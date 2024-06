Újabb csatára készül az Apple és Brüsszel

Tovább folytatódik az Apple és az Európai Unió közötti versenyjogi vita, miután Brüsszel szerint a technológiai cég alkalmazásboltja, az App Store továbbra is sérti az uniós szabályokat.

Fotó: Shutterstock

Az EU a közelmúltban már 1,8 milliárd eurós bírságot szabott ki az iPhone-gyártóval szemben, miután a zenestreaming terén élt vissza erőfölényével. Az Európai Bizottság hétfőn közölte, hogy az Apple köteles lehetővé tenni a fejlesztők számára, hogy a felhasználókat olcsóbb lehetőségek felé terelje és ne csak az App Store-on keresztül legyenek elérhetők az alkalmazások.

Az unió egyre szorosabbra fogja a gyeplőt a tech-szektor és az Apple körül

A brüsszeli hatóságok a Bloomberg szerint újabb vizsgálatot is indítottak a fejlesztőket sújtó App Store díjak kapcsán, mely azt is vizsgálja, hogy ezek megfelelnek-e a digitális piacok új uniós szabályozásának, a DMA-nak. A szabályok megsértéséért akár a vállalat globális bevételének 10 százalékát is elérő bírság is kiszabható.

A lépés egy hasonló, márciusban bejelentett vizsgálat bejelentését követi az EU részéről. Döntés jövő március végéig születhet az ügyben.

Az Apple közölte, hogy biztosak benne, megfelelnek a szabályozásnak

és a fejlesztők több mint 99 százaléka ugyanannyit vagy kevesebbet fizet a cég új ajánlatának köszönhetően.

Az App Store 2019-ben került Brüsszel célkeresztjébe

Az uniós hatóságok figyelmébe az App Store 2019-ben, a Spotify panaszának nyomán került, miután a svéd streamingszolgáltató az App Store díjai miatt volt kénytelen árat emelni.

A DMA igyekszik gátat szabni az olyan cégek, mint az Apple, az Alphabet birtokolta Google, a Meta vagy a Microsoft erőfölényével történő visszaélésének. A cégek a személyes adatokat sem kombinálhatják különböző szolgáltatások között.

Az Apple pénteken a szabályok kritizálása mellett azt is közölte, hogy a DMA miatt nem teszi elérhetővé mesterséges intelligencia funkcióit az unió polgárai számára.