A különféle allergiás betegségek a leggyakoribbak között szerepeltek a XX. század végére a nem fertőző krónikus betegségek között a világ gazdaságilag fejlett országaiban, a tendencia pedig azóta folyamatosan romlik. Míg az allergiás rhinitis két évszázaddal ezelőtt ritka betegségnek számított, napjainkban már Budapest lakosságának legkevesebb húsz százalékát sújtja az allergiás nátha.

Egy korábbi tanulmány szerint

a betegek egyharmada számol be enyhe, még elviselhető tünetekről,

egyharmaduk súlyosnak, normális életvitelében akadályozónak minősíti azokat,

egyharmaduknál pedig társult betegségek (hörghurut, asztma, melléküreg-gyulladás, orrpolip) is fellépnek.

Az allergiának ráadásul gazdasági következményei is vannak, hiszen ha a munkavállaló betegállományba kerül, kevesebbet keres, és ez a munkaadókat is sújtja.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Alternatív gyógymódokat keresnek a betegek

Annak ellenére, hogy a tünetek enyhítésére ma már szinte megszámlálhatatlan termék áll rendelkezésre, többségüknek kérdéses a hatékonysága – mondta Csokonay Péter fényterápiás szakértő. A súlyos panaszokat orvosló gyógyszerek legtöbbször csak tüneti kezelésre képesek, és számos mellékhatásuk megmutatkozhat.

A betegek többsége ódzkodik a különféle szteroidkészítmények alkalmazásától. Helyette sokan inkább az alternatív gyógymódok között keresik a tüneteiket megszüntető megoldásokat, ilyen a homeopátia, az akupunktúra vagy a fito- és a sóterápia. Utóbbiak ugyan természetes gyógymódok, de azonnali enyhülés ritkán várható a használatuktól

– magyarázta Csokonay Péter.

Hozzátette, mivel az allergia legáltalánosabb tünetei a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, illetve az orr- és a szemviszketés, ezek a betegek hétköznapjait is nagyban megnehezítik, ezért az érintettek azonnali megoldásra vágynak.

Fájdalom- és mellékhatásmentes kezelés

Az allergia kezelésére egyre népszerűbb megoldás a fényterápia. Ma már nemcsak klinikai körülmények között, hanem házi használatra is elérhetővé vált ez az opció, amelynek egyes típusaival az allergiás tünetek mellett akár különböző mozgásszervi panaszokat, krónikus sebeket és sportsérüléseket is lehet kezelni.

Temesvári Richárd, a bionette.hu tulajdonosa úgy fogalmazott, mivel most már évtizedes bizonyíték van a fényterápiás kezelések hatékonyságára, a szkeptikusok is nyitnak az irányába, a legtöbben pedig kellemes csalódásról számolnak be a használatát követően.

A Bionette által alkalmazott technológia klinikailag igazolt, természetes gyógymód, melynek nincsenek ismert mellékhatásai. A fényterápiás készülékek új generációja egy hordozható eszköz, amely megkönnyíti az allergiás időszakot, felesleges mesterséges adalékanyagok és kemikáliák beszedése nélkül.

Több száz ember bevonásával készítettek az utóbbi években klinikai vizsgálatokat, ami feltétele a hivatalos orvostechnikai tanúsítás megszerzésének is. Ennek során kettős vak placebotesztnek vetették alá a terméket, amelyből kiderült, hogy egyértelműen azoknak csökkentek jelentősen az allergiás nátha tünetei, akiket a Bionette-nél alkalmazott, szűk spektrumú vörös fénnyel kezeltek

– értékelt.

Temesvári Richárd megjegyezte, hogy a Bionette gyermekeknél hatéves kortól is biztonsággal alkalmazható, és teljesen fájdalommentes kezelést biztosít. Ráadásul az eredeti Bionette készülék orvostechnikai minősítést kapott, így az egészségpénztárnál is elszámolható.