdaság már szombaton felhívta a figyelmet, Orbán Viktor nagyon nehéz hét előtt áll. Múlt pénteken még Berlinben tanácskozott a német kancellárral, hétfőn pedig már Rómába utazott, hogy a hírek szerint sorsdöntő egyeztetést folytasson az olasz kormányfővel.

Orbán Viktor titokzatos római látogatása: mindenki eszén túljárhat Európában a magyar miniszterelnök és az olasz kormányfő / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Ezzel korántsem ér véget a diplomáciai nagyüzem, hiszen a magyar miniszterelnököt június 26-án, szerdán már Emmanuel Macron francia államfő várja Párizsban. Majd a hét végén – miután néhány napja egy nem hivatalos állam- és kormányfői vacsorát már rendeztek – hivatalosan ülésezik az Európai Tanács, és véglegessé válik, hogy a következő ötéves uniós ciklusban mások mellett ki lesz az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke.

Ez most a legfontosabb uniós kérdés, amely alapjaiban határozza meg a brüsszeli politikát. Ahogy az már lenni szokott ilyenkor, új fejezetek nyílnak, az eddigi erőviszonyok már nem mérvadók, és mindenki tiszta lappal ül oda a képzeletbeli tárgyalóasztalhoz, amelynél pozíciókat osztanak, és alkuk sor követi egymást.

Most dől el, ki fogja Európát vezetni

A helyzet úgy fest, hogy az eddigi európai bizottsági elnöknek, a német Ursula von der Leyennek áll a zászló, és ő vezetheti a következő öt évben is az EU legfontosabb testületét. Csakhogy ez még nem lefutott meccs, ez tisztán érezhető a nyilvános információk alapján is. Azt pedig, hogy mi zajlik a színfalak mögött, még megbecsülni is nehéz, mindenesetre a sajtó próbálkozik serényen.

Egy biztos: miután a június 9-i uniós parlamenti választásokon a valódi jobboldali erők megerősödtek, a Von der Leyent eddig hatalomba segítő koalíció már nem tűnik lecserélhetetlennek. Sőt, van olyan forgatókönyv, amely szerint a konzervatív tömörülés adhat stabilitást az elnök asszony új ciklusának, persze nem ingyen.

Ahogy azt megírtuk korábban, Orbán Viktor egy hét leforgása alatt felkeresi a legerősebb európai államok vezetőit, és elérjük tárja, hogy Magyarország milyen napirendet ad a következő féléves uniós munkának, amelyet július 1-jén kezd meg soros elnökként. De már akkor is jeleztük, hogy ezenfelül az sem zárható ki, hogy a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalásain Európa vezetőivel bizony a brüsszeli lapok leosztása is szóba kerül. Ebben pedig meghatározó lehet a hétfői római vizit az olasz kormányfőnél.