A kínai Sinopharm védőoltás kisebb mértékben tudta megakadályozni a koronavírussal való megfertőződést más vizsgált oltóanyagokhoz képest, különösen az 50 év feletti korosztály körében a bahreini kutatók és a Columbiai Egyetem által a héten publikált tanulmány szerint — írja a The Wall Street Journal.

Fotó: FADEL SENNA / AFP

A kínai vakcinák leginkább a fejlődő országokban váltak meghatározó oltóanyaggá, ahol nem tudtak elég oltóanyag-mennyiséget amerikai vagy európai gyártóktól beszerezni. Annak ellenére, hogy Bahreinban magas az átoltottsági arány, májusban már elkezdték beadni az emlékeztető védőoltást a veszélyeztetett csoportok részére a Pfizer vakcinával.

A tanulmány szerint a Perzsa-öbölbeli szigetországban elfogadott vakcinák mindegyike — idesorolva a Covishield és a Szputnyik-V vakcinát — hatásos abban, hogy a súlyos lefolyású megbetegedést megakadályozza.

A vakcinák ugyanakkor eltérő adatokat produkáltak az oltottság utáni halálozások arányának tekintetében:

az oltást követő elhalálozási arány 0,46 százalékos volt a Sinopharmmal oltottak között, míg a Pfizerrel oltottaknál csupán 0,15 százalékot tett ki ez az arány. Noha a Sinopharm és egy másik kínai vakcina, a Sinovac vészhelyzeti használatát már engedélyezte az Egészségügyi Világszervezet, az idősebb korosztály, illetve a veszélyeztettek körében mért hatékonyságról szóló vizsgálati anyagok még mindig hiányoznak.

Bahreinben a lakosság 66 százaléka megkapta már a Covid elleni védőoltást. A 1,5 millió lakosú országból 272 000 pozitív esetet jelentettek összesen, és 1388 fő hunyt el.

Dr. Jaleela Al-Sayed Jawad, bahreini kutató szerint azért is volt lehetséges a Sinopharm és a Pfizer közvetlen összehasonlítása, mert azonos korú és nemű alanyoknak adták be a védőoltásokat, így a tanulmány a későbbiekben is hiteles forrása lehet annak, hogy milyen hatásfokkal bírnak a különböző oltóanyagok egy adott lakosságra levetítve.